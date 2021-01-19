Тіло іноземця виявили в покинутому автомобілі у Києві. ФОТО (оновлено)
Столична прокуратура доручила перевірити обставини смерті іноземного громадянина, тіло якого було знайдено в покинутому автомобілі у Святошинському районі Києва.
Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з попередніми даними, смерть чоловіка настала внаслідок гострого інфаркту міокарда.
За фактом смерті чоловіка розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Святошинського управління поліції ГУ НП у м.Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 8.
Як повідомляє "Сьогодні", загиблим є бездомний індус, який працював двірником. За інформацією видання, чоловік замерз у напівзруйнованому автобусі без вікон і дверей у дворі будинку № 1б на вулиці Героїв Космосу на Борщагівці. Зазначається, що помер він 15 січня - цього дня мороз був до -11.
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странно, что в машину подбросили....гы.
Там живут настолько хуже - что Украина для них просто рай земной!
Там трупы умерших массово сжигают и пепел в реки сбрасывают. Представь такую картину в Украине
Хорошо, что работал. Жил бы хотя бы в подвале, там теплее.
Вводи в гугл и смотрим картинки
happy asian woman
happy black woman
happy white woman
И думаем что гугл вообще не влияет на выдачу в целях идеологической обработки белых woman.
А ось як Гугль уявляє собі щасливого білого американця (happy white american man)
Пробував і "білі американські винахідники", і просто "американські винахідники", результат практично однаковий, - все, чим багата Америка, винайшли негри.