Чиновник Гоструда задержан на Донетчине за систематическое взяточничество, - Нацполиция. ФОТО
В Донецкой области при получении взятки задержан заместитель начальника отдела Восточного межрегионального управления Государственной службы Украины по вопросам труда.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
По данным следствия, чиновник наладил коррупционный механизм выдачи удостоверений о прохождении курсов по охране труда. За беспрепятственное их получения предприниматели должны были заплатить от 5 000 до 20 000 гривен.
В понедельник, 11 января, полицейские задержали чиновника после получения очередного "транша" от предпринимателя за "решение вопроса" - 8 300 гривен взятки.
Решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За содеянное действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Зелёная плесень уже и к урановым шахтам добралась :
https://censor.net/ru/news/3235480/3_uranovyh_shahty_prekratili_rabotu_na_kirovogradschine
https://censor.net/ru/news/3235480/3_uranovyh_shahty_prekratili_rabotu_na_kirovogradschine
значит завтра после отстёжки и уладки будет продолжать в отработанном и стабильном режиме далее, разумеется откладывая десятину штрафика на следующий наезд Вот она современная формула удачи и обогащения
Только не бери систематически!!!
Ну хотя бы, с перерывом"
1. Антимонопольный коммитет создан, что бы не допускать повышения тарифов естественными монополиями, без глубокой проверки... Люди получают зарплаты, ходят на работу...
2. Министерство ветеранов создано, отстаивать их права. Тарифы ростут для всех, в т.ч. для инвалидов войны. Для участников войны. И что они сделали? Поставили вопрос об индексации, провели Системную работу для всех? Нет. Только для тех, кто ходит, просит...
3. 4...... Министерство инфраструктуры даже не догадывается про разбазаривание государственных средств...