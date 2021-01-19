СБУ викрила чиновника Харківського земкадастру на здирстві 21,5 тис. грн. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали за одержання неправомірної вигоди одного з керівників Харківської регіональної філії Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру".
Про це написав на своїй сторінці в Facebook начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає Цензор.НЕТ.
"За версією слідства, посадовець вимагав з місцевого мешканця 21,5 тисячі гривень за видачу дозвільних документів на розробку проекту відведення земельної ділянки та передачу її у власність", - зазначив Абдула.
За його словами, в рамках кримінального провадження правоохоронці задокументували отримання чиновником перших двох частин хабаря. При отриманні останнього траншу (10 тис. грн) чиновник був затриманий в робочому кабінеті. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль