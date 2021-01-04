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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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За год запасы воды в оккупированном Крыму уменьшились втрое

За год запасы воды в оккупированном Крыму уменьшились втрое

В оккупированном Крыму суммарный запас воды к концу 2020 года составил 31,3 млн кубометров, что на 61 млн кубометров меньше, чем год назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Общий суммарный запас воды к концу года составил 31,308 млн куб. м, что на 5, 364 млн куб. м меньше, чем месяц назад и на 61,672 млн меньше, чем год назад", - говорится в обзоре Росгидрометцентра.

Отмечается, что "декабрь и январь - месяцы с наибольшим количеством осадков холодного периода года, но в декабре, как и в предыдущие месяцы, в бассейнах рек наблюдался значительный их недобор".

К примеру, в бассейнах крымских рек Кучук-Карасу, Черная, Салгир осадков выпало в объеме 12-15% от нормы, в бассейнах рек, расположенных на Южном берегу Крыма, осадков было - 42-50% от нормы, в бассейнах остальных рек - 24-40% от нормы. Незначительным было и количество выпавших осадков в Крымских горах - от 27 до 40% от нормы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский "куратор" Крыма Хуснуллин: У нас идет круглосуточная работа по поиску воды, делаем ставку на бурение

Все это вместе с высокой температурой воздуха не привело к улучшению естественного стока в крымские водохранилища.

"Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным и в млн куб. м составил: Белогорское – 0,475, Симферопольское – 0,302, Счастливое – 0,108. В Партизанское и Чернореченское водохранилища приток воды отсутствовал", - говорится в отчете.

Также читайте: Водохранилища оккупированного Крыма не наполнятся в 2021 году даже при обильных осадках, - ученый НАНУ Яцюк

Напомним, с полуночи 24 августа 2020 г. в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Также читайте: На Новый год и Рождество оккупанты обещают непрерывно подавать воду жителям Ялты, в остальные дни - по графику

С 27 ноября в Ялте начали ограничивать водоснабжение по ночам. Позже власти сообщили, что с 14 декабря из-за снижения запасов воды в Загорском и Счастливенском водохранилищах, которые обеспечивают Большую Ялту, в городе и поселках подают воду по три часа утром и вечером.

17 декабря жителям Ялты стали подавать воду из озера Могаби. Власти сообщали, что планируют использовать водопады на юге Крыма в качестве дополнительных источников для обеспечения жителей города водой.

Автор: 

Крым (26419) водоснабжение (723) вода (919)


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Топ комментарии
+40
если в 12 часов ночи в Крыму открутить рукоятку кухонного смесителя, то в звуке выходящего из смесителя воздуха, можно услышать как танцует бесноватый морячок из 2014 года..
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04.01.2021 21:10
+38
Гєна Москаль вже казав , що їм робити
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04.01.2021 21:04
+33
и чувачок...не менее бесноватый )))
За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 710

..
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04.01.2021 21:26
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За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 3642
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04.01.2021 21:35 Ответить
за год запасы воды в оккупированном Крыму уменьшились втрое".... хм..? там ще є третя частина води? це дуже багато... там вистачить і 1\10 від наявної кількості. плюс поповнення камінням з неба... - і майже обводнена амазонія, воду ще й експортувати можна...
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04.01.2021 21:39 Ответить
За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 1754
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04.01.2021 21:43 Ответить
А запивать то нечем будет и кирдык
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04.01.2021 21:44 Ответить
запор будет
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04.01.2021 21:50 Ответить
Рыбы встали на бок материковой и всё выпили аксёнов подтвердит
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04.01.2021 21:43 Ответить
Допоки там хазяйнують "братья", мені особисто байдуже.
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04.01.2021 21:47 Ответить
И что? Дурачок мордовский
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04.01.2021 21:52 Ответить
Понятно, бояра, чмошник, а как у вас погодка за уралом?
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04.01.2021 21:57 Ответить
бери вёдра кацап и собирай воду...
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04.01.2021 21:54 Ответить
- меня должно беспокоить только : когда оккупант вернёт оккупированные территории, выведет войска и понаехов и отдаст мне материальную и моральную компенсацию за оккупацию ( в том размере, который меня устроит) .тчк
- скажите, почему меня должно беспокоить какие проблемы у оккупанта есть сегодня и уверен будут завтра на захваченной им у меня территории?
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04.01.2021 22:01 Ответить
А если "новости" на тему воды в Крыму публиковать не раз в сутки, а хотя бы раз в час, то настроение у людей еще лучше будет.
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04.01.2021 22:14 Ответить
а у тебя Иван ухудшилось - а если "новости" на тему воды в Крыму публиковать не раз в сутки, а хотя бы раз в час, то настроение свиноцабак еще лучше будет.
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04.01.2021 22:20 Ответить
У людей будет лучше, а у вас, кацапов, будет ху... хреновое...
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04.01.2021 23:57 Ответить
можно и не публиковать .. достаточно зайти на крымский форум там вообще эта тема не прекращается.. наверное настроение себе подымают
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05.01.2021 07:41 Ответить
А можно ссылочку, охота нытье послушать.
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05.01.2021 07:49 Ответить
все тут шутят по этому поводу а новость эту нам не просто так каждый Божий день впаривают.
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04.01.2021 22:16 Ответить
Цензор, пиши правильно! Не администрация симферополя, а оккупационная администрация симферополя.
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04.01.2021 22:27 Ответить
За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 3387
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04.01.2021 22:32 Ответить
Ещё немного и козлик сейчас его отпи=чит
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04.01.2021 22:39 Ответить
А хде та в Крыму..девачка в нестираном сарафане..
И мама ийо.. не атпускала гулять.

За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 5137

https://pbs.twimg.com/media/DBaQYKuXYAIW_N-.jpg За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 4337
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04.01.2021 22:38 Ответить
За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 4112
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04.01.2021 22:38 Ответить
Зубной эмали хана
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04.01.2021 22:40 Ответить
откуда у кацапа зубы?
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04.01.2021 22:44 Ответить
а предателей так и вычисляют , по стёртой эмали и шакальей ухмылочке....
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04.01.2021 22:45 Ответить
Стенкам пищевода, желудку, кишечнику и сердечно-сосудистой системе.
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04.01.2021 23:03 Ответить
Да так оно и есть, жаль тех кто там страдает не по своей вине на своей родной земле от оккупации , в частности крымские татары
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04.01.2021 23:09 Ответить
Цинизму, понтам, перегару, задрипанности, матам и пофигизму.
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04.01.2021 23:13 Ответить
Как вариант В почках камни от карьерной воды
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04.01.2021 22:42 Ответить
Заболевания суставов (артрит, полиартрит), камни в почках и желчных путях.
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04.01.2021 23:21 Ответить
ДРГ из Крыма будут вычислять по скрипу суставов...
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04.01.2021 23:26 Ответить
Если в тех суставах вообще будет какое-либо "движение".
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04.01.2021 23:40 Ответить
Вот застыл батальон в строю...
Я по скрипу крымчан узнаю...
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04.01.2021 23:45 Ответить
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05.01.2021 10:40 Ответить
Ты прям как опытный врач оценку даёшь ,VAN- BASTEN давай мировая , извини если что не так было раннее может сгоряча и без обид и VEDANA и GAR молодцы поддержали в нелёгкий час ,с уважением Сергей
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04.01.2021 23:35 Ответить
Одужуй (від щирого серця бажаю), а там буде видно.
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04.01.2021 23:42 Ответить
Хвастливым анекдотам, в которых руцкий всегда беден, но зато находчив, смекалист и силён аки былинный богатырь... не то что немец и француз
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04.01.2021 23:52 Ответить
Соотношение жёсткости воды между единицами измерения в мг/л и ppm, почти одинаковое, поэтому, для упрощения, можно принять, что 1мг/л = 1ppm . Вода уже с уровнем жесткости в 300ppm - вода на грани допустимого. А там - 338ppm.
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05.01.2021 00:03 Ответить
338ppm... жесткость камнейснеба высокая, до следущего референдума не все предатели дотянут
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05.01.2021 00:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/462304 - "...жесткость камнейснеба высокая..."



Как по мне - то я бы добавил.
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05.01.2021 00:40 Ответить
За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 8679
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04.01.2021 22:45 Ответить
Многие уже и не знают кто в клипе, слушай ты его слишком молодым засветил нам он ясен привычен когда звёзд 5 и лет много
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04.01.2021 23:21 Ответить
Потрібно добиватися що б на все що входить в крим накладувались такі ж санкції як на потік2, потрібно душити те кодло так що б аж пищали, ніяких німецьких опріснювачів тільки українські камені і моча.
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04.01.2021 22:44 Ответить
В альтернативном путеводителе по оккупированому Крыму назван новый лидер среди самых популярных у туристов мест. Это кусты около заправок. Из-за перебоев с водоснабжением большинство туалетов на АЗС Южного берега оказались. закрыты.Путешественники срут в кустах.
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04.01.2021 22:47 Ответить
А на сколько им Путинг цены на газ поднял?
А на электрику ?
А ФОПов хоть почморил?

Или в Крыму нет зебилов и не над кем издеватся?
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04.01.2021 22:51 Ответить
Не путинг, а *****, не путай
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05.01.2021 07:29 Ответить
Мені цікава одна річ у зв"язку з водою... який долбой... їде на курорт, де неможна після моря (з відповідною концентрацією певних речовин) прийняти душ... та нормально сходити у сральник.... возив студентів на практику у крим багато разів, там і тоді купатися було можна де-не-де.ю бо помийка була смердюча. Що зараз - не знаю, але можу уявити. Проте - це їх вибір, тобто ватний. Зрадник ніколи і не де не мав профіту у підсумку.
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04.01.2021 23:05 Ответить
Ключове тут "Що зараз - не знаю, але можу уявити." це "не знаю".

Цензор написав, що Укрінформ піддивився у Росгідромєтцентра...
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04.01.2021 23:21 Ответить
Налякав свиню багнюкою.... У кацапів баня
раз на тиждень то є норма.
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04.01.2021 23:21 Ответить
)Мордовские учёные разработали новый тест на коронавирус, Он даёт результат за 13 секунд,, нужно надпить маленький глоток очищенной мочи молодого осла .и потом покашлять в серебряный стакан, если стакан внутри потемнеет, то это говорит и показывает на коронавирус
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04.01.2021 23:23 Ответить
Время вижимать камни ...

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04.01.2021 23:42 Ответить
Тю,так вони самі хотіли скуштувати говєні та ще й кричали, ана радная.Чиста вода шкідлива для срєпнава арганізму,ще розігнуться.
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05.01.2021 01:03 Ответить
Будущее Крыма и крыс-ян:
За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 3775
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05.01.2021 02:14 Ответить
А , что ржать - Крим то і не зовсім український )
І зовсім не Російський !
Це земля кримських татар -ісконно
Все решта - просто розмови ...
І так буде !
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05.01.2021 02:37 Ответить
За рік запаси води в окупованому Криму зменшилися втричі - Цензор.НЕТ 1585
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05.01.2021 03:41 Ответить
Ржут не над вами, а над окупантами и их коллаборантами.
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05.01.2021 08:23 Ответить
Природа воює на боці України.
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05.01.2021 05:47 Ответить
Ні, природа просто робить своє. То просто кацапи все життя воюють із здоровим глуздом і передбачувано програють.
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05.01.2021 06:48 Ответить
Це одне і те ж.
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05.01.2021 06:58 Ответить
Ну і хер з ними. Вони дуже бажали померти в расеє. Мрії збуваються!
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05.01.2021 08:09 Ответить
Чекаю на новини коли запас зовсім зникне)))
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05.01.2021 09:40 Ответить
Теперь хоть камни в почках...
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05.01.2021 09:43 Ответить
Я не відчуваю. Звичайно окупантам від цього не ліпше, але і носіння грошей в касу читачам казочок з Біблії нічого доброго Україні не принесе, крім опущення її в темні віки середньовіччя. Хоч тоді Бог це був їх Інтернет і без нього нікуди але це було 18 і менше століття. Нам потрібно вилазити з ями, а ми, навпаки в неї залазимо по вуха. Скільки б ви не вилизували по лаковану дошку вона не вирішить системних проблем України, це пандемія, економіка, війна, знищена індустрія, бездарна академія наук, бездарна влада, пограбована земля і надра. Ідіть і моліться може пеньки в Карпатах виростуть і повені самі собою відійдуть. А в НАН запросіть священників, мольфарів, відьом, гадалок і ходінням по ночам зі смолоскипами в зимовий дощ все розбуяє і зацвіте. Ще б Олімпіаду провести це буде повний зашквар незалежної від розуму і мислення України!
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05.01.2021 10:06 Ответить
Ну что, ожидайте всплеска преступности. Там скоро каждый будет мечтать, чтоб его хоть на 15 суток посадили на хлеб и ВОДУ.
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05.01.2021 11:24 Ответить
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