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Тіло іноземця виявили в покинутому автомобілі у Києві. ФОТО (оновлено)

Столична прокуратура доручила перевірити обставини смерті іноземного громадянина, тіло якого було знайдено в покинутому автомобілі у Святошинському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з попередніми даними, смерть чоловіка настала внаслідок гострого інфаркту міокарда.

Тіло іноземця виявили в покинутому автомобілі у Києві 01

За фактом смерті чоловіка розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Святошинського управління поліції ГУ НП у м.Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 8.

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Як повідомляє "Сьогодні", загиблим є бездомний індус, який працював двірником. За інформацією видання, чоловік замерз у напівзруйнованому автобусі без вікон і дверей у дворі будинку на вулиці Героїв Космосу на Борщагівці. Зазначається, що помер він 15 січня - цього дня мороз був до -11.

Автор: 

Київ (19461) прокуратура (3675) смерть (6746)


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Топ коментарі
+16
писали уже, что это индус был, бывший дворник, которого уволили и выбросили на улицу, он бедолага и замерз.
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19.01.2021 14:35
+11
нормально в лужу перданул?
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19.01.2021 14:50
+7
а чукча видимо писатель, а не читатель?
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19.01.2021 14:51
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Если "иностранец" - значит руский?
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19.01.2021 14:35 Відповісти
писали уже, что это индус был, бывший дворник, которого уволили и выбросили на улицу, он бедолага и замерз.
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19.01.2021 14:35 Відповісти
Уволили, что профсоюз? Молчал или в доле? А как профсоюз отреагировал на убрать все выходные для прибылей олигархии?
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19.01.2021 15:15 Відповісти
https://khreschatyk.news/u-kyyivskomu-dvori-na-smert-zamerz-dvirnyk-z-indiyi/ У київському дворі на смерть замерз двірник з Індії
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19.01.2021 14:36 Відповісти
Его что Раджа выгнал в Украину?
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19.01.2021 14:39 Відповісти
Да здравствует реформа медицины им. Белобрысой Шиксы, благодаря которой стала возможна выписка пациентов без обуви и одежды на 17 градусный мороз. Вперед к новым свершениям.
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19.01.2021 14:42 Відповісти
нормально в лужу перданул?
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19.01.2021 14:50 Відповісти
В начале статьи написано, что умер от инфаркта, в конце - что замёрз. Непонятно
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19.01.2021 14:48 Відповісти
умер и замерз! шо неясно?
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19.01.2021 14:53 Відповісти
мёртвые не замерзают
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19.01.2021 15:09 Відповісти
"Мьортвиє нє умірают"

Тіло іноземця виявили в покинутому автомобілі у Києві - Цензор.НЕТ 5397
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19.01.2021 15:22 Відповісти
Надеюсь иностранец-кацап?
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19.01.2021 14:49 Відповісти
а чукча видимо писатель, а не читатель?
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19.01.2021 14:51 Відповісти
После кучи комментов - что индус , твой комментарий бесценен!
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19.01.2021 17:02 Відповісти
- Инфаркт Микарда! Вот такой рубец! Вскрытие показало....

странно, что в машину подбросили....гы.
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19.01.2021 14:51 Відповісти
удивительно что где то живут настолько хуже, что готовы ехать в Украину и работать дворником на борщаге.... жесть ((((
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19.01.2021 14:53 Відповісти
Ты со своими миллионными оборотами - и ни разу в Индию не съездил?
Там живут настолько хуже - что Украина для них просто рай земной!
Там трупы умерших массово сжигают и пепел в реки сбрасывают. Представь такую картину в Украине
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19.01.2021 14:55 Відповісти
я не люблю экзотику. предпочитаю более оевропееный отдых. у меня товарищ из индии желтуху себе привез и три года лечился, так что ну его в жопу твои индии и бангладеши
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19.01.2021 14:57 Відповісти
Бездомный индус работал дворником.
Хорошо, что работал. Жил бы хотя бы в подвале, там теплее.
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19.01.2021 15:04 Відповісти
Не в тему:
Вводи в гугл и смотрим картинки
happy asian woman

happy black woman

happy white woman

И думаем что гугл вообще не влияет на выдачу в целях идеологической обработки белых woman.
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19.01.2021 15:17 Відповісти
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19.01.2021 15:23 Відповісти
Кашмар!
А ось як Гугль уявляє собі щасливого білого американця (happy white american man)

Тіло іноземця виявили в покинутому автомобілі у Києві - Цензор.НЕТ 6739
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19.01.2021 16:58 Відповісти
Тут "white background" - фото на белом фоне.
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19.01.2021 17:11 Відповісти
Якщо загуглить "американські винахідники" (american inventors), то більша частина фоток також буде з неграми. Тут "фото на білому фоні" аж ніяк не може бути поясненням.
Пробував і "білі американські винахідники", і просто "американські винахідники", результат практично однаковий, - все, чим багата Америка, винайшли негри.

Тіло іноземця виявили в покинутому автомобілі у Києві - Цензор.НЕТ 7562
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19.01.2021 17:36 Відповісти
смишно
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19.01.2021 19:45 Відповісти
Тіло іноземця виявили в покинутому автомобілі у Києві - Цензор.НЕТ 2958
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19.01.2021 23:29 Відповісти
"White" для корректности закавычить надо, а так слово просто может быть необязательным в поисне
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20.01.2021 05:04 Відповісти
Индус-дворник. Выперли из больницы, ключи от дворницкой забрала УК. Замерз. Грустно все это.
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19.01.2021 15:38 Відповісти
срал в не положенном месте.
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19.01.2021 16:02 Відповісти
индус и в Украине дворником работал ....прямо гордость расспирает за страну )))) человека конечно жаль
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19.01.2021 16:07 Відповісти
 
 