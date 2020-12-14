Окупанти планують викачувати воду з озера для постачання Ялти

Рівень води в Загірському водосховищі, яке постачає Велику Ялту, впав до критичної позначки. Планується викачувати воду з озера Могаби (також називають Магобі) для постачання міста.

Про це повідомила глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Найближчим часом розпочнеться забір води з озера Могаби - це дасть нам додатково 850 тисяч кубів і дозволить забезпечити її подачу в три території західного боку Ялти", - написала Павленко у Facebook.

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

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Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водоймищ запровадили третій, найбільш жорсткий етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить приблизно 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть сягнути 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загірському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.

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