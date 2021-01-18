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Новини
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На Водохреще на водних об'єктах України чергуватимуть 2 тис. рятувальників, - ДСНС

На Водохреще на водних об'єктах України чергуватимуть 2 тис. рятувальників, - ДСНС

В Україні в день Водохреща, 19 січня, на водних об'єктах по всій країні нестимуть чергування майже 2 тис. рятувальників і 375 одиниць техніки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"19 січня в Україні відзначається одне із найважливіших релігійних свят - Водохреще. Традиційно цього дня люди вирушать до водойм, щоб зануритись у крижану воду. Для того, аби уникнути при цьому надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти та скупатися. Там чергують рятувальники, водолази ДСНС та медичні працівники. Загалом, на водоймах країни встановлено понад 600 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді", - йдеться в повідомленні.

Також напередодні Хрещення по всій країні фахівці Служби порятунку проводили інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо безпечного перебування на замерзлих річках та озерах, а також практичні тренування.

Водночас, як повідомили виданню "Вечірній Київ" у пресслужбі КП "Плесо", через пандемію COVID-19 і жорсткий карантин цього року загальноміського освячення води в масштабному урочистому форматі, як було щороку, не буде. Тому комунальники закликають людей не збиратися на набережних.

"У зв’язку із карантинними обмеженнями, що діють на території області, заходи на водних об’єктах з нагоди Водохреща 19 січня 2021 року проводитися не будуть, місця для купання не обладнуватимуться", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масові водохресні купання не є давньою українською традицією, - ПЦУ

Зі свого боку, Київський метрополітен відкриє завтра, 19 січня, другий вихід на станції метро "Гідропарк". Це зроблено для забезпечення належного перевезення пасажирів і розвантаження станції "Гідропарк" під час святкування Водохреща.

"На станції буде відкрито другий вихід. Вестибюль №2 (східний) працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Київ (19833) Водохреще (47) ДСНС (5202)


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Топ коментарі
+2
Да, давайте, в холодную воду, мало вам пневмоний от ковиду, так еще от переохлаждений пневмоний не хватает.
На Водохреще на водних об'єктах України чергуватимуть 2 тис. рятувальників, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9532
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18.01.2021 15:16 Відповісти
+2
Христиане рубают проруби, чтоб набрать свячоной воды пить, а эти в них мудЯ полощут...
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18.01.2021 15:30 Відповісти
+1
Кацапи будуть гріхи з себе змивати?
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18.01.2021 15:12 Відповісти
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Кацапи будуть гріхи з себе змивати?
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18.01.2021 15:12 Відповісти
_Не зная броду - пока не перескочишь... Не лезьте в прорубь если вы не котики моржи, оно вам не надо.
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18.01.2021 15:12 Відповісти
Инетересно а как в крысму на Крещение верующие проводят обряд? Они что в море заходят?
На Водохреще на водних об'єктах України чергуватимуть 2 тис. рятувальників, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5616
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18.01.2021 15:21 Відповісти
Да, давайте, в холодную воду, мало вам пневмоний от ковиду, так еще от переохлаждений пневмоний не хватает.
На Водохреще на водних об'єктах України чергуватимуть 2 тис. рятувальників, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9532
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18.01.2021 15:16 Відповісти
Зазвичай на водохреща люди не хворіють після води.
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18.01.2021 15:20 Відповісти
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18.01.2021 15:24 Відповісти
Повинні бути голі дівчата. В Києві так купалися.Напевне хочуть змити гріхи.
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18.01.2021 15:22 Відповісти
Самі попи не лізуть в ополонку.
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18.01.2021 15:24 Відповісти
Ото ж...
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18.01.2021 15:31 Відповісти
Та да. В мене знайомий піп нахилив коньячку до, потім сміливо на заздрість мірянам перший поперся в ополонку. Після святого моржування, нахилив ще стаканюру коньячку. Та й все добре. Ще й мене (агностіка по життю) заставив пертися до ополонки. Не був би його святість моім товаришом, д..ка лисого я б поліз у крижану воду.
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18.01.2021 15:34 Відповісти
Христиане рубают проруби, чтоб набрать свячоной воды пить, а эти в них мудЯ полощут...
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18.01.2021 15:30 Відповісти
для того чтоб утонуть, дебил отойдет в сторонку
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18.01.2021 15:36 Відповісти
Як це по кацапському, залізти у свячену воду та там свої яйця з причандалами помити. Цей абряд був видуманий попами кегебістами у кінці 80 х років.
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18.01.2021 16:05 Відповісти
Навіщо за ними доглядати, най "купаються", це забавка північної нігерії то нехайщастить
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18.01.2021 16:07 Відповісти
а шо карантин на поповские забавы не распространяется
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18.01.2021 16:21 Відповісти
Дебилизм! Чем ниже способность к критическому мышлению и знаний, чем больше ВЕРЫ! Я не верю, я знаю и окунаться ни в холодную, ни в теплую воду для это не нужно! В детстве меня бабушка хотела крестить, привела в церковь московского паханата , так я трехлетний так попа обматерил и обзывал, укусил и перевернул там все, что тот с ошалевшили глазами кричал , что бесы в меня вселились, а ему БАРАНУ не вдомек было, чтоа я ни ОВЦА и не РАБ (ни божий, ни чей), а свободный и всегда сопротивлялся, если кто-то пытался что-либо делать без моей воли и согласия, меня нельзя заставить, со мной можно договорится, а насилие, взывает во мне только ярость и ответное насилие! Наверное рождаются либо свободными , либо РАБАМИ и это обусловлено наследственностью предков!
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18.01.2021 17:11 Відповісти
Власть видать чувствует, что от той жизни которую они устроили Народу - многие не захотят выныривать на свет Божий.
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18.01.2021 17:47 Відповісти
нахіра?
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18.01.2021 18:22 Відповісти
 
 