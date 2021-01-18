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Масові водохресні купання не є давньою українською традицією, - ПЦУ

Масові водохресні купання не є давньою українською традицією, - ПЦУ

Ні етнографи, ні історики ще до середини ХХ століття не фіксували нібито "традиційних" масових пірнань українців у крижану воду з нагоди свята Хрещення.

Про це ПЦУ повідомляє на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Останніми роками в час святкування Хрещення Господнього активізується мода на масові пірнання в ополонку. Мотивація у кожного різна: хтось "змиває гріхи", хтось випробовує можливості свого тіла, а хтось аргументує це дотриманням "давньої української традиції". Останнє твердження – цілком помилкове! У нашого народу такої традиції, пов’язаної зі святом Богоявлення, не було", - зазначили в ПЦУ.

Ані етнографи, ані історики ще до середини ХХ століття не фіксували нібито "традиційних" масових пірнань українців у крижану воду з нагоди свята Хрещення Господнього. Немає описів такого дійства ані у давніх джерелах, ані у дослідження про традиції козацької України, ані у спогадах людей старшого віку. Деякі історики пов'язують такий звичай з нашими північними сусідами, росіянами, у яких було прийнято пірнати в холодну воду після лазні, а також із поширенням ідей загартування організму, як частини здорового способу життя.

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"За спостереженнями масові пірнання у воду на свято Богоявлення фактично з‘явилися у другій половині 1990-х – на початку 2000-х років. Отже цей звичай в Україні має новітнє, а не старовинне, походження. Також нагадаємо, що абсолютно помилковим є судження, ніби купання у крижаній воді після водосвяття "змиває" усі гріхи. Яким чином їх можна "змити"? Хіба сам фізичний акт занурення у освячену воду, без покаяння у гріхах, може призвести до їх подолання?" - додали в ПЦУ .

У ПЦУ наголосила, що церква не забороняє пірнати в зимову воду, це право і вибір кожного.

"Але ми закликаємо не вважати цю дію церковною, пов’язаною зі святкуванням Хрещення Господнього. Хто робить такий вибір – має чинити це усвідомлено та відповідально, ретельно зважуючи всі "за" і "проти": стан здоров'я, причини для такого вчинку, можливі наслідки, зокрема, в умовах пандемії", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Водохреще (47) церква (701) традиції (21) ПЦУ (796)


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Топ коментарі
+23
Точно кацарылый! Как ты догадался?
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18.01.2021 09:44 Відповісти
+22
Спасибо ПЦУ за умный и дипломатичный комментарий. А надо жестче писать: нырять в прорубь - это по стилистике чисто кацапские приколы. Отлично укладывается в ассоциативный ряд: прорубь-баня-самогон-попы РПЦ-баня-самогон. На интутивном уровне эти массовые сигания в прорубь всегда ассоциировались с щами, лаптями, тараканами в черных избах, балалайками, барыней в присядку..... и всем традиционный кацапским эстетическим АДом!
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18.01.2021 10:04 Відповісти
+18
Нет, она морально осуждает не то, что человек в прорубь полез, а то, что при этом этот человек считает, что таким образом "смывает грехи". И тут церковь безусловно права, это уже не христианство, а какой-то обрядовый культ.
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18.01.2021 10:00 Відповісти
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Это такой бородатый дед в чёрных трусах ниже колен моду ввёл!
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18.01.2021 11:37 Відповісти
Берешь глинтвейн, идёшь к реке, умываешься или омываешься, если закалённый, пьёшь глинтвейн, думаешь о хорошем и общаешься с приятными людьми)
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18.01.2021 12:22 Відповісти
На 19 января нырять не надо - надо трижды окунуться - за 10 секунд ничего не случится.
Зато какая волна радости накатывает потом - это знают те, кто купался.
Конечно, надо готовиться, закаляться, обливаться холодной водой весь год, но вода действительно смывает много негатива, действительно при купании 19-го обрывается множество негативных энергетических привязок. Смыть все грехи не получится, но отсечь многие слабости, поднять уровень самоуважения вполне реально. В состоянии гриппа это лучше не делать, но ите, кто купается, перенесли ковид практически не заметив. Всё надо делать без фанатизма, но хотя бы облиться под душем холодной водой не сложно.
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18.01.2021 13:31 Відповісти
У меня несколько знакомых ходили купались под родником годами. Сейчас уже не ходят Надоела,видать им такая забава.
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18.01.2021 14:37 Відповісти
Нет. В черных,полных кизяком из лебеды,шароварах!
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18.01.2021 14:35 Відповісти
Это правда.Было такое различие между украинцами и московитами-первые при крещении в церкви обливали детей водой из купеля,а русня детей полностью окунала в купель.Украинцев в Москве из-за этого называли "обливанцами"
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18.01.2021 17:27 Відповісти
Иудейский обряд омовения "твила" в резервуаре "миква". Только там зимой +15+20.
Прыгуны в прорубь - конкурсанты на премию Дарвина.
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19.01.2021 00:28 Відповісти
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