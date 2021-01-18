На Водохреще на водних об'єктах України чергуватимуть 2 тис. рятувальників, - ДСНС

В Україні в день Водохреща, 19 січня, на водних об'єктах по всій країні нестимуть чергування майже 2 тис. рятувальників і 375 одиниць техніки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"19 січня в Україні відзначається одне із найважливіших релігійних свят - Водохреще. Традиційно цього дня люди вирушать до водойм, щоб зануритись у крижану воду. Для того, аби уникнути при цьому надзвичайних подій, у кожному регіоні визначені офіційні місця, куди можна прийти та скупатися. Там чергують рятувальники, водолази ДСНС та медичні працівники. Загалом, на водоймах країни встановлено понад 600 рятувальних постів із засобами порятунку людей на воді", - йдеться в повідомленні.

Також напередодні Хрещення по всій країні фахівці Служби порятунку проводили інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо безпечного перебування на замерзлих річках та озерах, а також практичні тренування.

Водночас, як повідомили виданню "Вечірній Київ" у пресслужбі КП "Плесо", через пандемію COVID-19 і жорсткий карантин цього року загальноміського освячення води в масштабному урочистому форматі, як було щороку, не буде. Тому комунальники закликають людей не збиратися на набережних.

"У зв’язку із карантинними обмеженнями, що діють на території області, заходи на водних об’єктах з нагоди Водохреща 19 січня 2021 року проводитися не будуть, місця для купання не обладнуватимуться", - йдеться в повідомленні.

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Зі свого боку, Київський метрополітен відкриє завтра, 19 січня, другий вихід на станції метро "Гідропарк". Це зроблено для забезпечення належного перевезення пасажирів і розвантаження станції "Гідропарк" під час святкування Водохреща.

"На станції буде відкрито другий вихід. Вестибюль №2 (східний) працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.