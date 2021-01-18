Масові водохресні купання не є давньою українською традицією, - ПЦУ
Ні етнографи, ні історики ще до середини ХХ століття не фіксували нібито "традиційних" масових пірнань українців у крижану воду з нагоди свята Хрещення.
Про це ПЦУ повідомляє на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Останніми роками в час святкування Хрещення Господнього активізується мода на масові пірнання в ополонку. Мотивація у кожного різна: хтось "змиває гріхи", хтось випробовує можливості свого тіла, а хтось аргументує це дотриманням "давньої української традиції". Останнє твердження – цілком помилкове! У нашого народу такої традиції, пов’язаної зі святом Богоявлення, не було", - зазначили в ПЦУ.
Ані етнографи, ані історики ще до середини ХХ століття не фіксували нібито "традиційних" масових пірнань українців у крижану воду з нагоди свята Хрещення Господнього. Немає описів такого дійства ані у давніх джерелах, ані у дослідження про традиції козацької України, ані у спогадах людей старшого віку. Деякі історики пов'язують такий звичай з нашими північними сусідами, росіянами, у яких було прийнято пірнати в холодну воду після лазні, а також із поширенням ідей загартування організму, як частини здорового способу життя.
"За спостереженнями масові пірнання у воду на свято Богоявлення фактично з‘явилися у другій половині 1990-х – на початку 2000-х років. Отже цей звичай в Україні має новітнє, а не старовинне, походження. Також нагадаємо, що абсолютно помилковим є судження, ніби купання у крижаній воді після водосвяття "змиває" усі гріхи. Яким чином їх можна "змити"? Хіба сам фізичний акт занурення у освячену воду, без покаяння у гріхах, може призвести до їх подолання?" - додали в ПЦУ .
У ПЦУ наголосила, що церква не забороняє пірнати в зимову воду, це право і вибір кожного.
"Але ми закликаємо не вважати цю дію церковною, пов’язаною зі святкуванням Хрещення Господнього. Хто робить такий вибір – має чинити це усвідомлено та відповідально, ретельно зважуючи всі "за" і "проти": стан здоров'я, причини для такого вчинку, можливі наслідки, зокрема, в умовах пандемії", - йдеться в повідомленні.
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Зато какая волна радости накатывает потом - это знают те, кто купался.
Конечно, надо готовиться, закаляться, обливаться холодной водой весь год, но вода действительно смывает много негатива, действительно при купании 19-го обрывается множество негативных энергетических привязок. Смыть все грехи не получится, но отсечь многие слабости, поднять уровень самоуважения вполне реально. В состоянии гриппа это лучше не делать, но ите, кто купается, перенесли ковид практически не заметив. Всё надо делать без фанатизма, но хотя бы облиться под душем холодной водой не сложно.
Прыгуны в прорубь - конкурсанты на премию Дарвина.