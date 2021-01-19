СБУ разоблачила чиновника Харьковского земкадастра в вымогательстве 21,5 тыс. грн. ФОТО
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством местной прокуратуры № 5 разоблачили и задержали за получение неправомерной выгоды одного из руководителей регионального филиала ГУ "Центр государственного земельного кадастра".
Об этом написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает Цензор.НЕТ.
"По версии следствия, чиновник требовал с местного жителя 21,5 тыс. грн за выдачу разрешительных документов на разработку проекта отвода земельного участка и передаче его в собственность", - отметил Абдула.
По его словам, в рамках уголовного производства правоохранители задокументировали получение чиновником первых двух частей взятки. При получении последнего транша (10 тыс. грн) чиновник был задержан в рабочем кабинете. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Правоохранители проверяют, причастен ли подозреваемый к другим случаям коррупции.
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