Нацгвардієць Марків вперше після звільнення побував на рідній Тернопільщині. ФОТО

Виталий Маркив впервые после освобождения из итальянской тюрьмы приехал в родной Хоростков на Тернопольщине. Он встретился с жителями города, руководство общины присвоило ему звание почетного жителя Хоросткова.

"Я пам'ятаю цю ялинку, коли її посадили - мені було років, напевно, 10 або 11, маленька така ялинка була. На площі ми тут святкували День Незалежності, День прапора. На велосипеди ми чіпляли українські прапори і з хлопцями каталися. У цьому парку ми відпочивали. Моє дитинство до виїзду за кордон я провів тут", - поділився Віталій.

Директор будинку культури Світлана Ангел віддала Віталію частину плакатів, з якими жителі Хоросткова виходили на акцію підтримки військового.

"Діти писали листи, малювали малюнки, Віталій забрав ці малюнки з собою, люди стояли з такими плакатами", - розповіла вона.

Мер Хоросткова Степан Гладун повідомив, що Віталію присвоїли звання почесного жителя громади.

