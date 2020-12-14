Оккупанты планируют выкачивать воду из озера для снабжения Ялты
Уровень воды в Загорском водохранилище, которое снабжает Большую Ялту, упал до критической отметки. Планируется выкачивать воду из озера Могаби (также называют Магоби) для снабжения города.
Об этом сообщила глава российской администрации Ялты Янина Павленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"В ближайшее время начнется забор воды из озера Могаби – это даст нам дополнительно 850 тысяч кубов и позволит обеспечить ее подачу в три территории западной стороны Ялты", – написала Павленко в Facebook.
Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.
19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.
Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.
С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках планируют давать воду по три часа утром и вечером.
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Уж лучше из Европы геи,
Чем ********* из Кремля.
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Вы сеете вокруг несчастья,
Но только… Круглая Земля.
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Вернется на круги своя.
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И как бы ты не голосила,
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Гореть тебе в аду, Россия,
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Не розумію людей, що цураються рідної мови.
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При коммунистическом режиме из динамиков ламповых радиоприемников граждан страны Советов, часто звучала популярная песня о стране, которая очень широка и не менее длинна.
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Они могли бесплатно съездить под надёжной охраной, за государственный счёт, в вагоне для перевозки скота в Воркуту, Карелию и даже на Колыму и пожить там целых десять лет, правда, без права на переписку.
Краснолицые конвоиры - инструкторы, имеющие четырёхклассное образование и одетые в полушубки из овчины, с помощью приклада трёхлинейной винтовки Мосина и ненормативной лексики, совершенно бесплатно обучали переселенцев профессиональным навыкам.
Академики, конструкторы баллистических ракет, артисты театров, писатели, врачи, педагоги, разжалованные генералы быстро постигали нехитрую науку, как правильно валить сосну, чтобы падающий ствол не убил лесоруба, какую глубину и какой профиль должен иметь Беломорско - Балтийский канал и как правильно рубить отбойным молотком никелевую руду на шахтах Норильска.
Сейчас название этой страны чиновники стыдливо вымарали из документации паспортных столов, заменив в личных карточках в графе «место рождения» названием одной из пятнадцати республик, входивших тогда в состав СССР.
Кто-то может, улыбнется, читая эти строки, но в трудовой книжке моего отца сделана такая запись:
«За успехи в социалистическом соревновании и в ознаменование празднования годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции наградить имярек почетной Грамотой и куском хозяйственного мыла».
Империя зла до своего развала занимала одну шестую часть суши и имела в своих недрах почти всю таблицу Менделеева. Она могла бы существовать не одну сотню лет, но подвели идеологи.
Пропагандисты Кремля взяли неверный курс и сделали много ошибок. Сначала они расстреляли помазанника Божьего и всю его семью, потом начали разрушать или взрывать христианские храмы и расстреливать священнослужителей. Матрос в тельняшке с «Маузером» на боку мог справить нужду под иконостасом или приклеить окурок папиросы к иконе святого.
Лекторы общества «Знание», замполиты, политруки, агитаторы растоптали у людей веру в Бога и насадили атеизм в яслях, детских садах, школах, профтехучилищах, техникумах, институтах и академиях.
Библии, Евангелии и молитвенники изымались у верующих при обысках и сжигались в одном костре вместе с конфискованными на таможне порнографическими игральными картами и журналами «Playboy».
"Л"-логика.
Когда ожидаются первые расстрелы злоупотребляющих питьевой водой крысчан?
Ну и хер с тем байКАЛом - и хер им в дупу , и КАЛ тудажу !