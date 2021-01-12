УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5231 відвідувач онлайн
Новини Фото Бурштинова мафія
27 261 61

На півночі Рівненської області правоохоронці розпочали масштабне відпрацювання "бурштинових клондайків". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Від сьогодні, 12 січня, поліцейські Рівненської області для протидії незаконному видобутку бурштину розпочинають масштабне відпрацювання північних районів області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

До проведення рейдів залучені придані сили поліції Рівненщини, зокрема бійці роти поліції особливого призначення, спецпризначенці КОРДу, працівники підрозділу тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції в Рівненській області, оперативного штабу та військовослужбовці Нацгвардії.

Для виявлення і припинення нелегального промислу у важкодоступних місцях задіюється майже 20 одиниць спецтехніки.

"Чинним законодавством передбачено процедуру отримання спецдозволів для легального видобутку бурштину-сирцю, - підкреслив начальник поліції Рівненщини Олексій Камишанський. — Тож наша основна мета - відновити порядок та законність у поліських районах, адже кожен громадянин має гарантоване право на чесну працю".

На півночі Рівненської області правоохоронці розпочали масштабне відпрацювання бурштинових клондайків 01

Як додав заступник начальника поліції Рівненської області Руслан Стрельбіцький, наразі у поліції достатньо сил та засобів, аби не допустити масових безпорядків та правопорушень з боку місцевого населення на території північних районів Рівненщини.

Також читайте: Протягом 2020 року правоохоронці Рівненщини вилучили понад 2,7 т бурштину, - прокуратура

На півночі Рівненської області правоохоронці розпочали масштабне відпрацювання бурштинових клондайків 02
На півночі Рівненської області правоохоронці розпочали масштабне відпрацювання бурштинових клондайків 03
На півночі Рівненської області правоохоронці розпочали масштабне відпрацювання бурштинових клондайків 04
Фото: сайт поліції

Автор: 

Нацполіція (15496) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) бурштин (512) Рівненська область (1227)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
в середине зимы...отработку )))
клоуны!
показати весь коментар
12.01.2021 10:37 Відповісти
+25
Авякан решил новое кино показать для лохтората.
ЧТО ему мешало делать это предыдущие 7 лет, в течение которых от сидит в кресле министра?
показати весь коментар
12.01.2021 10:44 Відповісти
+24
Дождались пока там никого не будет и смело ринулись отрабатывать. Всем "Героя Укаины" и стажа 5 лет за год.
показати весь коментар
12.01.2021 10:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.01.2021 10:36 Відповісти
сонячний камінь - сонячна посмішка
показати весь коментар
12.01.2021 10:38 Відповісти
Очередной красивый видосик от ЗЕ
показати весь коментар
12.01.2021 11:09 Відповісти
Опять передел "собственности"..
показати весь коментар
12.01.2021 11:42 Відповісти
Нет, там поделили летом))Просто одно село большое взбунтовалось, отказывались платить, и после нового года мусорам ***** дали))Это публичная порка тех кто не хочет платить, самых активных сегодня забрали, сейчас на бабки поставят, и те тихо будут молчать))Сегодня этот цирк целый день наблюдаю)))
показати весь коментар
13.01.2021 19:52 Відповісти
Згоден.
показати весь коментар
12.01.2021 12:57 Відповісти
главное пофткались и можно подомам
показати весь коментар
12.01.2021 21:47 Відповісти
в середине зимы...отработку )))
клоуны!
показати весь коментар
12.01.2021 10:37 Відповісти
Дождались пока там никого не будет и смело ринулись отрабатывать. Всем "Героя Укаины" и стажа 5 лет за год.
показати весь коментар
12.01.2021 10:48 Відповісти
Кацапчеку, посмртри, когда наступления начинаются, когда враг в полной силе?
показати весь коментар
12.01.2021 11:22 Відповісти
По твоему полицаи там окопаются в мерзлых болотах и до весны будут ждать старателей?)
показати весь коментар
12.01.2021 12:11 Відповісти
Это хорошо, что ты мыслеш.
показати весь коментар
12.01.2021 12:16 Відповісти
Едут с мигалками, что б старатели могли заранее сделать ноги
показати весь коментар
12.01.2021 15:17 Відповісти
По ходу вы вообще не в теме?)))Они едут не закрывать, а нагнуть последние большое село которое не хочет платить, сделать публичную порку, что бы другие даже не рыпались, а покорно платили)))Самых активных из этого села сегодня накрыли, и поставили на бабки, вот и вся операция)))
показати весь коментар
13.01.2021 19:56 Відповісти
Походу таки да, не в теме
показати весь коментар
13.01.2021 20:04 Відповісти
Проверят режим соблюдения карантина
показати весь коментар
12.01.2021 10:52 Відповісти
Так там ответственные люди трудятся, все носят маски, за редким исключением...
На півночі Рівненської області правоохоронці розпочали масштабне відпрацювання "бурштинових клондайків" - Цензор.НЕТ 3891
показати весь коментар
12.01.2021 13:24 Відповісти
Так Рюкзакову нужно отчитаться перед журналистами типо рейд провел все что смог то сделал, заодно и время выбрал подходящее пока контрабандисты отдыхают чтобы когда начнется сезон их не беспокоить и не отвлекать от работы и не прекращать поток денег от откатов и крыши себе в карман
показати весь коментар
12.01.2021 11:40 Відповісти
"К проведению рейдов привлечены приданные силы полиции Ривненщины..."
Рейд - внезапная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0 п роверка, организуемая надзорными органами.
показати весь коментар
12.01.2021 13:21 Відповісти
Новая крыша поехала
показати весь коментар
12.01.2021 10:39 Відповісти
Перенесите в раздел Юмор
показати весь коментар
12.01.2021 10:43 Відповісти
Авякан решил новое кино показать для лохтората.
ЧТО ему мешало делать это предыдущие 7 лет, в течение которых от сидит в кресле министра?
показати весь коментар
12.01.2021 10:44 Відповісти
мешало то что было и в других местах что деребанить...а тут обанкротили уже всех ЧПшников мелких, у олигархов крупных ничего взять нельзя...все везде просрали, разбазарили....вот и берет там где осталось. Счас просто поставят своих смотрящих и дело пойдёт...))
показати весь коментар
12.01.2021 12:32 Відповісти
Правильно что на броневиках, а то можете встретить неожиданное сопротивление коллег.
показати весь коментар
12.01.2021 10:45 Відповісти
Пчелы против меда.
показати весь коментар
12.01.2021 10:46 Відповісти
Черговий випуск 95го кварталу
показати весь коментар
12.01.2021 10:48 Відповісти
На наличие кассовых аппаратов?
показати весь коментар
12.01.2021 10:50 Відповісти
Дайте вгадаю: поїздили під вікнами РУВД, попалили бензину, наробили фоточок - Боротьба триває!
показати весь коментар
12.01.2021 10:51 Відповісти
Ще у місцевих візьмуть помпу пофоткати та конфіскують з пункту збору металобрухту "обладнання для видобутку".
показати весь коментар
12.01.2021 13:05 Відповісти
всех в труху
показати весь коментар
12.01.2021 10:55 Відповісти
Музычка не подходит на видео. Нужна музыка из звездных войн, когда Дарта Вейдера показывают. А в видосике отчете о проделанной работе нужна будет музыка из Бенни Хилла.
показати весь коментар
12.01.2021 10:57 Відповісти
не может быть... ах, да... ведь скоро весна, скоро посадки...
показати весь коментар
12.01.2021 10:58 Відповісти
Ага - зимою коли бурштинова "мафія" сидить на Канарах і набирається сил для нових звершень на бурштинових "ланах" України!!!
показати весь коментар
12.01.2021 11:01 Відповісти
Старатели люди не бедные. У всех заначки имеются. Залягут на дно на пару месяцев и ... продолжат работать, т.к. для наших правоохранителей слово "С - системность" не ведомо.
показати весь коментар
12.01.2021 11:04 Відповісти
Це вже котрий похід за десяток років? Черговий перерозподіл:- "смену сдал, - смену принял!"
показати весь коментар
12.01.2021 11:05 Відповісти
Нармас! Для мудрого наріда сойдьот. Хлопчики собі хоч на премію зароблять.
показати весь коментар
12.01.2021 11:18 Відповісти
Шо, ты из добытчиков или с Савушкина,55?
показати весь коментар
12.01.2021 11:24 Відповісти
А шо у вас там на савушкіна?
показати весь коментар
12.01.2021 17:54 Відповісти
Пока что одна музыка и показуха. Рюкзаков всех предупредил чтобы пересидели недельку дома
показати весь коментар
12.01.2021 11:23 Відповісти
АТО в янтарной народной республике. Наверно забыли авакову занести долю. Хотя по крышеванию бизнеса у нас сбу главное. Аваков обычно по игровому бизнесу, наркоте и проституции. Видно, передел сфер влияния начался.
показати весь коментар
12.01.2021 11:36 Відповісти
На півночі Рівненської області правоохоронці розпочали масштабне відпрацювання "бурштинових клондайків" - Цензор.НЕТ 5800
показати весь коментар
12.01.2021 11:36 Відповісти
Дождались когда на улице снег и мороз. По вашему копатели тупые что ломами мерзлую землю долбят или тупые те кто в ето поверит?
показати весь коментар
12.01.2021 11:42 Відповісти
Сотни членов "Ндрангеты", самой могущественной мафиозной группировки Италии, предстанут перед судом в регионе Калабрия на этой неделе в рамках самого большого в течение последних трех десятилетий судебного процесса.

"Крупнейшая антикоррупционная операция"Их обвинили в том, что в течение 2011-2014 годов они помогли команде экс-гаранта и приближенных лиц вывести в тень около 96 млрд грн



начали масштабную отработку начали
показати весь коментар
12.01.2021 12:04 Відповісти
Ахахах)))) А лижі де з коньками? Ак же вони збираються ловити янтарних старателів?) Крім того, буковельський чорт заявляв, що з янтарщиками покінчено...
показати весь коментар
12.01.2021 12:19 Відповісти
Не поделились...
показати весь коментар
12.01.2021 12:20 Відповісти
качественное просирание народных денег...
показати весь коментар
12.01.2021 12:24 Відповісти
ВИДНО МАРАДЕРЫ УЖЕ ВСЕ ВЫКОПАЛИ !!!
показати весь коментар
12.01.2021 12:26 Відповісти
Лучше бы Порошенко ловили )
показати весь коментар
12.01.2021 12:39 Відповісти
Хотіли б - зловили б...
показати весь коментар
12.01.2021 13:02 Відповісти
А може треба результатами вихвалятись, а не залученнями сил та засобів?
Он попередній президент так той хоч строки які-то намічав. Там два дні чи тиждень.
І все завершить.
А так це - з пустого в порожнє...
показати весь коментар
12.01.2021 12:40 Відповісти
Аваков недополучил за "билеты".
показати весь коментар
12.01.2021 12:42 Відповісти
Копачі забули внести абонплату за новий рік, послали колекторів.
показати весь коментар
12.01.2021 13:07 Відповісти
Клоуны красиво, в парадном строю, под барабаны и литавры, выехали на место эпохальной схватки с "черными янтарщиками", которые в это время бухали дома в новогодние праздники. Отбухав "старый" Новый год, местная янтарная мафия вернется к промыслу, а "герои Рюкзакова" уже доложат, что там нет никого и воевать не с кем. Проблему закрыли до следующих новогодних праздников 2022 года. ЗЕ победил мафию!
показати весь коментар
12.01.2021 13:16 Відповісти
Хоть копателей предупредили, что бы они впопыхах помпы в багнюці не побросали.
показати весь коментар
12.01.2021 13:27 Відповісти
цілий рік нічого не відпрацьовували по бурштинових кландайках а тут розпочали. У авакіна бабло на вілах закінчилося і шмаркля на оманах та буковелях трохи повитрачалася? вони завжди як бабло закінчується згадують за клондайки, чи може бурштинова братва перестала регулярно бабло давати?
показати весь коментар
12.01.2021 16:23 Відповісти
Такое себе бразильское яркое представление ночью с фотографиями. Без результата, без задержанных, в январе... С такими ****** фотографируются, как будто 1000 копачей выловили, опять же, в январе
показати весь коментар
12.01.2021 19:01 Відповісти
вот куда уходит лучшая техника
не в армию
показати весь коментар
12.01.2021 19:32 Відповісти
Нецікаво - гелікоптерів нема як при Порошенко
показати весь коментар
12.01.2021 19:54 Відповісти
"Не пройшло й 100 років 😟..."
показати весь коментар
13.01.2021 05:41 Відповісти
 
 