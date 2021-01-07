Пистолеты, патроны и наркотики обнаружили у жителя Славянска. ФОТО
Мужчина хранил дома 4 пистолета, больше 300 патронов и 3 мешка с коноплей.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Полицейские получили информацию о том, что житель Славянска хранит у себя дома наркотики.
"В ходе обыска квартиры подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 50 патронов калибра 9 мм и еще 31 - калибром 5,45 мм, патроны различного калибра в количестве 234 шт., 4 пистолета, и, кроме того, 3 полиэтиленовых пакета с вероятно наркотическим веществом общим весом около 300 граммов", - сказано в сообщении.
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Оружие и наркотики отправили на экспертизу.
Их владельца собираются привлечь к ответственности по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотиков) Уголовного Кодекса Украины.
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Зачем, с*уки наркоту подбросили?!!
Но какая разница - дамбаса все равно топить надо в гамне кислом.
Этому "оружию" как минимум под 100 лет!
Давно пора провести черту между оружием и антиквариатом.
Насчет Люгера, спорить не буду, тк я это оружие даже не видел никогда, не говоря уже про разборку-сборку.
а рев.нагана точно живой и должен пукать))