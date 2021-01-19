Тело иностранца обнаружили в заброшенном автомобиле в Киеве. ФОТО (обновлено)
Столичная прокуратура поручила проверить обстоятельства смерти иностранного гражданина, тело которого было найдено в заброшенном автомобиле в Святошинском районе Киева.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Согласно предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате острого инфаркта миокарда.
По факту смерти мужчины начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование осуществляет следственный отдел Святошинского управления полиции ГУ ЧП в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 8.
Как сообщает "Сегодня", погибшим является бездомный индус, который работал дворником. По информации издания, мужчина замерз в полуразваленном автобусе без окон и дверей во дворе дома № 1б на улице Героев Космоса на Борщаговке. Отмечается, что умер он 15 января – в этот день мороз был до -11.
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странно, что в машину подбросили....гы.
Там живут настолько хуже - что Украина для них просто рай земной!
Там трупы умерших массово сжигают и пепел в реки сбрасывают. Представь такую картину в Украине
Хорошо, что работал. Жил бы хотя бы в подвале, там теплее.
Вводи в гугл и смотрим картинки
happy asian woman
happy black woman
happy white woman
И думаем что гугл вообще не влияет на выдачу в целях идеологической обработки белых woman.
А ось як Гугль уявляє собі щасливого білого американця (happy white american man)
Пробував і "білі американські винахідники", і просто "американські винахідники", результат практично однаковий, - все, чим багата Америка, винайшли негри.