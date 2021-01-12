Хулиганы повредили окна в четырех поездах киевского метро. ФОТО
В четырех поездах Киевского метрополитена хулиганы повредили окна.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу метрополитена в Фейсбук.
"Инцидент произошел с 19.00 до 19.30 между станциями "Дарница" и "Черниговская". Никто из пассажиров не пострадал", - говорится в сообщении.
На месте работают правоохранители.
бо всередині де-не-де у вагонах є веб-камери, та якщо кидалися чи стріляли з-за парканів...
полиция? Это к чему? Кто это, иль что?