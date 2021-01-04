За год запасы воды в оккупированном Крыму уменьшились втрое

В оккупированном Крыму суммарный запас воды к концу 2020 года составил 31,3 млн кубометров, что на 61 млн кубометров меньше, чем год назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Общий суммарный запас воды к концу года составил 31,308 млн куб. м, что на 5, 364 млн куб. м меньше, чем месяц назад и на 61,672 млн меньше, чем год назад", - говорится в обзоре Росгидрометцентра.

Отмечается, что "декабрь и январь - месяцы с наибольшим количеством осадков холодного периода года, но в декабре, как и в предыдущие месяцы, в бассейнах рек наблюдался значительный их недобор".

К примеру, в бассейнах крымских рек Кучук-Карасу, Черная, Салгир осадков выпало в объеме 12-15% от нормы, в бассейнах рек, расположенных на Южном берегу Крыма, осадков было - 42-50% от нормы, в бассейнах остальных рек - 24-40% от нормы. Незначительным было и количество выпавших осадков в Крымских горах - от 27 до 40% от нормы.

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Все это вместе с высокой температурой воздуха не привело к улучшению естественного стока в крымские водохранилища.

"Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и в млн куб. м составил: Белогорское – 0,475, Симферопольское – 0,302, Счастливое – 0,108. В Партизанское и Чернореченское водохранилища приток воды отсутствовал", - говорится в отчете.

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Напомним, с полуночи 24 августа 2020 г. в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

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С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках подают воду по три часа утром и вечером.

17 декабря жителям Ялты стали подавать воду из озера Могаби. Власти сообщали, что планируют использовать водопады на юге Крыма в качестве дополнительных источников для обеспечения жителей города водой.