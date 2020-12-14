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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26004) Ялта (334) водоснабжение (719) вода (918)

Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет

Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет

Водопады на юге оккупированного Крыма хотят использовать в качестве дополнительных источников для обеспечения водой жителей Ялты.

Об этом сообщили 14 декабря на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения российские власти Крыма, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Ночью заработал нормально Массандровский водопад. Мы будем подавать всем, кто подключен к Массандровскому водопаду столько воды, сколько будет. Ибо, в противном случае, наши действия будут безумными и мы начнем сбрасывать в море", - сказал глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

Врио главы российской администрации Ялты Янина Павленко назвала три источника (водопады Массандровский, Уч-Кош, Хаста-Баш), которые в общей сложности пополнились на 20 тыс. кубометров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты планируют выкачивать воду из озера для снабжения Ялты

По ее информации, также два водохранилища начали брать воду из озера Могаби и началась работа по подключению к централизованному водоснабжению двух скважин.

Сейчас, по информации Павленко, в Загорском водохранилище запасы воды составляют 2 млн 7520 кубометров воды, в Счастливенском - 2 млн 773 тыс. кубов.

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вводят график подачи воды в Ялте, иначе "запасов хватит до начала следующего года"

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках планируют давать воду по три часа утром и вечером.

Также читайте: Предприятие Роскосмоса планирует строить в оккупированном Крыму завод по опреснению воды

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Топ комментарии
+30
Воют от того, что не удобно держать, давит на плечи
Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет - Цензор.НЕТ 8441
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14.12.2020 16:54
+27
ну раз есть водопады - значит есть чему падать
Чего они тогда скулят ?
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14.12.2020 16:38
+24
Можем из Одессы доставлять гуманитарные канализационные стоки. И в Одессе море чище будет, и крымчане с водой.
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14.12.2020 16:42
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Правила форума Совет форумчан
ну раз есть водопады - значит есть чему падать
Чего они тогда скулят ?
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14.12.2020 16:38 Ответить
Водопад то не Ниагарский. Лафа быстро закончится.
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14.12.2020 17:25 Ответить
Да ладно, страна нарасея вторая в мире по запасам пресной воды, один Байкал чего стоит-20 % мировой пресной воды,или 60 куб км воды, а Украина подавала в Крым 1 куб.км воды за год, 0,33 % от мировых запасов!!! Почти все озеро Байкал закачали в Крым за все время эксплуатации СК канала.
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14.12.2020 17:46 Ответить
Байкал дефакто уже не ихний.
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14.12.2020 18:53 Ответить
А дощу дочекатися не варіант?
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14.12.2020 16:40 Ответить
золотого? іншого ж немає
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14.12.2020 16:44 Ответить
Кримська кацапня вже й дощу не рада . Бо хмари йдуть з України через Армянськ . ))
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14.12.2020 17:28 Ответить
Можем из Одессы доставлять гуманитарные канализационные стоки. И в Одессе море чище будет, и крымчане с водой.
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14.12.2020 16:42 Ответить
Да, да, бубочка лично проверил стоки Одессы. В красных труселях.
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14.12.2020 16:43 Ответить
Хай займаються "самовивозом"...
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14.12.2020 17:07 Ответить
И налог на експорт!
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14.12.2020 19:12 Ответить
Всё верно кацапы, каждый литр воды надобно использовать." Экономика должна быть экономной". Леня Брежнев был далеко не дурак. Это у него уже под конец кукушка повредилась.
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14.12.2020 16:42 Ответить
Скажите, как можно подключится к Ниагарскому водопаду? Какие справки нужны?
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14.12.2020 16:42 Ответить
У нас ві сможете подключитсья не только к Ниагарскому водопаду, а и к водопаду Виктория. Справки не нужны, только вовремя принимать колёса.
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14.12.2020 16:48 Ответить
Последняя надежда КРЫСчан.
Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет - Цензор.НЕТ 4403
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14.12.2020 16:43 Ответить
Та ну... Хорошо танцет, апачи. Крысчанам только танцы морячка. Правда он подох, вроде
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14.12.2020 19:14 Ответить
Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет - Цензор.НЕТ 4895
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14.12.2020 16:45 Ответить
как альтернатива Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет - Цензор.НЕТ 4732
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14.12.2020 16:46 Ответить
Не сунь туда рыло где тебе не мило!
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14.12.2020 16:47 Ответить
Камнепады тля, используйте!))
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14.12.2020 16:50 Ответить
Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет - Цензор.НЕТ 4351
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14.12.2020 19:55 Ответить
Ну значит с водой все хоккейно...а от чего тогда вой??
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14.12.2020 16:51 Ответить
Воют от того, что не удобно держать, давит на плечи
Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет - Цензор.НЕТ 8441
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14.12.2020 16:54 Ответить
Да, мыть машину это бесчеловечно!
Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет - Цензор.НЕТ 4197
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14.12.2020 16:52 Ответить
Читаю третій день, на різних ресурсах - у Сімферополі, в одному з багатоквартирних будинків по вул Воровського, комунальщики "ультиматум" поставили - або виявляєте, хто у вас в домі зливає воду з системи опалення і "здаєте" його, або відключим весь будинок від тепла...
"Повалили "камні з неба...".
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14.12.2020 17:22 Ответить
Дуже просто дослідити.Це хто обстираний, в чистому,обувачка чиста, туалетом з квартири не тхне, поли помиті, той воду і тирить
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14.12.2020 17:53 Ответить
І не смердить....
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14.12.2020 22:51 Ответить
Згадав одну штуку, хоча порівнювать і "не дуже" можна - у блокадному Ленінграді про людей, що мали доступ до джерел їжі, казали: "Він їв..."("Вона їла...").
Про "кримчан" будуть казать - "вони мились...".
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15.12.2020 07:11 Ответить
В старых холодильниках в морозилке намерзает лёд,если его растопить,можно добыть не много воды,крымчанам на заметку.
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14.12.2020 16:53 Ответить
Пусть засохнут . Можно ещё слизывать конденсат , который появляется на плёнках теплиц .
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14.12.2020 16:56 Ответить
Конденсата там давно нет,почва очень сухая🤣может,если до весны потерпят,то берёзовый фрэш могут добывать.
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14.12.2020 17:00 Ответить
Да найдут они чего слизывать. Слизывать - это их фсе! Особенно у *****.
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14.12.2020 19:17 Ответить
в баре из стаканов с виски можно доставать кубики льда
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14.12.2020 16:58 Ответить
Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет - Цензор.НЕТ 7862
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14.12.2020 16:53 Ответить
"Нехай сечу п'ють "©
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14.12.2020 17:31 Ответить
"Мы хотели пить, не было воды.
Мы хотели света, не было звезды.
Мы выходили под дождь
И пили воду из луж."

(с) В. Цой
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14.12.2020 16:57 Ответить
Казламордые никак не поймут, что Крым без днепровской воды засохнет. Скоро ни водопадов не будет, ни Ялты.
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14.12.2020 16:57 Ответить
Джур-Джур станет Пись-Пись ?
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14.12.2020 16:59 Ответить
После кацапов останется выжженная пустыня...заспанная отходами военных баз
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14.12.2020 16:59 Ответить
Можу поділиться ідеєю - мотнуться по місцевим, кримським, "хахлам", і конфіскувать самогонні апарати. Зібрать усі разом і організувать перегонку морської води...
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14.12.2020 17:03 Ответить
Не получится . Всё равно добавят сахар . А потом будут прославлять "великое" путло . Есть такая ватная традиция .
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14.12.2020 17:08 Ответить
Ти, коли-небудь, бачив, щоб кацап гнав самогонку? Вони насилу дожидаються, щоб брага перебулькала!...
Коли служив у Росії, розказав двом "свєрчкам", місцевим, як у нас самогонщики, за допомогою пральної машини, за дві-три години робили брагу для самогонки... Вони діждалися, поки жінка одного поїде в "дярьовню", і "забульбенили"... Кликали мене на "дегустацію, але я "відмазався", що на службу йти треба. А вони, потім, трохине дві доби "з горщика не злазили", бо в пральній машині залишився осад прального порошку, від попереднього прання...
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14.12.2020 17:15 Ответить
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14.12.2020 17:16 Ответить
В підвалі штабу комендачі ,якраз під кабінетом особіста забульбенили брагу -Аніва,Сахалін 83р.
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14.12.2020 22:56 Ответить
Мої "ахламони" трохи командира в/ч не вбили! Забодяжили брагу, у балоні вогнегасника, і виставили на даху боксу. А у нас в тіні, влітку, до +45 доходило. От балон і рвонув... І якраз тоді, як командир парк оглядав... Так трохи не на голову гепнуло... Тиждень чистили, вручну, черпаками, чотири туалети типу "сортір"...(Хоча в гарнізоні була своя асенізаційна машина). Самий більший - на десять "очків"... Туди дві роти срать ходило... Так їх, до самого кінця служби, всі "золотарями" дражнили - командир був з Хмельниччини, "гостроязикий"...
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14.12.2020 23:09 Ответить
не густо , кілька водопадів на Крим
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14.12.2020 17:11 Ответить
Им бы ночь продержацца - да день простоять ... ) А камни с неба , да с водопадом , - так то ващще - пыль .
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14.12.2020 17:19 Ответить
Вода - в ключах , та немає голови на плечах , бо ключі - в Києві !
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14.12.2020 17:33 Ответить
Незабаром до сечі черга дійде.
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14.12.2020 17:32 Ответить
Фекальных камней вам с неба крысчане
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14.12.2020 17:47 Ответить
Как в кино! "Безумный Макс.Дорога Ярости" 2015.Там тоже народ с водопада воду набирал.Вы рождены,чтоб сказку сделать былью,а крысчане?
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14.12.2020 17:57 Ответить
В фантастическом романе "Дюна" жители планеты постоянно носят устройство для сбора влаги от своего дыхания.
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14.12.2020 18:18 Ответить
Пусть начнут с памперса😊
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14.12.2020 19:19 Ответить
Хотят обмануть закон сообщающихся сосудов.
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14.12.2020 18:21 Ответить
Марячок,где,***,марячок? Пущай,****, спляшет!
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14.12.2020 18:40 Ответить
Оккупанты используют водопады для снабжения Ялты: Будем подавать, сколько будет - Цензор.НЕТ 3672
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14.12.2020 19:51 Ответить
В пещерах ещё б сталактиты поискали б.
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14.12.2020 18:48 Ответить
а на расєю їздити купатися слабо?
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14.12.2020 18:57 Ответить
Водопады Уч-Кош и Хаста-Баш, ну чисто рюцькие скрепные названия...
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14.12.2020 19:50 Ответить
 
 