15 414 22

Хулігани пошкодили вікна в чотирьох потягах київського метро. ФОТО

У чотирьох потягах Київського метрополітену хулігани пошкодили вікна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку метрополітену в Фейсбук.

Хулігани пошкодили вікна в чотирьох потягах київського метро 01

"Інцидент стався з 19.00 до 19.30 між станціями "Дарниця" та "Чернігівська". Ніхто з пасажирів не постраждав", - сказано в повідомленні.

Хулігани пошкодили вікна в чотирьох потягах київського метро 02

На місці працюють правоохоронці.

Київ (20187) Метрополітен (1435) хуліганство (238)
Топ коментарі
+12
Імпотентність правоохоронних органів та й самої зевлади вражає...
показати весь коментар
12.01.2021 22:51 Відповісти
+12
окна в метро - то пустяки, не нужно отвлекать полицию от гораздо более страшных вещей - покупок гражданами носков или лампочек
показати весь коментар
12.01.2021 23:04 Відповісти
+9
наехала сепарня ей чужого не жалко.
показати весь коментар
12.01.2021 23:02 Відповісти
В США Капитолий захватили .Это что Трамп и ЦРУ импотенты?
показати весь коментар
13.01.2021 00:00 Відповісти
Капітолій досі захоплено? Учасники захоплення досі на волі?
показати весь коментар
13.01.2021 03:00 Відповісти
це зсередини чи ззовні?
бо всередині де-не-де у вагонах є веб-камери, та якщо кидалися чи стріляли з-за парканів...
показати весь коментар
12.01.2021 22:52 Відповісти
на этом участке постоянно окна бьют
показати весь коментар
12.01.2021 22:53 Відповісти
Це аж туди вже зєлєбоби відвели фронт з сєпарами?
показати весь коментар
13.01.2021 09:30 Відповісти
Пацанва розважалась.
показати весь коментар
12.01.2021 22:55 Відповісти
інтелохтуальні дауни
показати весь коментар
12.01.2021 22:57 Відповісти
Кинув камінюку і в кущі.. Романтика.
показати весь коментар
12.01.2021 23:02 Відповісти
Скільки лампочок потрібно на лох-даун?
показати весь коментар
12.01.2021 23:10 Відповісти
Еволюція торкнулася далеко не кожного.
показати весь коментар
12.01.2021 23:06 Відповісти
это будущие революционеры
показати весь коментар
12.01.2021 23:20 Відповісти
О саме такий непотріб і руйнує країну зсередини. Дженерейшен некст.
показати весь коментар
13.01.2021 00:19 Відповісти
В Японии поговаривают за всё время не оборвали трубку ни одного телефона автомата ,просто у них не состоялся показ третьей серии знаменитой киноленты 'Операция Ы и другие приключения Шурика'', ладно шутка, на самом деле это воспитание и уважение к своим согражданам и cтране с детства ,чего многим другим членам планеты и государств не хватает
показати весь коментар
13.01.2021 01:56 Відповісти
******** ЗРЕНИЯ ЛИШАЮТ!...
полиция? Это к чему? Кто это, иль что?
показати весь коментар
13.01.2021 02:06 Відповісти
Правоохоронні органи освоїли 100 % фонду , що виділявся на 2020 рік ????? Це не те, що на медицину або освіту. Там недоосвоєння.
показати весь коментар
13.01.2021 09:07 Відповісти
Снег выпал-найдут всех.А вообще нетрудно на столь опасных участках повысить забор до 6-7м? плюс колючка ,ров с водой и контрольно -следовую полосу.
показати весь коментар
13.01.2021 09:17 Відповісти
Треба ще більше підвищити фінансування МВС!
показати весь коментар
13.01.2021 09:32 Відповісти
 
 