Пістолети, набої і наркотики виявили в мешканця Слов'янська. ФОТО
Чоловік зберігав удома 4 пістолети, понад 300 набоїв і 3 мішки з коноплями.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
Поліцейські отримали інформацію про те, що мешканець Слов'янська зберігає у себе вдома наркотики.
"У ході обшуку помешкання підозрюваного поліцейські виявили та вилучили 50 набоїв калібру 9 мм та ще 31 - калібру 5,45 мм, набої різного калібру у кількості 234 шт., 4 пістолети, та, крім того, 3 поліетиленові пакети з ймовірно наркотичною речовиною загальною вагою приблизно 300 грамів", - йдеться в повідомленні.
Зброю та наркотики направлено на експертизу.
Їхнього власника збираються притягнути до відповідальності за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання або збут наркотиків) Кримінального Кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зачем, с*уки наркоту подбросили?!!
Но какая разница - дамбаса все равно топить надо в гамне кислом.
Этому "оружию" как минимум под 100 лет!
Давно пора провести черту между оружием и антиквариатом.
Насчет Люгера, спорить не буду, тк я это оружие даже не видел никогда, не говоря уже про разборку-сборку.
а рев.нагана точно живой и должен пукать))