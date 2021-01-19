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У Дніпропетровській області горіла церква, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У селі Новоолександрівка Дніпропетровської області горів храм Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що займання сталося в храмі Феодосія Чернігівського.

"Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горять дерев'яні конструкції перекриття та даху будівлі на площі близько 800 кв.м. Пожежу локалізовано о 15:20 та ліквідована о 16:43. Загиблих і постраждалих немає", - повідомили в ДСНС.

У Дніпропетровській області горіла церква, - ДСНС 01

Зазначається, що до ліквідації займання залучено 35 рятувальників і 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

У Дніпропетровській області горіла церква, - ДСНС 02
У Дніпропетровській області горіла церква, - ДСНС 03
У Дніпропетровській області горіла церква, - ДСНС 04
У Дніпропетровській області горіла церква, - ДСНС 05
У Дніпропетровській області горіла церква, - ДСНС 06

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Автор: 

пожежа (4325) УПЦ МП (1208) ДСНС (5105) Дніпропетровська область (3717)


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Топ коментарі
+9
Если церковь не платит налоги, то почему вызывает МЧС для тушения пожара, на деньги налогоплательщиков??? Че мало бабла с лохов стригут или упали прибыли с продажи иконок и свечек???
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19.01.2021 18:59
+2
Самогонный аппарат взорвался, поп забыл кадило потушить или заснул после косячка
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19.01.2021 17:46
+2
Пристань сатани згоріла. Так і повинно бути.
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19.01.2021 18:13
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местный поп решил проапгрейдиться..
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19.01.2021 17:43 Відповісти
Самогонный аппарат взорвался, поп забыл кадило потушить или заснул после косячка
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19.01.2021 17:46 Відповісти
это тот ПГТ, где погиб сын Корбана и девочка...
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19.01.2021 17:53 Відповісти
Пристань сатани згоріла. Так і повинно бути.
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19.01.2021 18:13 Відповісти
Таки так. Най і інші.Аби не бУло КДБешної секти в Україні.
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19.01.2021 18:22 Відповісти
поповская сауна замкнула..
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19.01.2021 18:34 Відповісти
Горіла церква, палала...
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19.01.2021 18:46 Відповісти
Если церковь не платит налоги, то почему вызывает МЧС для тушения пожара, на деньги налогоплательщиков??? Че мало бабла с лохов стригут или упали прибыли с продажи иконок и свечек???
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19.01.2021 18:59 Відповісти
свяченою водою гасити не спробували ?
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19.01.2021 20:14 Відповісти
У Дніпропетровській області горіла церква, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3784У Дніпропетровській області горіла церква, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4000У Дніпропетровській області горіла церква, - ДСНС - Цензор.НЕТ 607
...
показати весь коментар
20.01.2021 21:15 Відповісти
 
 