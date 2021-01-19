В Днепропетровской области горела церковь, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В селе Новоалександровка Днепропетровской горел храм Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что возгорание произошло в храме Феодосия Черниговского.

"Прибыв на место, спасатели установили, что горят деревянные конструкции перекрытия и крыши здания на площади около 800 кв.м. Пожар локализован в 15:20 и ликвидирован в 16:43. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что к ликвидации возгорания привлечено 35 спасателей и 6 единиц пожарно-спасательной техники.











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