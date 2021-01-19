Тело иностранца обнаружили в заброшенном автомобиле в Киеве. ФОТО (обновлено)

Столичная прокуратура поручила проверить обстоятельства смерти иностранного гражданина, тело которого было найдено в заброшенном автомобиле в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате острого инфаркта миокарда.

По факту смерти мужчины начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Святошинского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 8.

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Как сообщает "Сегодня", погибшим является бездомный индус, который работал дворником. По информации издания, мужчина замерз в полуразваленном автобусе без окон и дверей во дворе дома № 1б на улице Героев Космоса на Борщаговке. Отмечается, что умер он 15 января – в этот день мороз был до -11.