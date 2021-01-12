Чиновник Гоструда задержан на Донетчине за систематическое взяточничество, - Нацполиция. ФОТО

В Донецкой области при получении взятки задержан заместитель начальника отдела Восточного межрегионального управления Государственной службы Украины по вопросам труда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По данным следствия, чиновник наладил коррупционный механизм выдачи удостоверений о прохождении курсов по охране труда. За беспрепятственное их получения предприниматели должны были заплатить от 5 000 до 20 000 гривен.

В понедельник, 11 января, полицейские задержали чиновника после получения очередного "транша" от предпринимателя за "решение вопроса" - 8 300 гривен взятки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Донетчине эксперт Гоструда задержан при получении 700 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За содеянное действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Также читайте: Чиновник Гоструда задержан на Одесчине при получении 5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО