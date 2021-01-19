Тіло іноземця виявили в покинутому автомобілі у Києві. ФОТО (оновлено)

Столична прокуратура доручила перевірити обставини смерті іноземного громадянина, тіло якого було знайдено в покинутому автомобілі у Святошинському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з попередніми даними, смерть чоловіка настала внаслідок гострого інфаркту міокарда.

За фактом смерті чоловіка розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Святошинського управління поліції ГУ НП у м.Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 8.

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Як повідомляє "Сьогодні", загиблим є бездомний індус, який працював двірником. За інформацією видання, чоловік замерз у напівзруйнованому автобусі без вікон і дверей у дворі будинку № 1б на вулиці Героїв Космосу на Борщагівці. Зазначається, що помер він 15 січня - цього дня мороз був до -11.