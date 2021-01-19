СБУ викрила чиновника Харківського земкадастру на здирстві 21,5 тис. грн. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали за одержання неправомірної вигоди одного з керівників Харківської регіональної філії Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру".

Про це написав на своїй сторінці в Facebook начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає Цензор.НЕТ.

"За версією слідства, посадовець вимагав з місцевого мешканця 21,5 тисячі гривень за видачу дозвільних документів на розробку проекту відведення земельної ділянки та передачу її у власність", - зазначив Абдула.

За його словами, в рамках кримінального провадження правоохоронці задокументували отримання чиновником перших двох частин хабаря. При отриманні останнього траншу (10 тис. грн) чиновник був затриманий в робочому кабінеті. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.





Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Правоохоронці перевіряють, чи причетний підозрюваний до інших випадків корупції.

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