Застреленный полицейскими мужчина - директор мариупольского рынка, стрелял 23-летний студент университета МВД. ФОТО
В прокуратуре рассказали о подробностях стрельбы под Мариуполем, в результате которой от рук полицейского погиб мужчина.
О случившемся говорится в сообщении на сайте Донецкой областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Стрельба произошла 16 января. Незаконную вырубку леса полицейские обнаружили рядом с с. Сартана Кальмиусского района Мариуполя.
"У "лесорубов" были изъяты их оборудования и два автомобиля: легковой "ВАЗ-2112" и грузовик "ГАЗ-3302". На место происшествия приехал 66-летний отец одного из правонарушителей, несмотря на запрет, сел за руль грузовика, который изымали полицейские, и начал движение", - сказано в сообщении.
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Как сообщает ТСН, руководитель Донецкой областной прокуратуры Евгений Белоусов рассказал на брифинге, что в мужчину стрелял полицейский 1997 года рождения, студент 3 курса Донецкого юридического университета МВД. Его отстранили.
Случившееся расследуют по статье ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.
Белоусов также отметил, что пойманных на незаконной вырубке мужчин уже неоднократно задерживали полицейские.
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Ранее в полиции сообщали, что погибший - мужчина 1987 года рождения. В сообщении отдела коммуникации ГУ НП в Донецкой области было сказано, что он попытался покинуть место происшествия на автомобиле и сбил полицейского.
Позже на сайте полиции Донецкой области опубликовали сообщение, в котором годом рождения погибшего указан 1955.
Начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин выразил соболезнования семье погибшего и отметил, что эти факты требуют объективного, всестороннего расследования.
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2.Курсант,якщо не відкупиться-сяде!
3.За ліс треба братись радикально,а не стріляти по газелях.
4.Нещасний випадок,скоріш за все!
Хотя в кузове "Газели" кроме нескольких деревянных чурок не было ни пилы, ни топора. Мне совершенно не нужно пилить дрова, я вполне обеспечен и достаточно зарабатываю. Затем полицейские вызвали патрульных. Кроме полицейских подъехали еще какие-то военные, с автоматами и даже снайперской винтовкой!
https://www.0629.com.ua/news/2996292/rezonansnoe-ubijstvo-pod-sartanoj-zastrelen-osnovatel-mariupolskogo-rynka-foto Вот, полюбуйтесь на эти "несколько деревянных брусков"
ВОТ ИХ РАНЕЕ ЗАСЕКАЛИ НА ВОРОВСТВЕ ЛЕСА
В Сартане есть лес?
https://www.youtube.com/watch?v=atPmhwQBaY8 Там есть красивые дома?
Там конечно от восточной границы села до окопов в Пикузах(Коминтерново) около 7 км и поэтому каждый куст, тем более если он на правом берегу р.Кальмиус, имеет с военной точки зрения стратегическое значение.
ВОТ ИХ РАНЕЕ ЗАСЕКАЛИ НА ВОРОВСТВЕ ЛЕСА
ВОТ ИХ РАНЕЕ ЗАСЕКАЛИ НА ВОРОВСТВЕ ЛЕСА
ВОТ ИХ РАНЕЕ ЗАСЕКАЛИ НА ВОРОВСТВЕ ЛЕСА