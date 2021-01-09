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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Пехотинцы 17-й отдельной танковой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения ООС. ФОТОрепортаж

В пункт постоянной дислокации вернулись пехотинцы 17-й отдельной танковой бригады. В течение последней ротации военнослужащие выполняли задачи по предназначению в зоне боевых действий более полугода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы 17-й отдельной танковой Криворожской бригады им. Константина Пестушко в Facebook.

"С начала российской агрессии пехотинцы 17-й отдельной танковой бригады защищают территориальную целостность нашей страны. Они проявили себя как отважные бойцы, способные выполнять самые сложные задания и на которых можно положиться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последней ротации военнослужащие выполняли задачи по предназначению в зоне боевых действий более полугода: "На полосе разграничения они героически противостояли поддерживаемым Россией сепаратистам и российским наемникам, отстаивая независимость нашей Родины".

Пехотинцы 17-й отдельной танковой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения ООС 01

"Во время всех войн наибольшая нагрузка, тяжелейшие испытания ложатся на плечи пехотинцев, и именно пехота всегда несет наибольшие потери. В 2020 году, к счастью, в механизированном подразделении не было боевых потерь. Всего в нашей бригаде 119 военнослужащих отдали свою жизнь за мирный сон и покой миллионов украинцев", - сообщили в пресс-службе бригады.

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Также сообщается, что в гарнизонном Доме офицеров состоялись торжественные мероприятия по случаю возвращения пехотинцев. Поздравить с возвращением на родную землю пришли представители общественных организаций, власти, жители города, ветераны. Лучшие военнослужащие были отмечены наградами.

Пехотинцы 17-й отдельной танковой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения ООС 02

"Поздравляем личный состав мотострелкового подразделения с возвращением в пункт постоянной дислокации. Спасибо за мужество, понимание и любовь к Украине. Желаем Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, выдержки, силы воли и духа, победы во имя Украины! Слава Украине!" - добавили в пресс-службе бригады.

Пехотинцы 17-й отдельной танковой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения ООС 03
Пехотинцы 17-й отдельной танковой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения ООС 04
Пехотинцы 17-й отдельной танковой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения ООС 05
Пехотинцы 17-й отдельной танковой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения ООС 06
Пехотинцы 17-й отдельной танковой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения ООС 07
Пехотинцы 17-й отдельной танковой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения ООС 08
Фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада/Facebook

Пехотинцы 17-й отдельной танковой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения ООС 09

Донбасс (26957) Ян Осока (1501) 17 отдельная танковая бригада (38) операция Объединенных сил (6766)


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жаль...по городу с маршем не прошли))) хоть бы вату криворожскую налякали ))))
спасибо, Воины! с возвращением..
119 невернувшимся с поля боя - вечная память!!!
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09.01.2021 12:27 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Пехотинцы 17-й отдельной танковой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения ООС - Цензор.НЕТ 1706
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09.01.2021 12:32 Ответить
смерть ворогам !!!
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09.01.2021 12:36 Ответить
Моя вдячність і пошана!!! Божої ласки і благословення!
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09.01.2021 12:43 Ответить
Спасибо, сынки! Спасибо, защитники,
от всех адекватных украинцев, спасибо!
Земной поклон вам!
Героям слава, смерть ворогам!
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09.01.2021 13:32 Ответить
Редакторы ЦН, вы вникайте в суть текста от представителей ВСУ. В частности от пресс-службы 17 отбр.
В ВС Украины, НЕ СУЩЕСТВУЕТ МОТОСТРЕЛКОВЫХ подразделений. Это наименование из восточной помойки и лепрозория таракана.
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09.01.2021 13:48 Ответить
Слава Українським воїнам
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09.01.2021 18:42 Ответить
 
 