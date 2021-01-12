РУС
Нацгвардеец Маркив впервые после освобождения побывал на родной Тернопольщине. ФОТО

Виталий Маркив впервые после освобождения из итальянской тюрьмы приехал в родной Хоростков на Тернопольщине. Он встретился с жителями города, руководство общины присвоило ему звание почетного жителя Хоросткова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

"Я помню эту елку, когда ее посадили - мне было лет, наверное, 10 или 11, маленькая такая елочка была. На площади мы здесь праздновали День Независимости, День флага. На велосипеды мы цепляли украинские флаги и с ребятами катались. В этом парке мы отдыхали. Мое детство до выезда заграницу я провел здесь", - поделился Виталий.

Нацгвардеец Маркив впервые после освобождения побывал на родной Тернопольщине 01

Директор дома культуры Светлана Ангел отдала Виталию часть плакатов, с которыми жители Хоросткова выходили на акцию поддержки военного.

"Дети писали письма, рисовали рисунки, Виталий забрал эти рисунки с собой, люди стояли с такими плакатами", - рассказала она.

Нацгвардеец Маркив впервые после освобождения побывал на родной Тернопольщине 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Следком РФ предъявил обвинение нацгвардейцу Маркиву и объявил его в международный розыск

Мэр Хоросткова Степан Гладун сообщил, что Виталию присвоили звание почетного жителя общины.

Нацгвардеец Маркив впервые после освобождения побывал на родной Тернопольщине 03
Виталий Маркив с одноклассницей Галиной Олекши

а где он шарился месяц?
12.01.2021 22:50 Ответить
надо отдать должное Авакову - не пожалел бабла порешать с итальянскими судьями. только вот бабло было не его, а вынутое из наших с вами карманов. впрочем, не жалко.
12.01.2021 23:30 Ответить
С паршивой овцы хоть шерсти клок.
https://youtube.com/watch?v=nCPRjcsBI1w
13.01.2021 07:05 Ответить
Хорошо, что Героя Украины не дали...
13.01.2021 01:36 Ответить
а где же этот "херой лазил...
13.01.2021 02:25 Ответить
Мокша, тебе там не бывать -крысы сидят в норах.
13.01.2021 07:02 Ответить
ты, плешивый, такой любоомир недошитко, как и владимир ильичь лёнин... все по ссылкам да этапам, а взяв власть - обосрался... вот потому-то и не могут организовать ни сопротивления на оккупированных территориях, ни контрпропаганды... ты и такие как кендзёр только жаловаться могут, а делать конкретных дел - нет... убогие вы... немощные во всем - от организации сопротивления до налаживания экономики... дятло-оскопеевцы...
13.01.2021 09:27 Ответить
Вот она - родная Родина. Люби её. А от итальянского гражданства отказался уже? Или пусть будет?
13.01.2021 12:45 Ответить
 
 