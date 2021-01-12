Нацгвардеец Маркив впервые после освобождения побывал на родной Тернопольщине. ФОТО

Виталий Маркив впервые после освобождения из итальянской тюрьмы приехал в родной Хоростков на Тернопольщине. Он встретился с жителями города, руководство общины присвоило ему звание почетного жителя Хоросткова.

"Я помню эту елку, когда ее посадили - мне было лет, наверное, 10 или 11, маленькая такая елочка была. На площади мы здесь праздновали День Независимости, День флага. На велосипеды мы цепляли украинские флаги и с ребятами катались. В этом парке мы отдыхали. Мое детство до выезда заграницу я провел здесь", - поделился Виталий.

Директор дома культуры Светлана Ангел отдала Виталию часть плакатов, с которыми жители Хоросткова выходили на акцию поддержки военного.

"Дети писали письма, рисовали рисунки, Виталий забрал эти рисунки с собой, люди стояли с такими плакатами", - рассказала она.

Мэр Хоросткова Степан Гладун сообщил, что Виталию присвоили звание почетного жителя общины.



Виталий Маркив с одноклассницей Галиной Олекши