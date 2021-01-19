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Житель Жмеринки попался на краже икон XVI века, - полиция. ФОТО

Мужчина заприметил иконы в квартире своей знакомой, дождался, когда она уедет и продал иконы коллекционеру.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Жительница Жмеринки обратилась в полицию с заявлением о краже 3 икон XVI века, 4 старинных книг на старославянском языке и настенных часов. Предметы исчезли, пока ее неделю не было дома.

Полицейские осмотрели квартиру и выяснили, что взлома не было - злоумышленник открыл дверь ключом.

"Пообщавшись с заявительницей, подозрения полицейских о похищении старинных вещей упали на ее 41-летнего знакомого. Подозреваемого полицейские задержали по месту его жительства, когда он вернулся через несколько дней после совершения преступления. В содеянном мужчина сознался и рассказал, куда сбыл похищенные старинные вещи", - сказано в сообщении.

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Часы и одну икону нашли у местного коллекционера. Остальные предметы еще разыскивают.

Мужчине, который ранее уже отбывал наказание за нанесение тяжкие телесные повреждения, наркопреступления и кражи, грозит до 6 лет лишения свободы.

Житель Жмеринки попался на краже икон XVI века, - полиция 01
Житель Жмеринки попался на краже икон XVI века, - полиция 02

Автор: 

Винницкая область (1033) воровство (662) икона (85) Нацполиция (16458) Жмеринка (13)


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Это не Лавров, случайно?
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19.01.2021 16:23 Ответить
скоріше його братушка Додік
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19.01.2021 16:28 Ответить
Часы - поздний Хрущёв или ранний Брежнев.
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19.01.2021 16:26 Ответить
Та да, в нашем доме такие висели. Там ещё две гири на цепочках...
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20.01.2021 04:45 Ответить
Шайка додика никак не угомонится.
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19.01.2021 16:28 Ответить
Если ты пьешь с ворами,
Опасайся за свой кошелёк
(с) правильная песня
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19.01.2021 16:29 Ответить
ценитель древностей...никакого вреда здоровью окружающим...
оно же бубу нияк не оскорбило?тому максимум домашний аушвиц и громадськи роботы...
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19.01.2021 16:31 Ответить
Дура такое гнилье держит дома - там же куча микробов на этих досках от вековых лобызаний тысяч полоумных, чумных, словом, верунов.
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19.01.2021 16:34 Ответить
а ця "знайома" ці цінності 16го сторіччя де взяла? пасіпаки януковоща подарували чи сам Хмель? ))
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19.01.2021 17:09 Ответить
 
 