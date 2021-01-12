РУС
15 414 22

Хулиганы повредили окна в четырех поездах киевского метро. ФОТО

В четырех поездах Киевского метрополитена хулиганы повредили окна.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу метрополитена в Фейсбук.

Хулиганы повредили окна в четырех поездах киевского метро 01

"Инцидент произошел с 19.00 до 19.30 между станциями "Дарница" и "Черниговская". Никто из пассажиров не пострадал", - говорится в сообщении.

Хулиганы повредили окна в четырех поездах киевского метро 02

На месте работают правоохранители.

+12
Імпотентність правоохоронних органів та й самої зевлади вражає...
показать весь комментарий
12.01.2021 22:51 Ответить
+12
окна в метро - то пустяки, не нужно отвлекать полицию от гораздо более страшных вещей - покупок гражданами носков или лампочек
показать весь комментарий
12.01.2021 23:04 Ответить
+9
наехала сепарня ей чужого не жалко.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:02 Ответить
В США Капитолий захватили .Это что Трамп и ЦРУ импотенты?
показать весь комментарий
13.01.2021 00:00 Ответить
Капітолій досі захоплено? Учасники захоплення досі на волі?
показать весь комментарий
13.01.2021 03:00 Ответить
це зсередини чи ззовні?
бо всередині де-не-де у вагонах є веб-камери, та якщо кидалися чи стріляли з-за парканів...
показать весь комментарий
12.01.2021 22:52 Ответить
на этом участке постоянно окна бьют
показать весь комментарий
12.01.2021 22:53 Ответить
Це аж туди вже зєлєбоби відвели фронт з сєпарами?
показать весь комментарий
13.01.2021 09:30 Ответить
Пацанва розважалась.
показать весь комментарий
12.01.2021 22:55 Ответить
інтелохтуальні дауни
показать весь комментарий
12.01.2021 22:57 Ответить
Кинув камінюку і в кущі.. Романтика.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:02 Ответить
Скільки лампочок потрібно на лох-даун?
показать весь комментарий
12.01.2021 23:10 Ответить
Еволюція торкнулася далеко не кожного.
показать весь комментарий
12.01.2021 23:06 Ответить
это будущие революционеры
показать весь комментарий
12.01.2021 23:20 Ответить
О саме такий непотріб і руйнує країну зсередини. Дженерейшен некст.
показать весь комментарий
13.01.2021 00:19 Ответить
В Японии поговаривают за всё время не оборвали трубку ни одного телефона автомата ,просто у них не состоялся показ третьей серии знаменитой киноленты 'Операция Ы и другие приключения Шурика'', ладно шутка, на самом деле это воспитание и уважение к своим согражданам и cтране с детства ,чего многим другим членам планеты и государств не хватает
показать весь комментарий
13.01.2021 01:56 Ответить
******** ЗРЕНИЯ ЛИШАЮТ!...
полиция? Это к чему? Кто это, иль что?
показать весь комментарий
13.01.2021 02:06 Ответить
Правоохоронні органи освоїли 100 % фонду , що виділявся на 2020 рік ????? Це не те, що на медицину або освіту. Там недоосвоєння.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:07 Ответить
Снег выпал-найдут всех.А вообще нетрудно на столь опасных участках повысить забор до 6-7м? плюс колючка ,ров с водой и контрольно -следовую полосу.
показать весь комментарий
13.01.2021 09:17 Ответить
Треба ще більше підвищити фінансування МВС!
показать весь комментарий
13.01.2021 09:32 Ответить
 
 