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Новини Фото Хабарники
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СБУ викрила чиновника Харківського земкадастру на здирстві 21,5 тис. грн. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали за одержання неправомірної вигоди одного з керівників Харківської регіональної філії Державного підприємства "Центр державного земельного кадастру".

Про це написав на своїй сторінці в Facebook начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає Цензор.НЕТ.

"За версією слідства, посадовець вимагав з місцевого мешканця 21,5 тисячі гривень за видачу дозвільних документів на розробку проекту відведення земельної ділянки та передачу її у власність", - зазначив Абдула.

За його словами, в рамках кримінального провадження правоохоронці задокументували отримання чиновником перших двох частин хабаря. При отриманні останнього траншу (10 тис. грн) чиновник був затриманий в робочому кабінеті. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

СБУ викрила чиновника Харківського земкадастру на здирстві 21,5 тис. грн 01
СБУ викрила чиновника Харківського земкадастру на здирстві 21,5 тис. грн 02

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Правоохоронці перевіряють, чи причетний підозрюваний до інших випадків корупції.

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Автор: 

хабар (4702) СБУ (12809) Харків (5591) кадастр (49)


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Мельчают чиновники. Видимо у людей деньги кончаются
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19.01.2021 16:48 Відповісти
гепа все никак не угомонится.
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19.01.2021 16:50 Відповісти
Тю! Фермера распахивают "ничейные" земли до самых кладбищ, дорог, берегов рек и озер... И никаких никому ни взяток, ни налогов....В чем вопрос?
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19.01.2021 17:07 Відповісти
 
 