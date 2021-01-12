Хулігани пошкодили вікна в чотирьох потягах київського метро. ФОТО
У чотирьох потягах Київського метрополітену хулігани пошкодили вікна.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку метрополітену в Фейсбук.
"Інцидент стався з 19.00 до 19.30 між станціями "Дарниця" та "Чернігівська". Ніхто з пасажирів не постраждав", - сказано в повідомленні.
На місці працюють правоохоронці.
