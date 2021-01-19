Житель Жмеринки попался на краже икон XVI века, - полиция. ФОТО

Мужчина заприметил иконы в квартире своей знакомой, дождался, когда она уедет и продал иконы коллекционеру.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Жительница Жмеринки обратилась в полицию с заявлением о краже 3 икон XVI века, 4 старинных книг на старославянском языке и настенных часов. Предметы исчезли, пока ее неделю не было дома.

Полицейские осмотрели квартиру и выяснили, что взлома не было - злоумышленник открыл дверь ключом.

"Пообщавшись с заявительницей, подозрения полицейских о похищении старинных вещей упали на ее 41-летнего знакомого. Подозреваемого полицейские задержали по месту его жительства, когда он вернулся через несколько дней после совершения преступления. В содеянном мужчина сознался и рассказал, куда сбыл похищенные старинные вещи", - сказано в сообщении.

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Часы и одну икону нашли у местного коллекционера. Остальные предметы еще разыскивают.

Мужчине, который ранее уже отбывал наказание за нанесение тяжкие телесные повреждения, наркопреступления и кражи, грозит до 6 лет лишения свободы.



