На Закарпатье митинговали против высоких тарифов. ФОТО

Под зданием Закарпатской областной государственной организации люди протестовали против высоких тарифов на газ и электроэнергию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что председатель ОГА Анатолий Полосков вышел к гражданам и пояснил, что в правительстве уже приняли решение снизить цены на газ на 30%.

"Председатель Закарпатской ОГА вышел к людям, которые собрались на митинг у стен ОГА и протестовали против повышения цен на тарифы. Председатель сообщил митингующим, что еще вчера правительство приняло решение снизить цену на газ для населения на 30%", - прокомментировали в пресс-службе ОГА.

Как пишет mukachevo.net, людей это не успокоило, ведь неизвестно будет ли действовать снижение цены только на период карантина, или продолжится и в дальнейшем.

"Также, митингующие требовали представителя власти объяснить почему разделили тариф на газоснабжение и доставку, и что будет дальше с тарифом на электроэнергию", - пишет местное издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинцы, которые хотят меньше платить за газ, должны переходить на услуги "Нафтогаза", - "слуга народа" Корниенко

тарифы (1909) Ужгород (442) Тарифы на газ (352) Закарпатская область (2684)
+12
На Закарпатье митинговали против высоких тарифов - Цензор.НЕТ 3755
14.01.2021 15:30 Ответить
+7
На Закарпатье митинговали против высоких тарифов - Цензор.НЕТ 737
14.01.2021 15:28 Ответить
+4
На Закарпатье митинговали против высоких тарифов - Цензор.НЕТ 6438
14.01.2021 15:32 Ответить
На Закарпатье митинговали против высоких тарифов - Цензор.НЕТ 737
14.01.2021 15:28 Ответить
14.01.2021 15:30 Ответить
Чепінога- звичайний троль.
14.01.2021 15:33 Ответить
ну якщо хочешь незвичайного-подивись відасік бубочки
14.01.2021 15:36 Ответить
Чого я там не бачив?
14.01.2021 15:39 Ответить
https://twitter.com/oleg_bar13

https://twitter.com/oleg_bar13 Олег https://twitter.com/oleg_bar13 @oleg_bar13 https://twitter.com/oleg_bar13/status/1349629381833093120 9 ч

Вийшли бабки на "тарифний майдан", плачуть. А за їх спинами хто?
Як казав їх господар: "Ми будєм нє спєрєді, а с заді".
Пам'ятаєте такого? Подивіться, як "біло-сині" їздять по регіонах "помайданити на тарифах".
14.01.2021 19:30 Ответить
Вы че в Европу не хотите? А как же визги что *зеленые тарифы* ето наше все? Ведь даже на пол шишечки вам тарифы не повысили по сравнению от того что намечается уже етой весной.
14.01.2021 15:29 Ответить
бгг) зебилам подогнали виноватого - "зеленая енергетика". Не "скидки" ж ИгорьВалеричу ниже себестоимости, в самом деле
14.01.2021 15:32 Ответить
На Закарпатье митинговали против высоких тарифов - Цензор.НЕТ 3755
14.01.2021 15:30 Ответить
14.01.2021 15:33 Ответить
Если бы наши министры, слуги и прочие прокуроры и судьи получали заработную плату хотя бы сопоставимую с со среднестатистической, то вопросы ценообразования на газ решались бы значительно оперативнее.
14.01.2021 15:31 Ответить
На Закарпатье митинговали против высоких тарифов - Цензор.НЕТ 6438
14.01.2021 15:32 Ответить
І скільки там за годину протесту платять?
14.01.2021 15:32 Ответить
О, картина маслом "ЗЕбараны вышли блеять на ЗЕпастуха"
14.01.2021 15:32 Ответить
Відразу видно, що розумні люди, бо розуміють, що водії до тарифів не мають відношення.
14.01.2021 15:32 Ответить
хорошие ж тарифы?) В апреле прошлого года выбрали лично
14.01.2021 15:34 Ответить
вирубка лісів, це прибуток, а тарифи, це видаток. Хто ж буде мітингувати проти прибутку?
Може їм ще проти зарплат у конверті вийти?
Може їм ще проти зарплат у конверті вийти?
14.01.2021 15:40 Ответить
На Закарпатті мітингували проти високих тарифів - Цензор.НЕТ 9743
14.01.2021 15:37 Ответить
пля.. хапайте цих мітингарів за шкирку і тягніть до дому. Най кожен покаже свою "Хатинку" у якій цей жебрак мешкає та одну дві машини, "не Жугуль" на якій їздить...
14.01.2021 15:38 Ответить
Закарпатська приказка:

Так х.рово, ну так х.рово, що ще мало і доведеться долари міняти...
14.01.2021 15:41 Ответить
Тобто, мітингувати проти дегенератів, які докерувались за 1,5 роки до високих тарифів, ніхто не здогадався...
14.01.2021 15:59 Ответить
Протестувати областями марна справа. Потрібно створювати Всеукраїнський Штаб Опору комунальному геноциду народу України. Акція має бути масовою і проводитись зразу по всіх областях. Хватить "патріотам" мяукати з екранів телевізорів, а очолювати народ України. У нас в Україні зареєстровано більше 360 політичних партій, а яка зараз очолює реально супротив? Вони (партії) лише перед виборами активізуються, а зараз бояться за свої задниці, які пігріли в теплих містечках кабінетів.
14.01.2021 16:00 Ответить
а малой ******** вышел с мамкой ?
14.01.2021 16:11 Ответить
З електрикою взагалі цікаво. 28 грудня зробили всім єдиний тариф 1.68 за кіловат, а про те, що цим самим відміняється пільговий тариф за 3000квт на електроопалення в опалювальний період, в постанові ні слова.
Пізніше уточнили, що таки відміняється тариф.
Далі ще краще, 6 січн постанова 15 НКРЕ про відміну своїх старих постанов, в тому числі і постанови про пільговий тариф в 30км зоні АЕС і двох-, трьохзонні тарифи. Тобто, виходячи, з постанови 6 січня, немає і нічного тарифу, про що почали писати в інтернеті канали новин. Але постанова 6 січня не відміняє постанову від 28 грудня, де в додатку чітко встановлені тарифи по часовим зонах. Тому, з точки зору закону "нічний" тариф залишається
14.01.2021 16:14 Ответить
Вот неблагагодарное население. Всего то по 6.99 как по акции в супермаркете
14.01.2021 16:20 Ответить
гадаю, нема чого на Закарпатті мітинги такі влаштовувати. Вистачить того що на Черкащині та Полтавщині буде, там багато важливих доріг, і якщо їх перекрити усі разом... то втрати зеленських трутнів будуть вимірюватися долями відсотка ВВП
14.01.2021 16:21 Ответить
ви навіть не уявляєте ак Полтавщина та Черкащина впливають на Закарпаття
Кіби не інтернет і телевізор, більшість би і не знали, що такі області існують.
Дідо онучці розповідає - десь там, далеко далеко за горами, існують дивовижні краї... Полтавщина та Черкащина, а на скільки вони далеко? питає онучка. Ну пам'ятаєш ми до мадярів їздили? так, ну то у 30 разів дальше
14.01.2021 16:31 Ответить
Було б смішно, як би було б неправдою.
А так їм, дійсно, немає чого до нас в центральну Україну їздити...
14.01.2021 16:43 Ответить
Ну як сказати... Тут діти не бачать які красиві Полтавські лани, що таке соняшник чи пшениця аж за обрій... Які красиві Хорол чи Псел, не кажучи за Дніпро... Питання в тому, як наші регіони себе позиціонують.
Добре зараз короновірус, але у нас фактично не має внутрішнього туризму. От чим діти влітку зайняті? Чому школярів централізовано не відправляти у тури по Україні? Зупинитись є де (школи) вчителів напрягти, нефіг по півроку у відпустці сидіти, заодно і заробили би. А уявіть як зміниться викладання географії та історії?
14.01.2021 16:53 Ответить
немає по що, бо під боком в Угорщині, Словаччині та Румунії все дешевше.

хіба що по гроші)

хіба що по гроші)
14.01.2021 16:54 Ответить
А при Порошенко из объявили бы агентами Кремля.
14.01.2021 17:03 Ответить
А как дулись за зе.. Теперь тужьтесь)))
14.01.2021 17:07 Ответить
 
 