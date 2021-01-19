Житель Жмеринки попався на крадіжці ікон XVI століття, - поліція. ФОТО

Чоловік запримітив ікони в квартирі своєї знайомої, дочекався, коли вона поїде, і продав ікони колекціонерові.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області, інформує Цензор.НЕТ.

Мешканка Жмеринки звернулася в поліцію із заявою про крадіжку 3 ікон XVI століття, 4 старовинних книг старослов'янською мовою та настінних годинників. Предмети зникли, поки її тиждень не було вдома.

Поліцейські оглянули квартиру і з'ясували, що злому не було - зловмисник відкрив двері ключем.

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"Після спілкування з заявницею підозри поліцейських про викрадення старовинних речей впали на її 41-річного знайомого. Підозрюваного поліцейські затримали за місцем його проживання, коли він повернувся через кілька днів після скоєння злочину. У скоєному чоловік зізнався і розповів, куди збув викрадені старовинні речі", - сказано в повідомленні.

Годинник і одну ікону знайшли у місцевого колекціонера. Решту предметів ще розшукують.

Чоловікові, який раніше вже відбував покарання за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, наркозлочини та крадіжки, загрожує до 6 років позбавлення волі.



