УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11815 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
27 939 68
Крим (14079) Ялта (103) водопостачання (824) вода (1168)

Окупанти планують викачувати воду з озера для постачання Ялти

Окупанти планують викачувати воду з озера для постачання Ялти

Рівень води в Загірському водосховищі, яке постачає Велику Ялту, впав до критичної позначки. Планується викачувати воду з озера Могаби (також називають Магобі) для постачання міста.

Про це повідомила глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Найближчим часом розпочнеться забір води з озера Могаби - це дасть нам додатково 850 тисяч кубів і дозволить забезпечити її подачу в три території західного боку Ялти", - написала Павленко у Facebook.

Нагадаємо, з опівночі понеділка, 24 серпня, в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів запроваджено перший етап обмеження подачі води. Влада Сімферополя опублікувала карту, де вказано місце розташування ємностей з водою.

Також читайте: Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року"

Із 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водоймищ запровадили третій, найбільш жорсткий етап обмежень подачі води. При цьому влада Сімферополя попередила про відхилення від графіка подачі води.

19 жовтня стало відомо, що уряд РФ направить приблизно 50 млрд рублів на реалізацію комплексного "плану щодо забезпечення надійного водопостачання Криму". Зокрема, план передбачає 8,2 млрд рублів на опріснювачі морської води для окупованого півострова. Передбачається, що витрати на будівництво одного опріснювача морської води в окупованому Криму можуть сягнути 2,5 млрд рублів.

Раніше уряд РФ вже виділив майже 6 млрд рублів на будівництво на окупованому півострові нових водних об'єктів, капітальний ремонт мереж і розробку свердловин.

З 27 листопада в Ялті почали обмежувати водопостачання вночі. Пізніше влада повідомила, що з 14 грудня через зниження запасів води в Загірському і Щасливенському водосховищах, які забезпечують Велику Ялту, в місті і селищах планують давати воду по три години вранці і ввечері.

Також читайте: В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+41
Ці одічалиє знищать всю екологію на півострові. Коли ми його повернемо, то там будуть солончаки та гола степ. Навіть не уявляю, скільки знадобиться років, щоб відновити все втрачене та зруйноване.
показати весь коментар
14.12.2020 02:17
+28
Оккупанты планируют выкачивать воду из озера для снабжения Ялты - Цензор.НЕТ 1107
показати весь коментар
14.12.2020 04:35
+22
Нарешті Лас-Вегас в Криму побудували.
показати весь коментар
14.12.2020 02:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ничего страшного, в коллекторах воды очень много, в самый раз для лаптеногих.
показати весь коментар
14.12.2020 01:51 Відповісти
Продам / купить

Молоко и моча верблюда, Москва

Цена750 руб.

Регион: вся Россия, г. Москва
Обновлено: Вчера, 19:09https://agro-russia.com
Подробнее: https://agro-russia.com/ru/trade/m-166098/moloko-i-mocha-verblyuda/
показати весь коментар
14.12.2020 01:58 Відповісти
Щоб система відкачки води з озера запрацювала ефективніше, перед відкачкою можна в озеро обільно посцяти...
показати весь коментар
14.12.2020 02:00 Відповісти
Ці одічалиє знищать всю екологію на півострові. Коли ми його повернемо, то там будуть солончаки та гола степ. Навіть не уявляю, скільки знадобиться років, щоб відновити все втрачене та зруйноване.
показати весь коментар
14.12.2020 02:17 Відповісти
Сумно. Дуже гарне місце (чимось нагадує стилізоване зображення серця). Там не тільки відновляти буде необхідно, а ще постійно 3,14 ди you кацапську наволоч, що не звалить з АРК.
показати весь коментар
14.12.2020 05:17 Відповісти
А що ще з Донбасом зроблять, Чорнобильська зона раєм покажеться.
показати весь коментар
14.12.2020 06:51 Відповісти
Слышал как то поговорку, что то типа "Если хочешь навести порядок в стране, впусти туда немцев. Немцы наведет порядок и со временем уйдут, а порядок останется". Эта поговорка применительна к кацапам с точностью донаоборот: "...Русские все загадят и уйдут, туда где получше....", что может означать, что после того, как там станет, совсем не по курортному, они (тот кто приехал туда еще при совке) переберутся жить на континетальную Рашку...., а когда мы вернем Крым, останется только выдворить тех кто понаехал туда после оккупации, что в принципе не проблема (в отличии от выселения тех кто там жил до оккупации)
показати весь коментар
14.12.2020 08:50 Відповісти
Русские-это вирусы, загадили, уничтожили и ищут следующую жертву.
показати весь коментар
14.12.2020 08:56 Відповісти
А мы, еще раз восстановим, не проблема, главное, что бы опять "помощники" не приперлись (помогают пусть, исключительно баблом по репарациям, главное что их копыто, сюда больше не ступало)
показати весь коментар
14.12.2020 09:11 Відповісти
Окупанти планують викачувати воду з озера для постачання Ялти - Цензор.НЕТ 2358Окупанти планують викачувати воду з озера для постачання Ялти - Цензор.НЕТ 995
показати весь коментар
14.12.2020 17:15 Відповісти
Мені ці пейзажи з Криму нагадують натуру з фільму «Шалений Макс: Дорога гніву». Та і не тільки натуру, а і сюжет теж нагадує.
показати весь коментар
14.12.2020 17:24 Відповісти
Нарешті Лас-Вегас в Криму побудували.
показати весь коментар
14.12.2020 02:38 Відповісти
Оккупанты планируют выкачивать воду из озера для снабжения Ялты - Цензор.НЕТ 1107
показати весь коментар
14.12.2020 04:35 Відповісти
Не знаю щодо самого Лас-Вегасу але навколишнє середовище вокруг нього будують інтенсивно.
Терраформатори бл@+&
показати весь коментар
14.12.2020 09:06 Відповісти
я бы на нашем месте так не радовался - с каждой такой новостью возрастает

угроза вторжения на юг Украины



им просто реально будет нечего пить !!!!
показати весь коментар
14.12.2020 02:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8E9yxAbYqdY Чумак ( був вийськовым Генпрокурором у Нелоха) Бутусов - про вагнерівців та ЗЕпроданців
показати весь коментар
14.12.2020 02:54 Відповісти
де той хранцуз в лаптях ? хай їде рятувати жабок , бо тепер їм точно ніде жити - вода фініш !
показати весь коментар
14.12.2020 03:44 Відповісти
`Рекомендации врача-уринолога...
Не забывайте об УРИНОТЕРАПИИ!
показати весь коментар
14.12.2020 03:45 Відповісти
Оккупанты планируют выкачивать воду из озера для снабжения Ялты - Цензор.НЕТ 3372
показати весь коментар
14.12.2020 04:33 Відповісти
Ну что же.
показати весь коментар
14.12.2020 06:25 Відповісти
Крысчане не успевают уворачиваться от камней с неба.
показати весь коментар
14.12.2020 06:29 Відповісти
Да уж. Совсем НА Крыме дела плохи если уже пишут доносы на растратчиков драгоценной воды.
Оккупанты планируют выкачивать воду из озера для снабжения Ялты - Цензор.НЕТ 3161
показати весь коментар
14.12.2020 06:39 Відповісти
А може це він сльозами вмивається?
показати весь коментар
14.12.2020 06:54 Відповісти
Сльозами вмивається, але все одно миє машину керхером
показати весь коментар
14.12.2020 08:59 Відповісти
Вопрос не в воде. Вопрос почему моет ненавистним фашистским Керхером а не скрепним ростовелектроприбором или сельмашагрегатом ?
показати весь коментар
14.12.2020 07:42 Відповісти
Ну смог человек воды хапнуть... что такого? Не мочей же ее мыть. А вот кто хапнуть не смог злобствует (анонимно) как в старые добрые времена
показати весь коментар
14.12.2020 16:10 Відповісти
Запретить работу автомоек и проституток! Из - за них страдают дети и целые семьи! Автовладельцам мыть транспорт морской водой а телкам подмываца минеральной водой Нафтуся. Ато..ванну им подавай до **** и после! Чашечку кохфа! Тьфу!...
показати весь коментар
14.12.2020 06:40 Відповісти
За шо боролись, на те і напоролись.
показати весь коментар
14.12.2020 06:44 Відповісти
Ну,за уринотерапию,не чокаясь..
показати весь коментар
14.12.2020 07:22 Відповісти
Всім розповідають про воду, але ні слова про каналізацію. Адже при надходженні малої кількості води в каналізацію почнеться замулювання труб, а також покриття труб жиром. Як наслідок каналізаційні нечистоти в підвалах будинків і на вулицях міста.
показати весь коментар
14.12.2020 07:29 Відповісти
Кацапа, так эта вода, которая в том числе и уходила в грунт и создала водоносный слой. А теперь без плохого, поломанного канала - ёк, гггг
показати весь коментар
14.12.2020 08:37 Відповісти
як сказав попередній дописувач - завдяки дирявому каналу крисчанє і протримались так довго - аж 7 років. Але зараз карма їх таки наздогнала
показати весь коментар
14.12.2020 09:12 Відповісти
Фекальный вулкан из унитаза на первом этаже - это гораздо увлекательней, чем камни с неба
показати весь коментар
14.12.2020 09:51 Відповісти
Из отстойников тоже можно...
показати весь коментар
14.12.2020 08:12 Відповісти
Вот тупое кацапьё, перекачивают дерьмо из одной лужи в другую - думают, что оно превратится в кристально чистую воду с альпийских источников.....Могу успокоить лапотников - будете пить свою мочу и канализационную жижу ещё очень долго.... И туристов - отдыхающих своих приучайте "отдыхать" и "оздоравливаться" без питьевой и без технической воды....
показати весь коментар
14.12.2020 08:24 Відповісти
Займіться своєю країною, і не потрібно лізти до нас. Ще раз нагадую, що росія є країною окупантом.
показати весь коментар
14.12.2020 08:51 Відповісти
А ты что, ожидал что оккупантов цветами встречать будут?
показати весь коментар
14.12.2020 08:54 Відповісти
ПРОЩАЙ, НЕМЫТАЯ РОССИЯ,
Большой заблеванный сортир,
Рабы с душонками босыми,
Возненавидившие мир.
.
Прощай, орда убогих смердов,
Вам видно больше не прозреть,
Абортов вынужденных жертвы,
Повсюду сеющие смерть.
.
Мы не хотим, как вы, плебеи,
Дрожать под властью короля…
Уж лучше из Европы геи,
Чем ********* из Кремля.
.
Вы сеете вокруг несчастья,
Но только… Круглая Земля.
Когда нибудь все в одночасье
Вернется на круги своя.
.
И как бы ты не голосила,
Тебе воздастся все сполна…
Гореть тебе в аду, Россия,
Слепая дикая страна.
показати весь коментар
14.12.2020 09:08 Відповісти
А ти Ле звідки із паРаші, чи із КНДР?!
Якщо ви парашмени такі розмні, то чому не живете так як в ОАЕ люди живуть, це при тому, що по видобутку вуглеводнів паРаша на третьому місці в світі!
Оце вас і характеризує, які ви розумні!
показати весь коментар
14.12.2020 09:02 Відповісти
Окупанти планують викачувати воду з озера для постачання Ялти - Цензор.НЕТ 3268
показати весь коментар
14.12.2020 09:05 Відповісти
Бедная это по валовому доходу (потому что кругом коррупция и воровство). Тем не менее украинцы от недостатка воды и еды не страдают.
показати весь коментар
14.12.2020 09:08 Відповісти
Завдяки тому, що дописувачи не користуються мовою - сюди і заходять кацапсінські жебраки розповісти про "велич" їхньої убогої країни
показати весь коментар
14.12.2020 09:15 Відповісти
Ты парень не плохой, но пишешь с ошибками. лучше, украинскою мовою но с ошибками?
показати весь коментар
14.12.2020 09:53 Відповісти
саме так. Помилки зникнуть з часом.
Не розумію людей, що цураються рідної мови.
Чи вона для тебе не рідна?
показати весь коментар
14.12.2020 10:07 Відповісти
У декого налаштування клавiатури не дозволяе. Але ж i про виховну роботу забувати не слiд. Хто ще може виховати кацапiв як не Цензор? А кацап розумiе лише кацапську
показати весь коментар
14.12.2020 16:13 Відповісти
кацап розуміє будь-яку коли захоче. У мене нема проблем з дописувачами з-за поребрику
показати весь коментар
15.12.2020 22:26 Відповісти
До речі, навіть суржик з використанням більше 70..80% української лексики вважаю гарним явищем. Особливо в надрусифікованих областях
показати весь коментар
14.12.2020 10:09 Відповісти
Как хорошо жилось в СССР!!! Если бы коммунист-алкоголик Борис Ельцин, старый лис коммунист Леонид Кравчук и коммунист Станислав Шушкевич не подписали бы 8 декабря 1991 года в лесу «Беловежское соглашение» мы бы сейчас лакомились «ПЛОМБИРОМ» по 0.19 копеек за сто грамм, пили пиво «Жигулёвское» (цвета мочи) и кушали колбасу «Докторскую» по 2 рупля 20 копеек за килограмм.
При коммунистическом режиме из динамиков ламповых радиоприемников граждан страны Советов, часто звучала популярная песня о стране, которая очень широка и не менее длинна.
Автор текста песни не лгал и ничего не приукрашивал. Государственные границы Союза Советских Социалистических Республик протянулись от Сахалина на востоке и до Польши на западе, а название этой империи на пограничных столбах состояло всего из четырёх букв: «СССР». Граждане свободной страны обладали даже некоторыми привилегиями, которых не имели жители других европейских государств.
Они могли бесплатно съездить под надёжной охраной, за государственный счёт, в вагоне для перевозки скота в Воркуту, Карелию и даже на Колыму и пожить там целых десять лет, правда, без права на переписку.
Краснолицые конвоиры - инструкторы, имеющие четырёхклассное образование и одетые в полушубки из овчины, с помощью приклада трёхлинейной винтовки Мосина и ненормативной лексики, совершенно бесплатно обучали переселенцев профессиональным навыкам.
Академики, конструкторы баллистических ракет, артисты театров, писатели, врачи, педагоги, разжалованные генералы быстро постигали нехитрую науку, как правильно валить сосну, чтобы падающий ствол не убил лесоруба, какую глубину и какой профиль должен иметь Беломорско - Балтийский канал и как правильно рубить отбойным молотком никелевую руду на шахтах Норильска.
Сейчас название этой страны чиновники стыдливо вымарали из документации паспортных столов, заменив в личных карточках в графе «место рождения» названием одной из пятнадцати республик, входивших тогда в состав СССР.
Кто-то может, улыбнется, читая эти строки, но в трудовой книжке моего отца сделана такая запись:
«За успехи в социалистическом соревновании и в ознаменование празднования годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции наградить имярек почетной Грамотой и куском хозяйственного мыла».
Империя зла до своего развала занимала одну шестую часть суши и имела в своих недрах почти всю таблицу Менделеева. Она могла бы существовать не одну сотню лет, но подвели идеологи.
Пропагандисты Кремля взяли неверный курс и сделали много ошибок. Сначала они расстреляли помазанника Божьего и всю его семью, потом начали разрушать или взрывать христианские храмы и расстреливать священнослужителей. Матрос в тельняшке с «Маузером» на боку мог справить нужду под иконостасом или приклеить окурок папиросы к иконе святого.
Лекторы общества «Знание», замполиты, политруки, агитаторы растоптали у людей веру в Бога и насадили атеизм в яслях, детских садах, школах, профтехучилищах, техникумах, институтах и академиях.
Библии, Евангелии и молитвенники изымались у верующих при обысках и сжигались в одном костре вместе с конфискованными на таможне порнографическими игральными картами и журналами «Playboy».
показати весь коментар
14.12.2020 11:51 Відповісти
Если воды на всех не хватает,а взять её негде,надо уменьшить количество "всех".
"Л"-логика.
Когда ожидаются первые расстрелы злоупотребляющих питьевой водой крысчан?
показати весь коментар
14.12.2020 09:28 Відповісти
Можна викачувати воду не тільки з Могабе, але ще з Ніла та Замбезі
показати весь коментар
14.12.2020 10:05 Відповісти
Якщо звичайно побудують "Силу Африки" або "Південний потік".
показати весь коментар
14.12.2020 16:36 Відповісти
Пускай трубу СП-2 поднимут, положат ее из крыма до Дона или Волги и качают водичку. Никаких проблем.
показати весь коментар
14.12.2020 10:22 Відповісти
Ага жодних проблем, крім того, що вода коштуватиме приблизно стільки ж, скільки нафта або газ (інакше це буде не рентабельно).
показати весь коментар
14.12.2020 16:34 Відповісти
Опреснительные станции в Крыму, мордор конечно построит. Но при этом, цена кубометра воды станет "золотой". Если кремль будет субсидировать воду, то сам Крым станет для кремля "золотым" (в смысле госдотаций). А если субсидировать не будет, то "золотую" цену за воду переложат на население и отдыхающих. Крымчане от этого будут в "бурном восторге" ("камни с неба"? - получите!), а для отдыхающих "отдых" в Крыму станет в 2 раза дороже, чем в Турции или Египте. Вывод: Добро пожаловать в "руцкий мир"!
показати весь коментар
14.12.2020 10:32 Відповісти
А не дешевле нанять шаманов с бубнами, которые дожди вызывают? Да и надежней как-то
показати весь коментар
14.12.2020 16:19 Відповісти
Модер, а шо это за российская администрация Ялты?! Крым уже кто-то передал России?
показати весь коментар
14.12.2020 10:45 Відповісти
Неужели до БайКАЛ их слизкие ручки дотянулись ?!

Ну и хер с тем байКАЛом - и хер им в дупу , и КАЛ тудажу !
показати весь коментар
14.12.2020 11:52 Відповісти
Да пусть скорее все израсходуют и тратят на опреснители мегаваты энергии
показати весь коментар
14.12.2020 12:03 Відповісти
А вот энергии там тоже лишней нет - придется ее подавать из орды в огромных количествах.
показати весь коментар
14.12.2020 16:59 Відповісти
ну викачають озеро знищать місцеву екосистему,це тільки відстрочить неминуче,там де пройшли касапи там руйнування та гівно залишаеться..
показати весь коментар
14.12.2020 12:23 Відповісти
А що вони будуть робити, коли й в озері вода закінчиться? В місяць одна особа споживає не менше 3-х кубів, а населення Ялти 80 тис. -- тобто цих 850 тисяч кубометрів вистачить максимум на 3 місяці. І малоймовірно, що це озеро в природний спосіб поповнюватиметься водою з тою ж швидкістю, з якою відкачуватиметься.
показати весь коментар
14.12.2020 16:30 Відповісти
Та нас рать!
показати весь коментар
14.12.2020 16:37 Відповісти
грязнопопые крысчанеОкупанти планують викачувати воду з озера для постачання Ялти - Цензор.НЕТ 8499
показати весь коментар
14.12.2020 18:51 Відповісти
 
 