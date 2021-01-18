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Застрелений поліцейськими чоловік - директор маріупольського ринку, стріляв 23-річний студент університету МВС. ФОТО

У прокуратурі розповіли про подробиці стрілянини під Маріуполем, унаслідок якої від рук поліцейського загинув чоловік.

Про те, що сталося, повідомляють на сайті Донецької обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Стрілянина сталася 16 січня. Незаконну вирубку лісу поліцейські виявили поруч із с. Сартана Кальміуського району Маріуполя.

"У "лісорубівбули вилучені їхнє обладнання та два автомобілі: легковий "ВАЗ-2112та вантажівка "ГАЗ-3302". На місце події приїхав 66-річний батько одного з правопорушників, незважаючи на заборону, сів за кермо вантажівки, яку вилучали поліцейські, і почав рух", - сказано в повідомленні.

Читайте на Цензор.НЕТ: Поліція на Донеччині застрелила правопорушника, який намагався втекти з місця злочину і травмував правоохоронця. ФОТОрепортаж

Як повідомляє ТСН, керівник Донецької обласної прокуратури Євген Білоусов розповів на брифінгу, що в чоловіка стріляв поліцейський 1997 року народження, студент 3 курсу Донецького юридичного університету МВС. Його відсторонили.

Те, що сталося, розслідують за статтею ч. 1 ст. 115 (вбивство) і ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України.

Білоусов також зазначив, що спійманих на незаконній вирубці чоловіків уже неодноразово затримували поліцейські.

Також на Цензор.НЕТ: На різдвяному ярмарку у Львові стріляли, поранено охоронця

Раніше в поліції повідомляли, що загиблий - чоловік 1987 року народження. У повідомленні відділу комунікації ГУ НП у Донецькій області було сказано, що він спробував втекти з місця події на автомобілі і збив поліцейського.

Пізніше на сайті поліції Донецької області опублікували повідомлення, в якому роком народження загиблого вказано 1955.

Начальник Головного управління Нацполіціі в Донецькій області Микола Семенишин висловив співчуття родині загиблого і зазначив, що ці факти вимагають об'єктивного, всебічного розслідування.

Застрелений поліцейськими чоловік - директор маріупольського ринку, стріляв 23-річний студент університету МВС 01
Застрелений поліцейськими чоловік - директор маріупольського ринку, стріляв 23-річний студент університету МВС 02
Застрелений поліцейськими чоловік - директор маріупольського ринку, стріляв 23-річний студент університету МВС 03
Застрелений поліцейськими чоловік - директор маріупольського ринку, стріляв 23-річний студент університету МВС 04

Маріуполь (3227) Нацполіція (15163) смерть (6746) стрілянина (1778) вбивство (3088) Донецька область (8440)


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Топ коментарі
+140
Огневую подготовку пацану в семестре засчитать автоматом
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18.01.2021 18:46
+112
Полицейсского- студента = = =НАГРАДИТЬ !
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18.01.2021 18:47
+85
Надо смотреть нюансы (допрос свидетелей + экспертизы), но в целом курсант поступил правильно. Если изымают машину правонарушителей, а тут кто-то нарисовался с оказанием сопротивления, начинает отбивать машину, пытается угнать, может наехать на полицейских - надо стрелять. Сначала по колёсам в качестве предупреждения, а потом на поражение. За рулём в ногу попасть сложно - видно туловище и голову, поэтому риск летальных последствий большой, конечно. Но не надо было оказывать сопротивление органам правопорядка.
После служебного расследования парня восстановить и вынести благодарность за службу. Полиция должна быть полицией, а не слюнтяями.
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18.01.2021 18:51
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1.Однозначне перевищення службового становища.
2.Курсант,якщо не відкупиться-сяде!
3.За ліс треба братись радикально,а не стріляти по газелях.
4.Нещасний випадок,скоріш за все!
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19.01.2021 09:33 Відповісти
Якщо був наїзд і загроза життю і лише стрільбою на враження можна було запобігти нанесенню важких іт.д.,то дуже навіть по закону.
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23.01.2021 07:43 Відповісти
Кто дал право поливать очередями с калаша безоружного, пожилого газелиста? Почему эти гардемарины наделали в штаны , когда в 2014 их братья забрали леса, горы и весь полуостров вместе с шахтами и заводами? Где подевалась честь мундира, защита НАРОДА УКРАИНЫ?
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19.01.2021 12:10 Відповісти
Как страшно жить!
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19.01.2021 19:05 Відповісти
Подъезжая к полю, меня остановила машина с гражданскими номерами. Оттуда выскочили двое человек - полицейский в форме и гражданский. Человек одетый в гражданскую одежду, представился как начальник Кальмиуского отдела полиции. Они сразу же обвинили нас в том, что мы незаконно пилили дрова.
Хотя в кузове "Газели" кроме нескольких деревянных чурок не было ни пилы, ни топора. Мне совершенно не нужно пилить дрова, я вполне обеспечен и достаточно зарабатываю. Затем полицейские вызвали патрульных. Кроме полицейских подъехали еще какие-то военные, с автоматами и даже снайперской винтовкой!
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19.01.2021 12:22 Відповісти
Це що ремікс на нєкрасовскій " я ізлєсу вишел бил сільний мароз, сматрю поднімаєтца...."?
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23.01.2021 07:48 Відповісти
Браво, полиция!
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19.01.2021 12:35 Відповісти
Поставить его на место авакова+премию выписать
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19.01.2021 13:26 Відповісти
По словам Александра, сын погибшего со знакомым ехал на "Газели" на помощь к приятелю, который на легковом автомобиле застрял на окраине поселка Сартана. Когда подъехал на место, к ним также подъехал полицейский патруль. Полицейские увидели в грузовике несколько деревянных брусков, которые, по словам сына, он нашел по дороге и бросил в багажник, чтобы "Газель" была тяжелее и было легче тянуть легковушку

https://www.0629.com.ua/news/2996292/rezonansnoe-ubijstvo-pod-sartanoj-zastrelen-osnovatel-mariupolskogo-rynka-foto Вот, полюбуйтесь на эти "несколько деревянных брусков"
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19.01.2021 14:30 Відповісти
ЭТИХ СВЯТЫХ публиковали на их газели 12 января еще за незаконной вырубкой леса
Застрелений поліцейськими чоловік - директор маріупольського ринку, стріляв 23-річний студент університету МВС - Цензор.НЕТ 5337
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19.01.2021 20:11 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=449539693122204&id=100041985310960
ВОТ ИХ РАНЕЕ ЗАСЕКАЛИ НА ВОРОВСТВЕ ЛЕСА
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19.01.2021 20:30 Відповісти
Нагородити!
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19.01.2021 14:58 Відповісти
Незаконную вырубку леса полицейские обнаружили рядом с с. Сартана

В Сартане есть лес?
https://www.youtube.com/watch?v=atPmhwQBaY8 Там есть красивые дома?

Там конечно от восточной границы села до окопов в Пикузах(Коминтерново) около 7 км и поэтому каждый куст, тем более если он на правом берегу р.Кальмиус, имеет с военной точки зрения стратегическое значение.
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19.01.2021 16:02 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=449539693122204&id=100041985310960
ВОТ ИХ РАНЕЕ ЗАСЕКАЛИ НА ВОРОВСТВЕ ЛЕСА
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19.01.2021 20:28 Відповісти
Спроба вбити поліцейського у всьому світі призводить до смерті порушника, чому в Україні повинно бути інакше
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19.01.2021 16:16 Відповісти
Трагедия, конечно, но... Всем борзым крутэлыкам на заметку!
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19.01.2021 16:22 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=449539693122204&id=100041985310960
ВОТ ИХ РАНЕЕ ЗАСЕКАЛИ НА ВОРОВСТВЕ ЛЕСА
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19.01.2021 20:28 Відповісти
Как єто чувак до 66 лет дожил? Наверное думал, что директору ринка можно все.
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19.01.2021 18:55 Відповісти
Характерно, что только курсант проявил себя решительно при задержании преступника. Молодец парень.
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19.01.2021 19:12 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=449539693122204&id=100041985310960
ВОТ ИХ РАНЕЕ ЗАСЕКАЛИ НА ВОРОВСТВЕ ЛЕСА
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19.01.2021 20:26 Відповісти
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