Хулиганы повредили окна в четырех поездах киевского метро. ФОТО

В четырех поездах Киевского метрополитена хулиганы повредили окна.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу метрополитена в Фейсбук.

"Инцидент произошел с 19.00 до 19.30 между станциями "Дарница" и "Черниговская". Никто из пассажиров не пострадал", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На станции метро "Оболонь" в Киеве неизвестный мужчина ударил сотрудницу метрополитена. ВИДЕО камер наблюдения

На месте работают правоохранители.