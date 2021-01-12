РУС
На севере Ривненской области правоохранители начали масштабную отработку "янтарных клондайков". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С сегодняшнего дня, 12 января, полицейские Ривненской области для противодействия незаконной добыче янтаря начинают масштабную отработку северных районов области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

К проведению рейдов привлечены приданные силы полиции Ривненщины, в том числе бойцы роты полиции особого назначения, спецназовцы КОРДа, работники подразделения тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции в Ривненской области, оперативного штаба и военнослужащие Нацгвардии.

Для выявления и пресечения нелегального промысла в труднодоступных местах задействуется почти 20 единиц спецтехники.

"Действующим законодательством предусмотрена процедура получения специальных разрешений для легальной добычи янтаря-сырца, - подчеркнул начальник полиции Ривненской области Алексей Камышанский. - Так наша основная цель - восстановить порядок и законность в полесских районах, поскольку каждый гражданин имеет гарантированное право на честный труд".

На севере Ривненской области правоохранители начали масштабную отработку янтарных клондайков 01

Как добавил заместитель начальника полиции Ривненской области Руслан Стрельбицкий, сейчас в полиции достаточно сил и средств, чтобы не допустить массовых беспорядков и правонарушений со стороны местного населения на территории северных районов Ривненской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение 2020 года правоохранители Ривненщины изъяли более 2,7 т янтаря, - прокуратура

На севере Ривненской области правоохранители начали масштабную отработку янтарных клондайков 02
На севере Ривненской области правоохранители начали масштабную отработку янтарных клондайков 03
На севере Ривненской области правоохранители начали масштабную отработку янтарных клондайков 04
Фото: сайт полиции

Нацполиция (16768) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) янтарь (582) Ровенская область (1282)
+28
в середине зимы...отработку )))
клоуны!
показать весь комментарий
12.01.2021 10:37 Ответить
+25
Авякан решил новое кино показать для лохтората.
ЧТО ему мешало делать это предыдущие 7 лет, в течение которых от сидит в кресле министра?
показать весь комментарий
12.01.2021 10:44 Ответить
+24
Дождались пока там никого не будет и смело ринулись отрабатывать. Всем "Героя Укаины" и стажа 5 лет за год.
показать весь комментарий
12.01.2021 10:48 Ответить
Комментировать
показать весь комментарий
12.01.2021 10:36 Ответить
сонячний камінь - сонячна посмішка
показать весь комментарий
12.01.2021 10:38 Ответить
Очередной красивый видосик от ЗЕ
показать весь комментарий
12.01.2021 11:09 Ответить
Опять передел "собственности"..
показать весь комментарий
12.01.2021 11:42 Ответить
Нет, там поделили летом))Просто одно село большое взбунтовалось, отказывались платить, и после нового года мусорам ***** дали))Это публичная порка тех кто не хочет платить, самых активных сегодня забрали, сейчас на бабки поставят, и те тихо будут молчать))Сегодня этот цирк целый день наблюдаю)))
показать весь комментарий
13.01.2021 19:52 Ответить
Згоден.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:57 Ответить
главное пофткались и можно подомам
показать весь комментарий
12.01.2021 21:47 Ответить
Кацапчеку, посмртри, когда наступления начинаются, когда враг в полной силе?
показать весь комментарий
12.01.2021 11:22 Ответить
По твоему полицаи там окопаются в мерзлых болотах и до весны будут ждать старателей?)
показать весь комментарий
12.01.2021 12:11 Ответить
Это хорошо, что ты мыслеш.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:16 Ответить
Едут с мигалками, что б старатели могли заранее сделать ноги
показать весь комментарий
12.01.2021 15:17 Ответить
По ходу вы вообще не в теме?)))Они едут не закрывать, а нагнуть последние большое село которое не хочет платить, сделать публичную порку, что бы другие даже не рыпались, а покорно платили)))Самых активных из этого села сегодня накрыли, и поставили на бабки, вот и вся операция)))
показать весь комментарий
13.01.2021 19:56 Ответить
Походу таки да, не в теме
показать весь комментарий
13.01.2021 20:04 Ответить
Проверят режим соблюдения карантина
показать весь комментарий
12.01.2021 10:52 Ответить
Так там ответственные люди трудятся, все носят маски, за редким исключением...
На півночі Рівненської області правоохоронці розпочали масштабне відпрацювання "бурштинових клондайків" - Цензор.НЕТ 3891
показать весь комментарий
12.01.2021 13:24 Ответить
Так Рюкзакову нужно отчитаться перед журналистами типо рейд провел все что смог то сделал, заодно и время выбрал подходящее пока контрабандисты отдыхают чтобы когда начнется сезон их не беспокоить и не отвлекать от работы и не прекращать поток денег от откатов и крыши себе в карман
показать весь комментарий
12.01.2021 11:40 Ответить
"К проведению рейдов привлечены приданные силы полиции Ривненщины..."
Рейд - внезапная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0 п роверка, организуемая надзорными органами.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:21 Ответить
Новая крыша поехала
показать весь комментарий
12.01.2021 10:39 Ответить
Перенесите в раздел Юмор
показать весь комментарий
12.01.2021 10:43 Ответить
мешало то что было и в других местах что деребанить...а тут обанкротили уже всех ЧПшников мелких, у олигархов крупных ничего взять нельзя...все везде просрали, разбазарили....вот и берет там где осталось. Счас просто поставят своих смотрящих и дело пойдёт...))
показать весь комментарий
12.01.2021 12:32 Ответить
Правильно что на броневиках, а то можете встретить неожиданное сопротивление коллег.
показать весь комментарий
12.01.2021 10:45 Ответить
Пчелы против меда.
показать весь комментарий
12.01.2021 10:46 Ответить
Черговий випуск 95го кварталу
показать весь комментарий
12.01.2021 10:48 Ответить
На наличие кассовых аппаратов?
показать весь комментарий
12.01.2021 10:50 Ответить
Дайте вгадаю: поїздили під вікнами РУВД, попалили бензину, наробили фоточок - Боротьба триває!
показать весь комментарий
12.01.2021 10:51 Ответить
Ще у місцевих візьмуть помпу пофоткати та конфіскують з пункту збору металобрухту "обладнання для видобутку".
показать весь комментарий
12.01.2021 13:05 Ответить
всех в труху
показать весь комментарий
12.01.2021 10:55 Ответить
Музычка не подходит на видео. Нужна музыка из звездных войн, когда Дарта Вейдера показывают. А в видосике отчете о проделанной работе нужна будет музыка из Бенни Хилла.
показать весь комментарий
12.01.2021 10:57 Ответить
не может быть... ах, да... ведь скоро весна, скоро посадки...
показать весь комментарий
12.01.2021 10:58 Ответить
Ага - зимою коли бурштинова "мафія" сидить на Канарах і набирається сил для нових звершень на бурштинових "ланах" України!!!
показать весь комментарий
12.01.2021 11:01 Ответить
Старатели люди не бедные. У всех заначки имеются. Залягут на дно на пару месяцев и ... продолжат работать, т.к. для наших правоохранителей слово "С - системность" не ведомо.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:04 Ответить
Це вже котрий похід за десяток років? Черговий перерозподіл:- "смену сдал, - смену принял!"
показать весь комментарий
12.01.2021 11:05 Ответить
Нармас! Для мудрого наріда сойдьот. Хлопчики собі хоч на премію зароблять.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:18 Ответить
Шо, ты из добытчиков или с Савушкина,55?
показать весь комментарий
12.01.2021 11:24 Ответить
А шо у вас там на савушкіна?
показать весь комментарий
12.01.2021 17:54 Ответить
Пока что одна музыка и показуха. Рюкзаков всех предупредил чтобы пересидели недельку дома
показать весь комментарий
12.01.2021 11:23 Ответить
АТО в янтарной народной республике. Наверно забыли авакову занести долю. Хотя по крышеванию бизнеса у нас сбу главное. Аваков обычно по игровому бизнесу, наркоте и проституции. Видно, передел сфер влияния начался.
показать весь комментарий
12.01.2021 11:36 Ответить
На півночі Рівненської області правоохоронці розпочали масштабне відпрацювання "бурштинових клондайків" - Цензор.НЕТ 5800
показать весь комментарий
12.01.2021 11:36 Ответить
Дождались когда на улице снег и мороз. По вашему копатели тупые что ломами мерзлую землю долбят или тупые те кто в ето поверит?
показать весь комментарий
12.01.2021 11:42 Ответить
Сотни членов "Ндрангеты", самой могущественной мафиозной группировки Италии, предстанут перед судом в регионе Калабрия на этой неделе в рамках самого большого в течение последних трех десятилетий судебного процесса.

"Крупнейшая антикоррупционная операция"Их обвинили в том, что в течение 2011-2014 годов они помогли команде экс-гаранта и приближенных лиц вывести в тень около 96 млрд грн



начали масштабную отработку начали
показать весь комментарий
12.01.2021 12:04 Ответить
Ахахах)))) А лижі де з коньками? Ак же вони збираються ловити янтарних старателів?) Крім того, буковельський чорт заявляв, що з янтарщиками покінчено...
показать весь комментарий
12.01.2021 12:19 Ответить
Не поделились...
показать весь комментарий
12.01.2021 12:20 Ответить
качественное просирание народных денег...
показать весь комментарий
12.01.2021 12:24 Ответить
ВИДНО МАРАДЕРЫ УЖЕ ВСЕ ВЫКОПАЛИ !!!
показать весь комментарий
12.01.2021 12:26 Ответить
Лучше бы Порошенко ловили )
показать весь комментарий
12.01.2021 12:39 Ответить
Хотіли б - зловили б...
показать весь комментарий
12.01.2021 13:02 Ответить
А може треба результатами вихвалятись, а не залученнями сил та засобів?
Он попередній президент так той хоч строки які-то намічав. Там два дні чи тиждень.
І все завершить.
А так це - з пустого в порожнє...
показать весь комментарий
12.01.2021 12:40 Ответить
Аваков недополучил за "билеты".
показать весь комментарий
12.01.2021 12:42 Ответить
Копачі забули внести абонплату за новий рік, послали колекторів.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:07 Ответить
Клоуны красиво, в парадном строю, под барабаны и литавры, выехали на место эпохальной схватки с "черными янтарщиками", которые в это время бухали дома в новогодние праздники. Отбухав "старый" Новый год, местная янтарная мафия вернется к промыслу, а "герои Рюкзакова" уже доложат, что там нет никого и воевать не с кем. Проблему закрыли до следующих новогодних праздников 2022 года. ЗЕ победил мафию!
показать весь комментарий
12.01.2021 13:16 Ответить
Хоть копателей предупредили, что бы они впопыхах помпы в багнюці не побросали.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:27 Ответить
цілий рік нічого не відпрацьовували по бурштинових кландайках а тут розпочали. У авакіна бабло на вілах закінчилося і шмаркля на оманах та буковелях трохи повитрачалася? вони завжди як бабло закінчується згадують за клондайки, чи може бурштинова братва перестала регулярно бабло давати?
показать весь комментарий
12.01.2021 16:23 Ответить
Такое себе бразильское яркое представление ночью с фотографиями. Без результата, без задержанных, в январе... С такими ****** фотографируются, как будто 1000 копачей выловили, опять же, в январе
показать весь комментарий
12.01.2021 19:01 Ответить
вот куда уходит лучшая техника
не в армию
показать весь комментарий
12.01.2021 19:32 Ответить
Нецікаво - гелікоптерів нема як при Порошенко
показать весь комментарий
12.01.2021 19:54 Ответить
"Не пройшло й 100 років 😟..."
показать весь комментарий
13.01.2021 05:41 Ответить
 
 