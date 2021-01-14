УКР
На Закарпатті мітингували проти високих тарифів. ФОТО

Під будівлею Закарпатської обласної державної організації люди протестували проти високих тарифів на газ та електроенергію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На Закарпатті мітингували проти високих тарифів 01

Зазначається, що голова ОДА Анатолій Полосков вийшов до громадян і пояснив, що в уряді вже ухвалили рішення знизити ціни на газ на 30%.

"Голова Закарпатської ОДА вийшов до людей, котрі зібралися на мітинг перед стінами ОДА та протестували проти підвищення цін на тарифи. Голова повідомив мітингувальникам, що ще вчора уряд ухвалив рішення знизити ціну на газ для населення на 30%", - прокоментували в пресслужбі ОДА.

На Закарпатті мітингували проти високих тарифів 02

Як пише mukachevo.net, людей це не заспокоїло, адже невідомо чи буде діяти зниження ціни тільки на період карантину, чи продовжиться і надалі.

"Також учасники мітингу вимагали від державної влади пояснити чому розділили тариф на газопостачання і доставку, і що буде далі з тарифом на електроенергію", - пише місцеве видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці, які хочуть менше платити за газ, мають переходити на послуги "Нафтогазу", - "слуга народу" Корнієнко

Автор: 

тарифи (2137) Ужгород (353) Тарифи на газ (1068) Закарпатська область (2166)
Топ коментарі
+12
На Закарпатье митинговали против высоких тарифов - Цензор.НЕТ 3755
14.01.2021 15:30 Відповісти
14.01.2021 15:30 Відповісти
+7
На Закарпатье митинговали против высоких тарифов - Цензор.НЕТ 737
14.01.2021 15:28 Відповісти
14.01.2021 15:28 Відповісти
+4
На Закарпатье митинговали против высоких тарифов - Цензор.НЕТ 6438
14.01.2021 15:32 Відповісти
14.01.2021 15:32 Відповісти
На Закарпатье митинговали против высоких тарифов - Цензор.НЕТ 737
14.01.2021 15:28 Відповісти
14.01.2021 15:28 Відповісти
14.01.2021 15:30 Відповісти
14.01.2021 15:30 Відповісти
Чепінога- звичайний троль.
14.01.2021 15:33 Відповісти
14.01.2021 15:33 Відповісти
ну якщо хочешь незвичайного-подивись відасік бубочки
14.01.2021 15:36 Відповісти
14.01.2021 15:36 Відповісти
Чого я там не бачив?
14.01.2021 15:39 Відповісти
14.01.2021 15:39 Відповісти
https://twitter.com/oleg_bar13

https://twitter.com/oleg_bar13 Олег https://twitter.com/oleg_bar13 @oleg_bar13 https://twitter.com/oleg_bar13/status/1349629381833093120 9 ч

Вийшли бабки на "тарифний майдан", плачуть. А за їх спинами хто?
Як казав їх господар: "Ми будєм нє спєрєді, а с заді".
Пам'ятаєте такого? Подивіться, як "біло-сині" їздять по регіонах "помайданити на тарифах".
14.01.2021 19:30 Відповісти
14.01.2021 19:30 Відповісти
Вы че в Европу не хотите? А как же визги что *зеленые тарифы* ето наше все? Ведь даже на пол шишечки вам тарифы не повысили по сравнению от того что намечается уже етой весной.
показати весь коментар
14.01.2021 15:29 Відповісти
бгг) зебилам подогнали виноватого - "зеленая енергетика". Не "скидки" ж ИгорьВалеричу ниже себестоимости, в самом деле
показати весь коментар
14.01.2021 15:32 Відповісти
На Закарпатье митинговали против высоких тарифов - Цензор.НЕТ 3755
показати весь коментар
14.01.2021 15:30 Відповісти
14.01.2021 15:33 Відповісти
14.01.2021 15:33 Відповісти
Если бы наши министры, слуги и прочие прокуроры и судьи получали заработную плату хотя бы сопоставимую с со среднестатистической, то вопросы ценообразования на газ решались бы значительно оперативнее.
показати весь коментар
14.01.2021 15:31 Відповісти
На Закарпатье митинговали против высоких тарифов - Цензор.НЕТ 6438
показати весь коментар
14.01.2021 15:32 Відповісти
І скільки там за годину протесту платять?
14.01.2021 15:32 Відповісти
14.01.2021 15:32 Відповісти
О, картина маслом "ЗЕбараны вышли блеять на ЗЕпастуха"
показати весь коментар
14.01.2021 15:32 Відповісти
Відразу видно, що розумні люди, бо розуміють, що водії до тарифів не мають відношення.
показати весь коментар
14.01.2021 15:32 Відповісти
хорошие ж тарифы?) В апреле прошлого года выбрали лично
показати весь коментар
14.01.2021 15:34 Відповісти
вирубка лісів, це прибуток, а тарифи, це видаток. Хто ж буде мітингувати проти прибутку?
Може їм ще проти зарплат у конверті вийти?
показати весь коментар
14.01.2021 15:40 Відповісти
На Закарпатті мітингували проти високих тарифів - Цензор.НЕТ 9743
показати весь коментар
14.01.2021 15:37 Відповісти
пля.. хапайте цих мітингарів за шкирку і тягніть до дому. Най кожен покаже свою "Хатинку" у якій цей жебрак мешкає та одну дві машини, "не Жугуль" на якій їздить...
показати весь коментар
14.01.2021 15:38 Відповісти
Закарпатська приказка:

Так х.рово, ну так х.рово, що ще мало і доведеться долари міняти...
показати весь коментар
14.01.2021 15:41 Відповісти
Тобто, мітингувати проти дегенератів, які докерувались за 1,5 роки до високих тарифів, ніхто не здогадався...
показати весь коментар
14.01.2021 15:59 Відповісти
Протестувати областями марна справа. Потрібно створювати Всеукраїнський Штаб Опору комунальному геноциду народу України. Акція має бути масовою і проводитись зразу по всіх областях. Хватить "патріотам" мяукати з екранів телевізорів, а очолювати народ України. У нас в Україні зареєстровано більше 360 політичних партій, а яка зараз очолює реально супротив? Вони (партії) лише перед виборами активізуються, а зараз бояться за свої задниці, які пригріли в теплих містечках кабінетів.
показати весь коментар
14.01.2021 16:00 Відповісти
а малой ******** вышел с мамкой ?
показати весь коментар
14.01.2021 16:11 Відповісти
З електрикою взагалі цікаво. 28 грудня зробили всім єдиний тариф 1.68 за кіловат, а про те, що цим самим відміняється пільговий тариф за 3000квт на електроопалення в опалювальний період, в постанові ні слова.
Пізніше уточнили, що таки відміняється тариф.
Далі ще краще, 6 січн постанова 15 НКРЕ про відміну своїх старих постанов, в тому числі і постанови про пільговий тариф в 30км зоні АЕС і двох-, трьохзонні тарифи. Тобто, виходячи, з постанови 6 січня, немає і нічного тарифу, про що почали писати в інтернеті канали новин. Але постанова 6 січня не відміняє постанову від 28 грудня, де в додатку чітко встановлені тарифи по часовим зонах. Тому, з точки зору закону "нічний" тариф залишається
показати весь коментар
14.01.2021 16:14 Відповісти
Вот неблагагодарное население. Всего то по 6.99 как по акции в супермаркете
показати весь коментар
14.01.2021 16:20 Відповісти
гадаю, нема чого на Закарпатті мітинги такі влаштовувати. Вистачить того що на Черкащині та Полтавщині буде, там багато важливих доріг, і якщо їх перекрити усі разом... то втрати зеленських трутнів будуть вимірюватися долями відсотка ВВП
показати весь коментар
14.01.2021 16:21 Відповісти
ви навіть не уявляєте ак Полтавщина та Черкащина впливають на Закарпаття
Кіби не інтернет і телевізор, більшість би і не знали, що такі області існують.
Дідо онучці розповідає - десь там, далеко далеко за горами, існують дивовижні краї... Полтавщина та Черкащина, а на скільки вони далеко? питає онучка. Ну пам'ятаєш ми до мадярів їздили? так, ну то у 30 разів дальше
показати весь коментар
14.01.2021 16:31 Відповісти
Було б смішно, як би було б неправдою.
А так їм, дійсно, немає чого до нас в центральну Україну їздити...
показати весь коментар
14.01.2021 16:43 Відповісти
Ну як сказати... Тут діти не бачать які красиві Полтавські лани, що таке соняшник чи пшениця аж за обрій... Які красиві Хорол чи Псел, не кажучи за Дніпро... Питання в тому, як наші регіони себе позиціонують.
Добре зараз короновірус, але у нас фактично не має внутрішнього туризму. От чим діти влітку зайняті? Чому школярів централізовано не відправляти у тури по Україні? Зупинитись є де (школи) вчителів напрягти, нефіг по півроку у відпустці сидіти, заодно і заробили би. А уявіть як зміниться викладання географії та історії?
показати весь коментар
14.01.2021 16:53 Відповісти
немає по що, бо під боком в Угорщині, Словаччині та Румунії все дешевше.

хіба що по гроші)
показати весь коментар
14.01.2021 16:54 Відповісти
А при Порошенко из объявили бы агентами Кремля.
показати весь коментар
14.01.2021 17:03 Відповісти
А как дулись за зе.. Теперь тужьтесь)))
показати весь коментар
14.01.2021 17:07 Відповісти
 
 