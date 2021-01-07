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Пістолети, набої і наркотики виявили в мешканця Слов'янська. ФОТО

Чоловік зберігав удома 4 пістолети, понад 300 набоїв і 3 мішки з коноплями.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські отримали інформацію про те, що мешканець Слов'янська зберігає у себе вдома наркотики.

"У ході обшуку помешкання підозрюваного поліцейські виявили та вилучили 50 набоїв калібру 9 мм та ще 31 - калібру 5,45 мм, набої різного калібру у кількості 234 шт., 4 пістолети, та, крім того, 3 поліетиленові пакети з ймовірно наркотичною речовиною загальною вагою приблизно 300 грамів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гранату Ф-1, пістолет, набої та порох вилучили поліцейські у жителя села на Черкащині

Зброю та наркотики направлено на експертизу.

Їхнього власника збираються притягнути до відповідальності за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання або збут наркотиків) Кримінального Кодексу України.

Пістолети, набої і наркотики виявили в мешканця Словянська 01
Пістолети, набої і наркотики виявили в мешканця Словянська 02
Пістолети, набої і наркотики виявили в мешканця Словянська 03
Пістолети, набої і наркотики виявили в мешканця Словянська 04

Автор: 

наркотики (1458) зброя (7530) Донецька область (8793) Слов’янськ (627)


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Топ коментарі
+7
В каждой семье должно быть оружие...
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07.01.2021 14:19 Відповісти
+7
Вообще-то "пистолетами" эти предметы можно будет назвать только после того, как экспертиза докажет, что из них можно произвести выстрел. Что-то мне подсказывает, что как раз с этим будут проблемы...
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07.01.2021 14:23 Відповісти
+2
у камуняки симоненка нашли стечкина и 130 патронов и выкрутился губошлеп
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07.01.2021 17:16 Відповісти
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Какой ужас!
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07.01.2021 14:15 Відповісти
Пистолеты, патроны и наркотики обнаружили у жителя Славянска - Цензор.НЕТ 6505
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07.01.2021 14:18 Відповісти
В каждой семье должно быть оружие...
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07.01.2021 14:19 Відповісти
"Получили информацию" ..... Да тот нарик что покупал,он же и сдал.
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07.01.2021 14:19 Відповісти
Чорний копач.
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07.01.2021 14:20 Відповісти
Точно, судя по явно неработающему оружию.
Зачем, с*уки наркоту подбросили?!!
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08.01.2021 02:14 Відповісти
Вообще-то "пистолетами" эти предметы можно будет назвать только после того, как экспертиза докажет, что из них можно произвести выстрел. Что-то мне подсказывает, что как раз с этим будут проблемы...
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07.01.2021 14:23 Відповісти
Набор жителя говнороссии?
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07.01.2021 14:28 Відповісти
Готувався до приходу своїх. Шо б і шмурдяками всякими почастувати...
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07.01.2021 14:51 Відповісти
А де це він надебав Парабеллум? Діди ваівалі?
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07.01.2021 14:28 Відповісти
Это муляж.
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07.01.2021 14:29 Відповісти
Не думаю. Жали що показали не тією стороною. З іншої сторони повинен бути вибитий номер.
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07.01.2021 14:34 Відповісти
У меня в детстве был такой же муляж. Это монолитная отливка.
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07.01.2021 14:36 Відповісти
Вот не муляж, для сравнения:

Пістолети, набої і наркотики виявили в мешканця Слов'янська - Цензор.НЕТ 9720
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07.01.2021 14:39 Відповісти
а вот тебя надо потрусить де взял может немца завалил
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07.01.2021 14:43 Відповісти
Ну потруси...
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07.01.2021 14:44 Відповісти
Волына настоящая - копаная. А вот у тебя на фото новодел, и на реквизит киношный похож..
Но какая разница - дамбаса все равно топить надо в гамне кислом.
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07.01.2021 15:02 Відповісти
На моем фото оригинал P08 1942 года выпуска. Все номера реальные. А в топике какая-то хрень, видимо, отлитая с тех предметов, которые на другой фотке на заднем плане мелькают.

Пістолети, набої і наркотики виявили в мешканця Слов'янська - Цензор.НЕТ 4950
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07.01.2021 15:14 Відповісти
джентельменский набор а шо такого? пиндаль похоже из алюминия отлит
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07.01.2021 14:42 Відповісти
И эту отливку они называют "пистолет".
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07.01.2021 14:45 Відповісти
ганкстер, славянский пабло эскобар.....
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07.01.2021 14:30 Відповісти
Да приняли бы уже закон про оружие!
Этому "оружию" как минимум под 100 лет!
Давно пора провести черту между оружием и антиквариатом.
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07.01.2021 14:49 Відповісти
Эти предметы станут "оружием" только после экспертизы, которая подтвердит, что они пригодны для отстрела боеприпасов.
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07.01.2021 14:54 Відповісти
Нашенские "эксперты", могут и стальную трубу 20 мм внутреннего диаметра, признать сменным стволом к ружью 12 калибра.
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07.01.2021 14:59 Відповісти
😁
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07.01.2021 15:21 Відповісти
Сменный ствол не оружие - он не может произвести выстрел без остальных компонентов. Кстати, а обсуждаемый выше P08 может выстрелить даже, если от него оставить лишь ствол и затвор в сборе.
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07.01.2021 15:22 Відповісти
Пістолети, набої і наркотики виявили в мешканця Слов'янська - Цензор.НЕТ 2160
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07.01.2021 15:25 Відповісти
Дело не в возможности/невозможности стрельбы, а в порядочности экспертов.
Насчет Люгера, спорить не буду, тк я это оружие даже не видел никогда, не говоря уже про разборку-сборку.
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07.01.2021 15:28 Відповісти
Тут достаточно вспомнить как сажали Тимошенко (вне зависимости от того, как кто к ней относится). В деле фигурировали "экспертизы" в виде не заполненных бланков. Тупо пустые бумажки. Это о порядочности экспертов, прокуроров и судей.
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07.01.2021 15:31 Відповісти
парабелок там две лежит..- одна, шо крупно- точно пугалка, м.б. хоть вторая живая..))
а рев.нагана точно живой и должен пукать))
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07.01.2021 21:16 Відповісти
Опетушить дамбаса позорного и выкинуть в Зону ОРДЛО
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07.01.2021 15:03 Відповісти
чувак второго прихода изи гиркина ожидает? ну ну.... скока у нас в УК за хранение и сбережение карячится? а знатоки?
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07.01.2021 16:01 Відповісти
Оружие муляж или из копа!
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07.01.2021 16:26 Відповісти
у камуняки симоненка нашли стечкина и 130 патронов и выкрутился губошлеп
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07.01.2021 17:16 Відповісти
 
 