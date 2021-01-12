УКР
Нацгвардієць Марків вперше після звільнення побував на рідній Тернопільщині. ФОТО

Виталий Маркив впервые после освобождения из итальянской тюрьмы приехал в родной Хоростков на Тернопольщине. Он встретился с жителями города, руководство общины присвоило ему звание почетного жителя Хоросткова.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

"Я пам'ятаю цю ялинку, коли її посадили - мені було років, напевно, 10 або 11, маленька така ялинка була. На площі ми тут святкували День Незалежності, День прапора. На велосипеди ми чіпляли українські прапори і з хлопцями каталися. У цьому парку ми відпочивали. Моє дитинство до виїзду за кордон я провів тут", - поділився Віталій.

Нацгвардієць Марків вперше після звільнення побував на рідній Тернопільщині 01

Директор будинку культури Світлана Ангел віддала Віталію частину плакатів, з якими жителі Хоросткова виходили на акцію підтримки військового.

"Діти писали листи, малювали малюнки, Віталій забрав ці малюнки з собою, люди стояли з такими плакатами", - розповіла вона.

Нацгвардієць Марків вперше після звільнення побував на рідній Тернопільщині 02

Читайте також: Слідком РФ висунув обвинувачення нацгвардійцю Марківу та оголосив його в міжнародний розшук

Мер Хоросткова Степан Гладун повідомив, що Віталію присвоїли звання почесного жителя громади.

Нацгвардієць Марків вперше після звільнення побував на рідній Тернопільщині 03

Віталій Марків з однокласницею Галиною Олекші

Марків Віталій (178) Тернопільська область (622)
