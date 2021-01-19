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Тело иностранца обнаружили в заброшенном автомобиле в Киеве. ФОТО (обновлено)

Столичная прокуратура поручила проверить обстоятельства смерти иностранного гражданина, тело которого было найдено в заброшенном автомобиле в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате острого инфаркта миокарда.

Тело иностранца обнаружили в заброшенном автомобиле в Киеве 01

По факту смерти мужчины начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Святошинского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 8.

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Как сообщает "Сегодня", погибшим является бездомный индус, который работал дворником. По информации издания, мужчина замерз в полуразваленном автобусе без окон и дверей во дворе дома № 1б на улице Героев Космоса на Борщаговке. Отмечается, что умер он 15 января – в этот день мороз был до -11.

Киев (25516) прокуратура (5011) смерть (9218)


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Топ комментарии
+16
писали уже, что это индус был, бывший дворник, которого уволили и выбросили на улицу, он бедолага и замерз.
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19.01.2021 14:35
+11
нормально в лужу перданул?
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19.01.2021 14:50
+7
а чукча видимо писатель, а не читатель?
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19.01.2021 14:51
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Если "иностранец" - значит руский?
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19.01.2021 14:35 Ответить
писали уже, что это индус был, бывший дворник, которого уволили и выбросили на улицу, он бедолага и замерз.
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19.01.2021 14:35 Ответить
Уволили, что профсоюз? Молчал или в доле? А как профсоюз отреагировал на убрать все выходные для прибылей олигархии?
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19.01.2021 15:15 Ответить
https://khreschatyk.news/u-kyyivskomu-dvori-na-smert-zamerz-dvirnyk-z-indiyi/ У київському дворі на смерть замерз двірник з Індії
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19.01.2021 14:36 Ответить
Его что Раджа выгнал в Украину?
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19.01.2021 14:39 Ответить
Да здравствует реформа медицины им. Белобрысой Шиксы, благодаря которой стала возможна выписка пациентов без обуви и одежды на 17 градусный мороз. Вперед к новым свершениям.
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19.01.2021 14:42 Ответить
нормально в лужу перданул?
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19.01.2021 14:50 Ответить
В начале статьи написано, что умер от инфаркта, в конце - что замёрз. Непонятно
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19.01.2021 14:48 Ответить
умер и замерз! шо неясно?
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19.01.2021 14:53 Ответить
мёртвые не замерзают
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19.01.2021 15:09 Ответить
"Мьортвиє нє умірают"

Тіло іноземця виявили в покинутому автомобілі у Києві - Цензор.НЕТ 5397
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19.01.2021 15:22 Ответить
Надеюсь иностранец-кацап?
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19.01.2021 14:49 Ответить
а чукча видимо писатель, а не читатель?
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19.01.2021 14:51 Ответить
После кучи комментов - что индус , твой комментарий бесценен!
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19.01.2021 17:02 Ответить
- Инфаркт Микарда! Вот такой рубец! Вскрытие показало....

странно, что в машину подбросили....гы.
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19.01.2021 14:51 Ответить
удивительно что где то живут настолько хуже, что готовы ехать в Украину и работать дворником на борщаге.... жесть ((((
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19.01.2021 14:53 Ответить
Ты со своими миллионными оборотами - и ни разу в Индию не съездил?
Там живут настолько хуже - что Украина для них просто рай земной!
Там трупы умерших массово сжигают и пепел в реки сбрасывают. Представь такую картину в Украине
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19.01.2021 14:55 Ответить
я не люблю экзотику. предпочитаю более оевропееный отдых. у меня товарищ из индии желтуху себе привез и три года лечился, так что ну его в жопу твои индии и бангладеши
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19.01.2021 14:57 Ответить
Бездомный индус работал дворником.
Хорошо, что работал. Жил бы хотя бы в подвале, там теплее.
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19.01.2021 15:04 Ответить
Не в тему:
Вводи в гугл и смотрим картинки
happy asian woman

happy black woman

happy white woman

И думаем что гугл вообще не влияет на выдачу в целях идеологической обработки белых woman.
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19.01.2021 15:17 Ответить
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19.01.2021 15:23 Ответить
Кашмар!
А ось як Гугль уявляє собі щасливого білого американця (happy white american man)

Тіло іноземця виявили в покинутому автомобілі у Києві - Цензор.НЕТ 6739
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19.01.2021 16:58 Ответить
Тут "white background" - фото на белом фоне.
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19.01.2021 17:11 Ответить
Якщо загуглить "американські винахідники" (american inventors), то більша частина фоток також буде з неграми. Тут "фото на білому фоні" аж ніяк не може бути поясненням.
Пробував і "білі американські винахідники", і просто "американські винахідники", результат практично однаковий, - все, чим багата Америка, винайшли негри.

Тіло іноземця виявили в покинутому автомобілі у Києві - Цензор.НЕТ 7562
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19.01.2021 17:36 Ответить
смишно
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19.01.2021 19:45 Ответить
Тіло іноземця виявили в покинутому автомобілі у Києві - Цензор.НЕТ 2958
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19.01.2021 23:29 Ответить
"White" для корректности закавычить надо, а так слово просто может быть необязательным в поисне
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20.01.2021 05:04 Ответить
Индус-дворник. Выперли из больницы, ключи от дворницкой забрала УК. Замерз. Грустно все это.
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19.01.2021 15:38 Ответить
срал в не положенном месте.
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19.01.2021 16:02 Ответить
индус и в Украине дворником работал ....прямо гордость расспирает за страну )))) человека конечно жаль
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19.01.2021 16:07 Ответить
 
 