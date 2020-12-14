Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет

Водопады на юге оккупированного Крыма хотят использовать в качестве дополнительных источников для обеспечения водой жителей Ялты.

Об этом сообщили 14 декабря на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения российские власти Крыма, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Ночью заработал нормально Массандровский водопад. Мы будем подавать всем, кто подключен к Массандровскому водопаду столько воды, сколько будет. Ибо, в противном случае, наши действия будут безумными и мы начнем сбрасывать в море", - сказал глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

Врио главы российской администрации Ялты Янина Павленко назвала три источника (водопады Массандровский, Уч-Кош, Хаста-Баш), которые в общей сложности пополнились на 20 тыс. кубометров.

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По ее информации, также два водохранилища начали брать воду из озера Могаби и началась работа по подключению к централизованному водоснабжению двух скважин.

Сейчас, по информации Павленко, в Загорском водохранилище запасы воды составляют 2 млн 7520 кубометров воды, в Счастливенском - 2 млн 773 тыс. кубов.

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

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19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках планируют давать воду по три часа утром и вечером.

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