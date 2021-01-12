РУС
Чиновник Гоструда задержан на Донетчине за систематическое взяточничество, - Нацполиция. ФОТО

В Донецкой области при получении взятки задержан заместитель начальника отдела Восточного межрегионального управления Государственной службы Украины по вопросам труда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

По данным следствия, чиновник наладил коррупционный механизм выдачи удостоверений о прохождении курсов по охране труда. За беспрепятственное их получения предприниматели должны были заплатить от 5 000 до 20 000 гривен.

В понедельник, 11 января, полицейские задержали чиновника после получения очередного "транша" от предпринимателя за "решение вопроса" - 8 300 гривен взятки.

Решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. За содеянное действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Значит скоро у него будет должность в офисе зеленого чмошника.)
12.01.2021 23:35 Ответить
ааа.. забыл..это же хорошая примета для чиновника.. на взятке взяли = жди повышения ар должности...
12.01.2021 23:36 Ответить
пилять.. каждые полгода в этом предприятии хлопают за взятки .. и приходит новый и опять берет взятки.. может пора влупить взяточнику лет 50ьурановых рудников???
12.01.2021 23:35 Ответить
Значит скоро у него будет должность в офисе зеленого чмошника.)
12.01.2021 23:35 Ответить
пилять.. каждые полгода в этом предприятии хлопают за взятки .. и приходит новый и опять берет взятки.. может пора влупить взяточнику лет 50ьурановых рудников???
12.01.2021 23:35 Ответить
не получится.

Зелёная плесень уже и к урановым шахтам добралась :

https://censor.net/ru/news/3235480/3_uranovyh_shahty_prekratili_rabotu_na_kirovogradschine

https://censor.net/ru/news/3235480/3_uranovyh_shahty_prekratili_rabotu_na_kirovogradschine
12.01.2021 23:58 Ответить
ааа.. забыл..это же хорошая примета для чиновника.. на взятке взяли = жди повышения ар должности...
12.01.2021 23:36 Ответить
Там вся служба такая,над её созданием трудился сам выпускник училища имени Андропова ревка.
12.01.2021 23:52 Ответить
трудно ему, наверно, было создавать в 2014 году эту службу, работая при этом замом мера Винницы ...
13.01.2021 00:04 Ответить
Ты тут сказки не рассказывай путинская гнида,этот андроповский ******* создал из никому неизвестной службы самую коррумпированную госконтору с стране.
13.01.2021 00:06 Ответить
самая коррумпированная госконтора в стране - это Офис Президента
13.01.2021 00:09 Ответить
Плохо выкручиваешься путинец,ревка агент лубянки,которого нужно ставит к стенке без суда и следствия.
13.01.2021 00:13 Ответить
та больше некого
13.01.2021 00:15 Ответить
Начальник по вопросам труда? Я бы в начальники по вопросам лени пошел, пусть меня научат.
13.01.2021 00:12 Ответить
должность занята - должностное лицо в Буковели
13.01.2021 00:16 Ответить
есть ещё должности: по вопросам Правды и Известий )) пипец )
13.01.2021 02:06 Ответить
систематическое взяточничество,

значит завтра после отстёжки и уладки будет продолжать в отработанном и стабильном режиме далее, разумеется откладывая десятину штрафика на следующий наезд Вот она современная формула удачи и обогащения
13.01.2021 00:20 Ответить
Блин, говорил же ему: Возьми раз, возьми 2, тебе за это ничего не будет.

Только не бери систематически!!!

Ну хотя бы, с перерывом"
13.01.2021 03:00 Ответить
Эта должность для этих целей создана. Системно. Если провести анализ подавляющего большинства должностей, то они не нужны.
1. Антимонопольный коммитет создан, что бы не допускать повышения тарифов естественными монополиями, без глубокой проверки... Люди получают зарплаты, ходят на работу...
2. Министерство ветеранов создано, отстаивать их права. Тарифы ростут для всех, в т.ч. для инвалидов войны. Для участников войны. И что они сделали? Поставили вопрос об индексации, провели Системную работу для всех? Нет. Только для тех, кто ходит, просит...
3. 4...... Министерство инфраструктуры даже не догадывается про разбазаривание государственных средств...
13.01.2021 06:45 Ответить
 
 