На Закарпатті мітингували проти високих тарифів. ФОТО
Під будівлею Закарпатської обласної державної організації люди протестували проти високих тарифів на газ та електроенергію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що голова ОДА Анатолій Полосков вийшов до громадян і пояснив, що в уряді вже ухвалили рішення знизити ціни на газ на 30%.
"Голова Закарпатської ОДА вийшов до людей, котрі зібралися на мітинг перед стінами ОДА та протестували проти підвищення цін на тарифи. Голова повідомив мітингувальникам, що ще вчора уряд ухвалив рішення знизити ціну на газ для населення на 30%", - прокоментували в пресслужбі ОДА.
Як пише mukachevo.net, людей це не заспокоїло, адже невідомо чи буде діяти зниження ціни тільки на період карантину, чи продовжиться і надалі.
"Також учасники мітингу вимагали від державної влади пояснити чому розділили тариф на газопостачання і доставку, і що буде далі з тарифом на електроенергію", - пише місцеве видання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/oleg_bar13 Олег https://twitter.com/oleg_bar13 @oleg_bar13 https://twitter.com/oleg_bar13/status/1349629381833093120 9 ч
Вийшли бабки на "тарифний майдан", плачуть. А за їх спинами хто?
Як казав їх господар: "Ми будєм нє спєрєді, а с заді".
Пам'ятаєте такого? Подивіться, як "біло-сині" їздять по регіонах "помайданити на тарифах".
Може їм ще проти зарплат у конверті вийти?
Так х.рово, ну так х.рово, що ще мало і доведеться долари міняти...
Пізніше уточнили, що таки відміняється тариф.
Далі ще краще, 6 січн постанова 15 НКРЕ про відміну своїх старих постанов, в тому числі і постанови про пільговий тариф в 30км зоні АЕС і двох-, трьохзонні тарифи. Тобто, виходячи, з постанови 6 січня, немає і нічного тарифу, про що почали писати в інтернеті канали новин. Але постанова 6 січня не відміняє постанову від 28 грудня, де в додатку чітко встановлені тарифи по часовим зонах. Тому, з точки зору закону "нічний" тариф залишається
Кіби не інтернет і телевізор, більшість би і не знали, що такі області існують.
Дідо онучці розповідає - десь там, далеко далеко за горами, існують дивовижні краї... Полтавщина та Черкащина, а на скільки вони далеко? питає онучка. Ну пам'ятаєш ми до мадярів їздили? так, ну то у 30 разів дальше
А так їм, дійсно, немає чого до нас в центральну Україну їздити...
Добре зараз короновірус, але у нас фактично не має внутрішнього туризму. От чим діти влітку зайняті? Чому школярів централізовано не відправляти у тури по Україні? Зупинитись є де (школи) вчителів напрягти, нефіг по півроку у відпустці сидіти, заодно і заробили би. А уявіть як зміниться викладання географії та історії?
хіба що по гроші)