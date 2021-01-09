Пехотинцы 17-й отдельной танковой бригады вернулись в пункт постоянной дислокации из района проведения ООС. ФОТОрепортаж

В пункт постоянной дислокации вернулись пехотинцы 17-й отдельной танковой бригады. В течение последней ротации военнослужащие выполняли задачи по предназначению в зоне боевых действий более полугода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы 17-й отдельной танковой Криворожской бригады им. Константина Пестушко в Facebook.

"С начала российской агрессии пехотинцы 17-й отдельной танковой бригады защищают территориальную целостность нашей страны. Они проявили себя как отважные бойцы, способные выполнять самые сложные задания и на которых можно положиться", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение последней ротации военнослужащие выполняли задачи по предназначению в зоне боевых действий более полугода: "На полосе разграничения они героически противостояли поддерживаемым Россией сепаратистам и российским наемникам, отстаивая независимость нашей Родины".

"Во время всех войн наибольшая нагрузка, тяжелейшие испытания ложатся на плечи пехотинцев, и именно пехота всегда несет наибольшие потери. В 2020 году, к счастью, в механизированном подразделении не было боевых потерь. Всего в нашей бригаде 119 военнослужащих отдали свою жизнь за мирный сон и покой миллионов украинцев", - сообщили в пресс-службе бригады.

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Также сообщается, что в гарнизонном Доме офицеров состоялись торжественные мероприятия по случаю возвращения пехотинцев. Поздравить с возвращением на родную землю пришли представители общественных организаций, власти, жители города, ветераны. Лучшие военнослужащие были отмечены наградами.

"Поздравляем личный состав мотострелкового подразделения с возвращением в пункт постоянной дислокации. Спасибо за мужество, понимание и любовь к Украине. Желаем Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, выдержки, силы воли и духа, победы во имя Украины! Слава Украине!" - добавили в пресс-службе бригады.













Фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада/Facebook