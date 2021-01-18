Застрелений поліцейськими чоловік - директор маріупольського ринку, стріляв 23-річний студент університету МВС. ФОТО

У прокуратурі розповіли про подробиці стрілянини під Маріуполем, унаслідок якої від рук поліцейського загинув чоловік.

Про те, що сталося, повідомляють на сайті Донецької обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Стрілянина сталася 16 січня. Незаконну вирубку лісу поліцейські виявили поруч із с. Сартана Кальміуського району Маріуполя.

"У "лісорубів" були вилучені їхнє обладнання та два автомобілі: легковий "ВАЗ-2112" та вантажівка "ГАЗ-3302". На місце події приїхав 66-річний батько одного з правопорушників, незважаючи на заборону, сів за кермо вантажівки, яку вилучали поліцейські, і почав рух", - сказано в повідомленні.

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Як повідомляє ТСН, керівник Донецької обласної прокуратури Євген Білоусов розповів на брифінгу, що в чоловіка стріляв поліцейський 1997 року народження, студент 3 курсу Донецького юридичного університету МВС. Його відсторонили.

Те, що сталося, розслідують за статтею ч. 1 ст. 115 (вбивство) і ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України.

Білоусов також зазначив, що спійманих на незаконній вирубці чоловіків уже неодноразово затримували поліцейські.

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Раніше в поліції повідомляли, що загиблий - чоловік 1987 року народження. У повідомленні відділу комунікації ГУ НП у Донецькій області було сказано, що він спробував втекти з місця події на автомобілі і збив поліцейського.

Пізніше на сайті поліції Донецької області опублікували повідомлення, в якому роком народження загиблого вказано 1955.

Начальник Головного управління Нацполіціі в Донецькій області Микола Семенишин висловив співчуття родині загиблого і зазначив, що ці факти вимагають об'єктивного, всебічного розслідування.







