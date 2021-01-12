На севере Ривненской области правоохранители начали масштабную отработку "янтарных клондайков". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С сегодняшнего дня, 12 января, полицейские Ривненской области для противодействия незаконной добыче янтаря начинают масштабную отработку северных районов области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

К проведению рейдов привлечены приданные силы полиции Ривненщины, в том числе бойцы роты полиции особого назначения, спецназовцы КОРДа, работники подразделения тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции в Ривненской области, оперативного штаба и военнослужащие Нацгвардии.

Для выявления и пресечения нелегального промысла в труднодоступных местах задействуется почти 20 единиц спецтехники.

"Действующим законодательством предусмотрена процедура получения специальных разрешений для легальной добычи янтаря-сырца, - подчеркнул начальник полиции Ривненской области Алексей Камышанский. - Так наша основная цель - восстановить порядок и законность в полесских районах, поскольку каждый гражданин имеет гарантированное право на честный труд".

Как добавил заместитель начальника полиции Ривненской области Руслан Стрельбицкий, сейчас в полиции достаточно сил и средств, чтобы не допустить массовых беспорядков и правонарушений со стороны местного населения на территории северных районов Ривненской области.

Фото: сайт полиции