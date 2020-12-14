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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты планируют выкачивать воду из озера для снабжения Ялты

Оккупанты планируют выкачивать воду из озера для снабжения Ялты

Уровень воды в Загорском водохранилище, которое снабжает Большую Ялту, упал до критической отметки. Планируется выкачивать воду из озера Могаби (также называют Магоби) для снабжения города.

Об этом сообщила глава российской администрации Ялты Янина Павленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"В ближайшее время начнется забор воды из озера Могаби – это даст нам дополнительно 850 тысяч кубов и позволит обеспечить ее подачу в три территории западной стороны Ялты", – написала Павленко в Facebook.

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вводят график подачи воды в Ялте, иначе "запасов хватит до начала следующего года"

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках планируют давать воду по три часа утром и вечером.

Также читайте: Предприятие Роскосмоса планирует строить в оккупированном Крыму завод по опреснению воды

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Топ комментарии
+41
Ці одічалиє знищать всю екологію на півострові. Коли ми його повернемо, то там будуть солончаки та гола степ. Навіть не уявляю, скільки знадобиться років, щоб відновити все втрачене та зруйноване.
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14.12.2020 02:17
+28
Оккупанты планируют выкачивать воду из озера для снабжения Ялты - Цензор.НЕТ 1107
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14.12.2020 04:35
+22
Нарешті Лас-Вегас в Криму побудували.
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14.12.2020 02:38
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Правила форума Совет форумчан
Та ничего страшного, в коллекторах воды очень много, в самый раз для лаптеногих.
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14.12.2020 01:51 Ответить
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14.12.2020 01:58 Ответить
Щоб система відкачки води з озера запрацювала ефективніше, перед відкачкою можна в озеро обільно посцяти...
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14.12.2020 02:00 Ответить
Ці одічалиє знищать всю екологію на півострові. Коли ми його повернемо, то там будуть солончаки та гола степ. Навіть не уявляю, скільки знадобиться років, щоб відновити все втрачене та зруйноване.
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14.12.2020 02:17 Ответить
Сумно. Дуже гарне місце (чимось нагадує стилізоване зображення серця). Там не тільки відновляти буде необхідно, а ще постійно 3,14 ди you кацапську наволоч, що не звалить з АРК.
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14.12.2020 05:17 Ответить
А що ще з Донбасом зроблять, Чорнобильська зона раєм покажеться.
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14.12.2020 06:51 Ответить
Слышал как то поговорку, что то типа "Если хочешь навести порядок в стране, впусти туда немцев. Немцы наведет порядок и со временем уйдут, а порядок останется". Эта поговорка применительна к кацапам с точностью донаоборот: "...Русские все загадят и уйдут, туда где получше....", что может означать, что после того, как там станет, совсем не по курортному, они (тот кто приехал туда еще при совке) переберутся жить на континетальную Рашку...., а когда мы вернем Крым, останется только выдворить тех кто понаехал туда после оккупации, что в принципе не проблема (в отличии от выселения тех кто там жил до оккупации)
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14.12.2020 08:50 Ответить
Русские-это вирусы, загадили, уничтожили и ищут следующую жертву.
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14.12.2020 08:56 Ответить
А мы, еще раз восстановим, не проблема, главное, что бы опять "помощники" не приперлись (помогают пусть, исключительно баблом по репарациям, главное что их копыто, сюда больше не ступало)
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14.12.2020 09:11 Ответить
Окупанти планують викачувати воду з озера для постачання Ялти - Цензор.НЕТ 2358Окупанти планують викачувати воду з озера для постачання Ялти - Цензор.НЕТ 995
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14.12.2020 17:15 Ответить
Мені ці пейзажи з Криму нагадують натуру з фільму «Шалений Макс: Дорога гніву». Та і не тільки натуру, а і сюжет теж нагадує.
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14.12.2020 17:24 Ответить
Нарешті Лас-Вегас в Криму побудували.
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14.12.2020 02:38 Ответить
Оккупанты планируют выкачивать воду из озера для снабжения Ялты - Цензор.НЕТ 1107
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14.12.2020 04:35 Ответить
Не знаю щодо самого Лас-Вегасу але навколишнє середовище вокруг нього будують інтенсивно.
Терраформатори бл@+&
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14.12.2020 09:06 Ответить
я бы на нашем месте так не радовался - с каждой такой новостью возрастает

угроза вторжения на юг Украины



им просто реально будет нечего пить !!!!
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14.12.2020 02:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8E9yxAbYqdY Чумак ( був вийськовым Генпрокурором у Нелоха) Бутусов - про вагнерівців та ЗЕпроданців
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14.12.2020 02:54 Ответить
де той хранцуз в лаптях ? хай їде рятувати жабок , бо тепер їм точно ніде жити - вода фініш !
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14.12.2020 03:44 Ответить
`Рекомендации врача-уринолога...
Не забывайте об УРИНОТЕРАПИИ!
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14.12.2020 03:45 Ответить
Оккупанты планируют выкачивать воду из озера для снабжения Ялты - Цензор.НЕТ 3372
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14.12.2020 04:33 Ответить
Ну что же.
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14.12.2020 06:25 Ответить
Крысчане не успевают уворачиваться от камней с неба.
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14.12.2020 06:29 Ответить
Да уж. Совсем НА Крыме дела плохи если уже пишут доносы на растратчиков драгоценной воды.
Оккупанты планируют выкачивать воду из озера для снабжения Ялты - Цензор.НЕТ 3161
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14.12.2020 06:39 Ответить
А може це він сльозами вмивається?
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14.12.2020 06:54 Ответить
Сльозами вмивається, але все одно миє машину керхером
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14.12.2020 08:59 Ответить
Вопрос не в воде. Вопрос почему моет ненавистним фашистским Керхером а не скрепним ростовелектроприбором или сельмашагрегатом ?
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14.12.2020 07:42 Ответить
Ну смог человек воды хапнуть... что такого? Не мочей же ее мыть. А вот кто хапнуть не смог злобствует (анонимно) как в старые добрые времена
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14.12.2020 16:10 Ответить
Запретить работу автомоек и проституток! Из - за них страдают дети и целые семьи! Автовладельцам мыть транспорт морской водой а телкам подмываца минеральной водой Нафтуся. Ато..ванну им подавай до **** и после! Чашечку кохфа! Тьфу!...
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14.12.2020 06:40 Ответить
За шо боролись, на те і напоролись.
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14.12.2020 06:44 Ответить
Ну,за уринотерапию,не чокаясь..
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14.12.2020 07:22 Ответить
Всім розповідають про воду, але ні слова про каналізацію. Адже при надходженні малої кількості води в каналізацію почнеться замулювання труб, а також покриття труб жиром. Як наслідок каналізаційні нечистоти в підвалах будинків і на вулицях міста.
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14.12.2020 07:29 Ответить
Кацапа, так эта вода, которая в том числе и уходила в грунт и создала водоносный слой. А теперь без плохого, поломанного канала - ёк, гггг
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14.12.2020 08:37 Ответить
як сказав попередній дописувач - завдяки дирявому каналу крисчанє і протримались так довго - аж 7 років. Але зараз карма їх таки наздогнала
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14.12.2020 09:12 Ответить
Фекальный вулкан из унитаза на первом этаже - это гораздо увлекательней, чем камни с неба
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14.12.2020 09:51 Ответить
Из отстойников тоже можно...
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14.12.2020 08:12 Ответить
Вот тупое кацапьё, перекачивают дерьмо из одной лужи в другую - думают, что оно превратится в кристально чистую воду с альпийских источников.....Могу успокоить лапотников - будете пить свою мочу и канализационную жижу ещё очень долго.... И туристов - отдыхающих своих приучайте "отдыхать" и "оздоравливаться" без питьевой и без технической воды....
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14.12.2020 08:24 Ответить
Займіться своєю країною, і не потрібно лізти до нас. Ще раз нагадую, що росія є країною окупантом.
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14.12.2020 08:51 Ответить
А ты что, ожидал что оккупантов цветами встречать будут?
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14.12.2020 08:54 Ответить
ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ РОССИЯ,
Большой заблеванный сортир,
Рабы с душонками босыми,
Возненавидившие мир.
.
Прощай, орда убогих смердов,
Вам видно больше не прозреть,
Абортов вынужденных жертвы,
Повсюду сеющие смерть.
.
Мы не хотим, как вы, плебеи,
Дрожать под властью короля…
Уж лучше из Европы геи,
Чем ********* из Кремля.
.
Вы сеете вокруг несчастья,
Но только… Круглая Земля.
Когда нибудь все в одночасье
Вернется на круги своя.
.
И как бы ты не голосила,
Тебе воздастся все сполна…
Гореть тебе в аду, Россия,
Слепая дикая страна.
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14.12.2020 09:08 Ответить
А ти Ле звідки із паРаші, чи із КНДР?!
Якщо ви парашмени такі розмні, то чому не живете так як в ОАЕ люди живуть, це при тому, що по видобутку вуглеводнів паРаша на третьому місці в світі!
Оце вас і характеризує, які ви розумні!
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14.12.2020 09:02 Ответить
Окупанти планують викачувати воду з озера для постачання Ялти - Цензор.НЕТ 3268
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14.12.2020 09:05 Ответить
Бедная это по валовому доходу (потому что кругом коррупция и воровство). Тем не менее украинцы от недостатка воды и еды не страдают.
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14.12.2020 09:08 Ответить
Завдяки тому, що дописувачи не користуються мовою - сюди і заходять кацапсінські жебраки розповісти про "велич" їхньої убогої країни
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14.12.2020 09:15 Ответить
Ты парень не плохой, но пишешь с ошибками. лучше, украинскою мовою но с ошибками?
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14.12.2020 09:53 Ответить
саме так. Помилки зникнуть з часом.
Не розумію людей, що цураються рідної мови.
Чи вона для тебе не рідна?
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14.12.2020 10:07 Ответить
У декого налаштування клавiатури не дозволяе. Але ж i про виховну роботу забувати не слiд. Хто ще може виховати кацапiв як не Цензор? А кацап розумiе лише кацапську
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14.12.2020 16:13 Ответить
кацап розуміє будь-яку коли захоче. У мене нема проблем з дописувачами з-за поребрику
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15.12.2020 22:26 Ответить
До речі, навіть суржик з використанням більше 70..80% української лексики вважаю гарним явищем. Особливо в надрусифікованих областях
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14.12.2020 10:09 Ответить
Как хорошо жилось в СССР!!! Если бы коммунист-алкоголик Борис Ельцин, старый лис коммунист Леонид Кравчук и коммунист Станислав Шушкевич не подписали бы 8 декабря 1991 года в лесу «Беловежское соглашение» мы бы сейчас лакомились «ПЛОМБИРОМ» по 0.19 копеек за сто грамм, пили пиво «Жигулёвское» (цвета мочи) и кушали колбасу «Докторскую» по 2 рупля 20 копеек за килограмм.
При коммунистическом режиме из динамиков ламповых радиоприемников граждан страны Советов, часто звучала популярная песня о стране, которая очень широка и не менее длинна.
Автор текста песни не лгал и ничего не приукрашивал. Государственные границы Союза Советских Социалистических Республик протянулись от Сахалина на востоке и до Польши на западе, а название этой империи на пограничных столбах состояло всего из четырёх букв: «СССР». Граждане свободной страны обладали даже некоторыми привилегиями, которых не имели жители других европейских государств.
Они могли бесплатно съездить под надёжной охраной, за государственный счёт, в вагоне для перевозки скота в Воркуту, Карелию и даже на Колыму и пожить там целых десять лет, правда, без права на переписку.
Краснолицые конвоиры - инструкторы, имеющие четырёхклассное образование и одетые в полушубки из овчины, с помощью приклада трёхлинейной винтовки Мосина и ненормативной лексики, совершенно бесплатно обучали переселенцев профессиональным навыкам.
Академики, конструкторы баллистических ракет, артисты театров, писатели, врачи, педагоги, разжалованные генералы быстро постигали нехитрую науку, как правильно валить сосну, чтобы падающий ствол не убил лесоруба, какую глубину и какой профиль должен иметь Беломорско - Балтийский канал и как правильно рубить отбойным молотком никелевую руду на шахтах Норильска.
Сейчас название этой страны чиновники стыдливо вымарали из документации паспортных столов, заменив в личных карточках в графе «место рождения» названием одной из пятнадцати республик, входивших тогда в состав СССР.
Кто-то может, улыбнется, читая эти строки, но в трудовой книжке моего отца сделана такая запись:
«За успехи в социалистическом соревновании и в ознаменование празднования годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции наградить имярек почетной Грамотой и куском хозяйственного мыла».
Империя зла до своего развала занимала одну шестую часть суши и имела в своих недрах почти всю таблицу Менделеева. Она могла бы существовать не одну сотню лет, но подвели идеологи.
Пропагандисты Кремля взяли неверный курс и сделали много ошибок. Сначала они расстреляли помазанника Божьего и всю его семью, потом начали разрушать или взрывать христианские храмы и расстреливать священнослужителей. Матрос в тельняшке с «Маузером» на боку мог справить нужду под иконостасом или приклеить окурок папиросы к иконе святого.
Лекторы общества «Знание», замполиты, политруки, агитаторы растоптали у людей веру в Бога и насадили атеизм в яслях, детских садах, школах, профтехучилищах, техникумах, институтах и академиях.
Библии, Евангелии и молитвенники изымались у верующих при обысках и сжигались в одном костре вместе с конфискованными на таможне порнографическими игральными картами и журналами «Playboy».
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14.12.2020 11:51 Ответить
Если воды на всех не хватает,а взять её негде,надо уменьшить количество "всех".
"Л"-логика.
Когда ожидаются первые расстрелы злоупотребляющих питьевой водой крысчан?
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14.12.2020 09:28 Ответить
Можна викачувати воду не тільки з Могабе, але ще з Ніла та Замбезі
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14.12.2020 10:05 Ответить
Якщо звичайно побудують "Силу Африки" або "Південний потік".
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14.12.2020 16:36 Ответить
Пускай трубу СП-2 поднимут, положат ее из крыма до Дона или Волги и качают водичку. Никаких проблем.
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14.12.2020 10:22 Ответить
Ага жодних проблем, крім того, що вода коштуватиме приблизно стільки ж, скільки нафта або газ (інакше це буде не рентабельно).
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14.12.2020 16:34 Ответить
Опреснительные станции в Крыму, мордор конечно построит. Но при этом, цена кубометра воды станет "золотой". Если кремль будет субсидировать воду, то сам Крым станет для кремля "золотым" (в смысле госдотаций). А если субсидировать не будет, то "золотую" цену за воду переложат на население и отдыхающих. Крымчане от этого будут в "бурном восторге" ("камни с неба"? - получите!), а для отдыхающих "отдых" в Крыму станет в 2 раза дороже, чем в Турции или Египте. Вывод: Добро пожаловать в "руцкий мир"!
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14.12.2020 10:32 Ответить
А не дешевле нанять шаманов с бубнами, которые дожди вызывают? Да и надежней как-то
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14.12.2020 16:19 Ответить
Модер, а шо это за российская администрация Ялты?! Крым уже кто-то передал России?
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14.12.2020 10:45 Ответить
Неужели до БайКАЛ их слизкие ручки дотянулись ?!

Ну и хер с тем байКАЛом - и хер им в дупу , и КАЛ тудажу !
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14.12.2020 11:52 Ответить
Да пусть скорее все израсходуют и тратят на опреснители мегаваты энергии
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14.12.2020 12:03 Ответить
А вот энергии там тоже лишней нет - придется ее подавать из орды в огромных количествах.
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14.12.2020 16:59 Ответить
ну викачають озеро знищать місцеву екосистему,це тільки відстрочить неминуче,там де пройшли касапи там руйнування та гівно залишаеться..
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14.12.2020 12:23 Ответить
А що вони будуть робити, коли й в озері вода закінчиться? В місяць одна особа споживає не менше 3-х кубів, а населення Ялти 80 тис. -- тобто цих 850 тисяч кубометрів вистачить максимум на 3 місяці. І малоймовірно, що це озеро в природний спосіб поповнюватиметься водою з тою ж швидкістю, з якою відкачуватиметься.
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14.12.2020 16:30 Ответить
Та нас рать!
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14.12.2020 16:37 Ответить
грязнопопые крысчанеОкупанти планують викачувати воду з озера для постачання Ялти - Цензор.НЕТ 8499
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14.12.2020 18:51 Ответить
 
 