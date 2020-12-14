Окупанти планують викачувати воду з озера для постачання Ялти
Рівень води в Загірському водосховищі, яке постачає Велику Ялту, впав до критичної позначки. Планується викачувати воду з озера Могаби (також називають Магобі) для постачання міста.
Про це повідомила глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Найближчим часом розпочнеться забір води з озера Могаби - це дасть нам додатково 850 тисяч кубів і дозволить забезпечити її подачу в три території західного боку Ялти", - написала Павленко у Facebook.
Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.
Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водоймищ запровадили третій, найбільш жорсткий етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.
19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить приблизно 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть сягнути 2,5 млрд рублів.
Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.
З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загірському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.
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Абортов вынужденных жертвы,
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Дрожать под властью короля…
Уж лучше из Европы геи,
Чем ********* из Кремля.
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Вы сеете вокруг несчастья,
Но только… Круглая Земля.
Когда нибудь все в одночасье
Вернется на круги своя.
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Тебе воздастся все сполна…
Гореть тебе в аду, Россия,
Слепая дикая страна.
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Они могли бесплатно съездить под надёжной охраной, за государственный счёт, в вагоне для перевозки скота в Воркуту, Карелию и даже на Колыму и пожить там целых десять лет, правда, без права на переписку.
Краснолицые конвоиры - инструкторы, имеющие четырёхклассное образование и одетые в полушубки из овчины, с помощью приклада трёхлинейной винтовки Мосина и ненормативной лексики, совершенно бесплатно обучали переселенцев профессиональным навыкам.
Академики, конструкторы баллистических ракет, артисты театров, писатели, врачи, педагоги, разжалованные генералы быстро постигали нехитрую науку, как правильно валить сосну, чтобы падающий ствол не убил лесоруба, какую глубину и какой профиль должен иметь Беломорско - Балтийский канал и как правильно рубить отбойным молотком никелевую руду на шахтах Норильска.
Сейчас название этой страны чиновники стыдливо вымарали из документации паспортных столов, заменив в личных карточках в графе «место рождения» названием одной из пятнадцати республик, входивших тогда в состав СССР.
Кто-то может, улыбнется, читая эти строки, но в трудовой книжке моего отца сделана такая запись:
«За успехи в социалистическом соревновании и в ознаменование празднования годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции наградить имярек почетной Грамотой и куском хозяйственного мыла».
Империя зла до своего развала занимала одну шестую часть суши и имела в своих недрах почти всю таблицу Менделеева. Она могла бы существовать не одну сотню лет, но подвели идеологи.
Пропагандисты Кремля взяли неверный курс и сделали много ошибок. Сначала они расстреляли помазанника Божьего и всю его семью, потом начали разрушать или взрывать христианские храмы и расстреливать священнослужителей. Матрос в тельняшке с «Маузером» на боку мог справить нужду под иконостасом или приклеить окурок папиросы к иконе святого.
Лекторы общества «Знание», замполиты, политруки, агитаторы растоптали у людей веру в Бога и насадили атеизм в яслях, детских садах, школах, профтехучилищах, техникумах, институтах и академиях.
Библии, Евангелии и молитвенники изымались у верующих при обысках и сжигались в одном костре вместе с конфискованными на таможне порнографическими игральными картами и журналами «Playboy».
"Л"-логика.
Когда ожидаются первые расстрелы злоупотребляющих питьевой водой крысчан?
Ну и хер с тем байКАЛом - и хер им в дупу , и КАЛ тудажу !