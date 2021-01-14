На Закарпатті мітингували проти високих тарифів. ФОТО

Під будівлею Закарпатської обласної державної організації люди протестували проти високих тарифів на газ та електроенергію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що голова ОДА Анатолій Полосков вийшов до громадян і пояснив, що в уряді вже ухвалили рішення знизити ціни на газ на 30%.

"Голова Закарпатської ОДА вийшов до людей, котрі зібралися на мітинг перед стінами ОДА та протестували проти підвищення цін на тарифи. Голова повідомив мітингувальникам, що ще вчора уряд ухвалив рішення знизити ціну на газ для населення на 30%", - прокоментували в пресслужбі ОДА.

Як пише mukachevo.net, людей це не заспокоїло, адже невідомо чи буде діяти зниження ціни тільки на період карантину, чи продовжиться і надалі.

"Також учасники мітингу вимагали від державної влади пояснити чому розділили тариф на газопостачання і доставку, і що буде далі з тарифом на електроенергію", - пише місцеве видання.

