Пистолеты, патроны и наркотики обнаружили у жителя Славянска. ФОТО

Мужчина хранил дома 4 пистолета, больше 300 патронов и 3 мешка с коноплей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские получили информацию о том, что житель Славянска хранит у себя дома наркотики.

"В ходе обыска квартиры подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 50 патронов калибра 9 мм и еще 31 - калибром 5,45 мм, патроны различного калибра в количестве 234 шт., 4 пистолета, и, кроме того, 3 полиэтиленовых пакета с вероятно наркотическим веществом общим весом около 300 граммов", - сказано в сообщении.

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Оружие и наркотики отправили на экспертизу.

Их владельца собираются привлечь к ответственности по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотиков) Уголовного Кодекса Украины.







