На півночі Рівненської області правоохоронці розпочали масштабне відпрацювання "бурштинових клондайків". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Від сьогодні, 12 січня, поліцейські Рівненської області для протидії незаконному видобутку бурштину розпочинають масштабне відпрацювання північних районів області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

До проведення рейдів залучені придані сили поліції Рівненщини, зокрема бійці роти поліції особливого призначення, спецпризначенці КОРДу, працівники підрозділу тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції в Рівненській області, оперативного штабу та військовослужбовці Нацгвардії.

Для виявлення і припинення нелегального промислу у важкодоступних місцях задіюється майже 20 одиниць спецтехніки.

"Чинним законодавством передбачено процедуру отримання спецдозволів для легального видобутку бурштину-сирцю, - підкреслив начальник поліції Рівненщини Олексій Камишанський. — Тож наша основна мета - відновити порядок та законність у поліських районах, адже кожен громадянин має гарантоване право на чесну працю".

Як додав заступник начальника поліції Рівненської області Руслан Стрельбіцький, наразі у поліції достатньо сил та засобів, аби не допустити масових безпорядків та правопорушень з боку місцевого населення на території північних районів Рівненщини.

Також читайте: Протягом 2020 року правоохоронці Рівненщини вилучили понад 2,7 т бурштину, - прокуратура







