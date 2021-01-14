На Закарпатье митинговали против высоких тарифов. ФОТО
Под зданием Закарпатской областной государственной организации люди протестовали против высоких тарифов на газ и электроэнергию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что председатель ОГА Анатолий Полосков вышел к гражданам и пояснил, что в правительстве уже приняли решение снизить цены на газ на 30%.
"Председатель Закарпатской ОГА вышел к людям, которые собрались на митинг у стен ОГА и протестовали против повышения цен на тарифы. Председатель сообщил митингующим, что еще вчера правительство приняло решение снизить цену на газ для населения на 30%", - прокомментировали в пресс-службе ОГА.
Как пишет mukachevo.net, людей это не успокоило, ведь неизвестно будет ли действовать снижение цены только на период карантина, или продолжится и в дальнейшем.
"Также, митингующие требовали представителя власти объяснить почему разделили тариф на газоснабжение и доставку, и что будет дальше с тарифом на электроэнергию", - пишет местное издание.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/oleg_bar13 Олег https://twitter.com/oleg_bar13 @oleg_bar13 https://twitter.com/oleg_bar13/status/1349629381833093120 9 ч
Вийшли бабки на "тарифний майдан", плачуть. А за їх спинами хто?
Як казав їх господар: "Ми будєм нє спєрєді, а с заді".
Пам'ятаєте такого? Подивіться, як "біло-сині" їздять по регіонах "помайданити на тарифах".
Може їм ще проти зарплат у конверті вийти?
Так х.рово, ну так х.рово, що ще мало і доведеться долари міняти...
Пізніше уточнили, що таки відміняється тариф.
Далі ще краще, 6 січн постанова 15 НКРЕ про відміну своїх старих постанов, в тому числі і постанови про пільговий тариф в 30км зоні АЕС і двох-, трьохзонні тарифи. Тобто, виходячи, з постанови 6 січня, немає і нічного тарифу, про що почали писати в інтернеті канали новин. Але постанова 6 січня не відміняє постанову від 28 грудня, де в додатку чітко встановлені тарифи по часовим зонах. Тому, з точки зору закону "нічний" тариф залишається
Кіби не інтернет і телевізор, більшість би і не знали, що такі області існують.
Дідо онучці розповідає - десь там, далеко далеко за горами, існують дивовижні краї... Полтавщина та Черкащина, а на скільки вони далеко? питає онучка. Ну пам'ятаєш ми до мадярів їздили? так, ну то у 30 разів дальше
А так їм, дійсно, немає чого до нас в центральну Україну їздити...
Добре зараз короновірус, але у нас фактично не має внутрішнього туризму. От чим діти влітку зайняті? Чому школярів централізовано не відправляти у тури по Україні? Зупинитись є де (школи) вчителів напрягти, нефіг по півроку у відпустці сидіти, заодно і заробили би. А уявіть як зміниться викладання географії та історії?
хіба що по гроші)