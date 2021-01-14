На Закарпатье митинговали против высоких тарифов. ФОТО

Под зданием Закарпатской областной государственной организации люди протестовали против высоких тарифов на газ и электроэнергию.

Отмечается, что председатель ОГА Анатолий Полосков вышел к гражданам и пояснил, что в правительстве уже приняли решение снизить цены на газ на 30%.

"Председатель Закарпатской ОГА вышел к людям, которые собрались на митинг у стен ОГА и протестовали против повышения цен на тарифы. Председатель сообщил митингующим, что еще вчера правительство приняло решение снизить цену на газ для населения на 30%", - прокомментировали в пресс-службе ОГА.

Как пишет mukachevo.net, людей это не успокоило, ведь неизвестно будет ли действовать снижение цены только на период карантина, или продолжится и в дальнейшем.

"Также, митингующие требовали представителя власти объяснить почему разделили тариф на газоснабжение и доставку, и что будет дальше с тарифом на электроэнергию", - пишет местное издание.

