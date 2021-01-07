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Пистолеты, патроны и наркотики обнаружили у жителя Славянска. ФОТО

Мужчина хранил дома 4 пистолета, больше 300 патронов и 3 мешка с коноплей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Полицейские получили информацию о том, что житель Славянска хранит у себя дома наркотики.

"В ходе обыска квартиры подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 50 патронов калибра 9 мм и еще 31 - калибром 5,45 мм, патроны различного калибра в количестве 234 шт., 4 пистолета, и, кроме того, 3 полиэтиленовых пакета с вероятно наркотическим веществом общим весом около 300 граммов", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Гранату Ф-1, пистолеты, патроны и порох изъяли полицейские у жителя села на Черкасщине

Оружие и наркотики отправили на экспертизу.

Их владельца собираются привлечь к ответственности по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение или сбыт наркотиков) Уголовного Кодекса Украины.

Пистолеты, патроны и наркотики обнаружили у жителя Славянска 01
Пистолеты, патроны и наркотики обнаружили у жителя Славянска 02
Пистолеты, патроны и наркотики обнаружили у жителя Славянска 03
Пистолеты, патроны и наркотики обнаружили у жителя Славянска 04

Автор: 

наркотики (2155) оружие (10262) Донецкая область (9978) Славянск (2600)


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Топ комментарии
+7
В каждой семье должно быть оружие...
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07.01.2021 14:19 Ответить
+7
Вообще-то "пистолетами" эти предметы можно будет назвать только после того, как экспертиза докажет, что из них можно произвести выстрел. Что-то мне подсказывает, что как раз с этим будут проблемы...
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07.01.2021 14:23 Ответить
+2
у камуняки симоненка нашли стечкина и 130 патронов и выкрутился губошлеп
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07.01.2021 17:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Какой ужас!
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07.01.2021 14:15 Ответить
Пистолеты, патроны и наркотики обнаружили у жителя Славянска - Цензор.НЕТ 6505
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07.01.2021 14:18 Ответить
В каждой семье должно быть оружие...
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07.01.2021 14:19 Ответить
"Получили информацию" ..... Да тот нарик что покупал,он же и сдал.
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07.01.2021 14:19 Ответить
Чорний копач.
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07.01.2021 14:20 Ответить
Точно, судя по явно неработающему оружию.
Зачем, с*уки наркоту подбросили?!!
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08.01.2021 02:14 Ответить
Вообще-то "пистолетами" эти предметы можно будет назвать только после того, как экспертиза докажет, что из них можно произвести выстрел. Что-то мне подсказывает, что как раз с этим будут проблемы...
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07.01.2021 14:23 Ответить
Набор жителя говнороссии?
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07.01.2021 14:28 Ответить
Готувався до приходу своїх. Шо б і шмурдяками всякими почастувати...
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07.01.2021 14:51 Ответить
А де це він надебав Парабеллум? Діди ваівалі?
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07.01.2021 14:28 Ответить
Это муляж.
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07.01.2021 14:29 Ответить
Не думаю. Жали що показали не тією стороною. З іншої сторони повинен бути вибитий номер.
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07.01.2021 14:34 Ответить
У меня в детстве был такой же муляж. Это монолитная отливка.
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07.01.2021 14:36 Ответить
Вот не муляж, для сравнения:

Пістолети, набої і наркотики виявили в мешканця Слов'янська - Цензор.НЕТ 9720
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07.01.2021 14:39 Ответить
а вот тебя надо потрусить де взял может немца завалил
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07.01.2021 14:43 Ответить
Ну потруси...
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07.01.2021 14:44 Ответить
Волына настоящая - копаная. А вот у тебя на фото новодел, и на реквизит киношный похож..
Но какая разница - дамбаса все равно топить надо в гамне кислом.
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07.01.2021 15:02 Ответить
На моем фото оригинал P08 1942 года выпуска. Все номера реальные. А в топике какая-то хрень, видимо, отлитая с тех предметов, которые на другой фотке на заднем плане мелькают.

Пістолети, набої і наркотики виявили в мешканця Слов'янська - Цензор.НЕТ 4950
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07.01.2021 15:14 Ответить
джентельменский набор а шо такого? пиндаль похоже из алюминия отлит
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07.01.2021 14:42 Ответить
И эту отливку они называют "пистолет".
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07.01.2021 14:45 Ответить
ганкстер, славянский пабло эскобар.....
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07.01.2021 14:30 Ответить
Да приняли бы уже закон про оружие!
Этому "оружию" как минимум под 100 лет!
Давно пора провести черту между оружием и антиквариатом.
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07.01.2021 14:49 Ответить
Эти предметы станут "оружием" только после экспертизы, которая подтвердит, что они пригодны для отстрела боеприпасов.
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07.01.2021 14:54 Ответить
Нашенские "эксперты", могут и стальную трубу 20 мм внутреннего диаметра, признать сменным стволом к ружью 12 калибра.
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07.01.2021 14:59 Ответить
😁
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07.01.2021 15:21 Ответить
Сменный ствол не оружие - он не может произвести выстрел без остальных компонентов. Кстати, а обсуждаемый выше P08 может выстрелить даже, если от него оставить лишь ствол и затвор в сборе.
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07.01.2021 15:22 Ответить
Пістолети, набої і наркотики виявили в мешканця Слов'янська - Цензор.НЕТ 2160
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07.01.2021 15:25 Ответить
Дело не в возможности/невозможности стрельбы, а в порядочности экспертов.
Насчет Люгера, спорить не буду, тк я это оружие даже не видел никогда, не говоря уже про разборку-сборку.
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07.01.2021 15:28 Ответить
Тут достаточно вспомнить как сажали Тимошенко (вне зависимости от того, как кто к ней относится). В деле фигурировали "экспертизы" в виде не заполненных бланков. Тупо пустые бумажки. Это о порядочности экспертов, прокуроров и судей.
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07.01.2021 15:31 Ответить
парабелок там две лежит..- одна, шо крупно- точно пугалка, м.б. хоть вторая живая..))
а рев.нагана точно живой и должен пукать))
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07.01.2021 21:16 Ответить
Опетушить дамбаса позорного и выкинуть в Зону ОРДЛО
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07.01.2021 15:03 Ответить
чувак второго прихода изи гиркина ожидает? ну ну.... скока у нас в УК за хранение и сбережение карячится? а знатоки?
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07.01.2021 16:01 Ответить
Оружие муляж или из копа!
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07.01.2021 16:26 Ответить
у камуняки симоненка нашли стечкина и 130 патронов и выкрутился губошлеп
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07.01.2021 17:16 Ответить
 
 