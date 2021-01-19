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В Днепропетровской области горела церковь, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В селе Новоалександровка Днепропетровской горел храм Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что возгорание произошло в храме Феодосия Черниговского.

"Прибыв на место, спасатели установили, что горят деревянные конструкции перекрытия и крыши здания на площади около 800 кв.м. Пожар локализован в 15:20 и ликвидирован в 16:43. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

В Днепропетровской области горела церковь, - ГСЧС 01

Отмечается, что к ликвидации возгорания привлечено 35 спасателей и 6 единиц пожарно-спасательной техники.

В Днепропетровской области горела церковь, - ГСЧС 02
В Днепропетровской области горела церковь, - ГСЧС 03
В Днепропетровской области горела церковь, - ГСЧС 04
В Днепропетровской области горела церковь, - ГСЧС 05
В Днепропетровской области горела церковь, - ГСЧС 06

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Автор: 

пожар (5943) УПЦ МП (1561) ГСЧС (4966) Днепропетровская область (3944)


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Топ комментарии
+9
Если церковь не платит налоги, то почему вызывает МЧС для тушения пожара, на деньги налогоплательщиков??? Че мало бабла с лохов стригут или упали прибыли с продажи иконок и свечек???
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19.01.2021 18:59
+2
Самогонный аппарат взорвался, поп забыл кадило потушить или заснул после косячка
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19.01.2021 17:46
+2
Пристань сатани згоріла. Так і повинно бути.
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19.01.2021 18:13
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местный поп решил проапгрейдиться..
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19.01.2021 17:43 Ответить
Самогонный аппарат взорвался, поп забыл кадило потушить или заснул после косячка
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19.01.2021 17:46 Ответить
это тот ПГТ, где погиб сын Корбана и девочка...
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19.01.2021 17:53 Ответить
Пристань сатани згоріла. Так і повинно бути.
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19.01.2021 18:13 Ответить
Таки так. Най і інші.Аби не бУло КДБешної секти в Україні.
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19.01.2021 18:22 Ответить
поповская сауна замкнула..
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19.01.2021 18:34 Ответить
Горіла церква, палала...
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19.01.2021 18:46 Ответить
Если церковь не платит налоги, то почему вызывает МЧС для тушения пожара, на деньги налогоплательщиков??? Че мало бабла с лохов стригут или упали прибыли с продажи иконок и свечек???
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19.01.2021 18:59 Ответить
свяченою водою гасити не спробували ?
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19.01.2021 20:14 Ответить
У Дніпропетровській області горіла церква, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3784У Дніпропетровській області горіла церква, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4000У Дніпропетровській області горіла церква, - ДСНС - Цензор.НЕТ 607
...
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20.01.2021 21:15 Ответить
 
 