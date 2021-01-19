У Дніпропетровській області горіла церква, - ДСНС. ФОТОрепортаж
У селі Новоолександрівка Дніпропетровської області горів храм Української православної церкви Московського патріархату.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що займання сталося в храмі Феодосія Чернігівського.
"Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горять дерев'яні конструкції перекриття та даху будівлі на площі близько 800 кв.м. Пожежу локалізовано о 15:20 та ліквідована о 16:43. Загиблих і постраждалих немає", - повідомили в ДСНС.
Зазначається, що до ліквідації займання залучено 35 рятувальників і 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
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