На севере Ривненской области правоохранители начали масштабную отработку "янтарных клондайков". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
С сегодняшнего дня, 12 января, полицейские Ривненской области для противодействия незаконной добыче янтаря начинают масштабную отработку северных районов области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.
К проведению рейдов привлечены приданные силы полиции Ривненщины, в том числе бойцы роты полиции особого назначения, спецназовцы КОРДа, работники подразделения тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции в Ривненской области, оперативного штаба и военнослужащие Нацгвардии.
Для выявления и пресечения нелегального промысла в труднодоступных местах задействуется почти 20 единиц спецтехники.
"Действующим законодательством предусмотрена процедура получения специальных разрешений для легальной добычи янтаря-сырца, - подчеркнул начальник полиции Ривненской области Алексей Камышанский. - Так наша основная цель - восстановить порядок и законность в полесских районах, поскольку каждый гражданин имеет гарантированное право на честный труд".
Как добавил заместитель начальника полиции Ривненской области Руслан Стрельбицкий, сейчас в полиции достаточно сил и средств, чтобы не допустить массовых беспорядков и правонарушений со стороны местного населения на территории северных районов Ривненской области.
клоуны!
Рейд - внезапная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0 п роверка, организуемая надзорными органами.
ЧТО ему мешало делать это предыдущие 7 лет, в течение которых от сидит в кресле министра?
"Крупнейшая антикоррупционная операция"Их обвинили в том, что в течение 2011-2014 годов они помогли команде экс-гаранта и приближенных лиц вывести в тень около 96 млрд грн
Он попередній президент так той хоч строки які-то намічав. Там два дні чи тиждень.
І все завершить.
А так це - з пустого в порожнє...
не в армию