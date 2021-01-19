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Житель Жмеринки попався на крадіжці ікон XVI століття, - поліція. ФОТО

Чоловік запримітив ікони в квартирі своєї знайомої, дочекався, коли вона поїде, і продав ікони колекціонерові.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області, інформує Цензор.НЕТ.

Мешканка Жмеринки звернулася в поліцію із заявою про крадіжку 3 ікон XVI століття, 4 старовинних книг старослов'янською мовою та настінних годинників. Предмети зникли, поки її тиждень не було вдома.

Поліцейські оглянули квартиру і з'ясували, що злому не було - зловмисник відкрив двері ключем.

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"Після спілкування з заявницею підозри поліцейських про викрадення старовинних речей впали на її 41-річного знайомого. Підозрюваного поліцейські затримали за місцем його проживання, коли він повернувся через кілька днів після скоєння злочину. У скоєному чоловік зізнався і розповів, куди збув викрадені старовинні речі", - сказано в повідомленні.

Годинник і одну ікону знайшли у місцевого колекціонера. Решту предметів ще розшукують.

Чоловікові, який раніше вже відбував покарання за  заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, наркозлочини та крадіжки, загрожує до 6 років позбавлення волі.

Житель Жмеринки попався на крадіжці ікон XVI століття, - поліція 01
Житель Жмеринки попався на крадіжці ікон XVI століття, - поліція 02

Автор: 

Вінницька область (1013) злодійство (395) ікона (61) Нацполіція (15163) Жмеринка (13)


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Это не Лавров, случайно?
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19.01.2021 16:23 Відповісти
скоріше його братушка Додік
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19.01.2021 16:28 Відповісти
Часы - поздний Хрущёв или ранний Брежнев.
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19.01.2021 16:26 Відповісти
Та да, в нашем доме такие висели. Там ещё две гири на цепочках...
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20.01.2021 04:45 Відповісти
Шайка додика никак не угомонится.
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19.01.2021 16:28 Відповісти
Если ты пьешь с ворами,
Опасайся за свой кошелёк
(с) правильная песня
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19.01.2021 16:29 Відповісти
ценитель древностей...никакого вреда здоровью окружающим...
оно же бубу нияк не оскорбило?тому максимум домашний аушвиц и громадськи роботы...
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19.01.2021 16:31 Відповісти
Дура такое гнилье держит дома - там же куча микробов на этих досках от вековых лобызаний тысяч полоумных, чумных, словом, верунов.
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19.01.2021 16:34 Відповісти
а ця "знайома" ці цінності 16го сторіччя де взяла? пасіпаки януковоща подарували чи сам Хмель? ))
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19.01.2021 17:09 Відповісти
 
 