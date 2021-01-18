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Массовые крещенские купания не являются древней украинской традицией, - ПЦУ

Массовые крещенские купания не являются древней украинской традицией, - ПЦУ

Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения.

Об этом ПЦУ сообщает на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В последние годы во время празднования Крещения Господня активизируется мода на массовые ныряния в прорубь. Мотивация у каждого разная: кто-то "смывает грехи", кто испытывает возможности своего тела, а кто-то аргументирует это соблюдением "древней украинской традиции". Последнее утверждение - вполне ошибочное! У нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было", - отметили в ПЦУ.

Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня. Нет описания такого действа ни в древних источниках, ни в исследования о традициях казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста. Некоторые историки связывают такой обычай с нашими северными соседями, россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани, а также с распространением идей закалки организма, как части здорового образа жизни.

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"По наблюдениям массовые ныряния в воду на праздник Богоявления фактически появились во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов. Так что этот обычай в Украине имеет новейшее, а не старинное, происхождения. Также напомним, что абсолютно ошибочным является суждение, что купание в ледяной воде после освящения "смывает" все грехи. Каким образом их можно "смыть"? Разве сам физический акт погружения в освященную воду, без покаяния в грехах, может привести к их преодолению?", - добавили в ПЦУ.

В ПЦУ отметили, что церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор каждого.

"Но мы призываем не считать это действие церковным, связанным с празднованием Крещения Господня. Кто делает такой выбор - должен делать это осознанно и ответственно, тщательно взвешивая все "за" и "против": состояние здоровья, причины для такого поступка, возможные последствия, в частности, в условиях пандемии", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Крещение (118) церковь (1325) традиции (30) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+23
Точно кацарылый! Как ты догадался?
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18.01.2021 09:44 Ответить
+22
Спасибо ПЦУ за умный и дипломатичный комментарий. А надо жестче писать: нырять в прорубь - это по стилистике чисто кацапские приколы. Отлично укладывается в ассоциативный ряд: прорубь-баня-самогон-попы РПЦ-баня-самогон. На интутивном уровне эти массовые сигания в прорубь всегда ассоциировались с щами, лаптями, тараканами в черных избах, балалайками, барыней в присядку..... и всем традиционный кацапским эстетическим АДом!
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18.01.2021 10:04 Ответить
+18
Нет, она морально осуждает не то, что человек в прорубь полез, а то, что при этом этот человек считает, что таким образом "смывает грехи". И тут церковь безусловно права, это уже не христианство, а какой-то обрядовый культ.
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18.01.2021 10:00 Ответить
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Это такой бородатый дед в чёрных трусах ниже колен моду ввёл!
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18.01.2021 11:37 Ответить
Берешь глинтвейн, идёшь к реке, умываешься или омываешься, если закалённый, пьёшь глинтвейн, думаешь о хорошем и общаешься с приятными людьми)
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18.01.2021 12:22 Ответить
На 19 января нырять не надо - надо трижды окунуться - за 10 секунд ничего не случится.
Зато какая волна радости накатывает потом - это знают те, кто купался.
Конечно, надо готовиться, закаляться, обливаться холодной водой весь год, но вода действительно смывает много негатива, действительно при купании 19-го обрывается множество негативных энергетических привязок. Смыть все грехи не получится, но отсечь многие слабости, поднять уровень самоуважения вполне реально. В состоянии гриппа это лучше не делать, но ите, кто купается, перенесли ковид практически не заметив. Всё надо делать без фанатизма, но хотя бы облиться под душем холодной водой не сложно.
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18.01.2021 13:31 Ответить
У меня несколько знакомых ходили купались под родником годами. Сейчас уже не ходят Надоела,видать им такая забава.
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18.01.2021 14:37 Ответить
Нет. В черных,полных кизяком из лебеды,шароварах!
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18.01.2021 14:35 Ответить
Это правда.Было такое различие между украинцами и московитами-первые при крещении в церкви обливали детей водой из купеля,а русня детей полностью окунала в купель.Украинцев в Москве из-за этого называли "обливанцами"
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18.01.2021 17:27 Ответить
Иудейский обряд омовения "твила" в резервуаре "миква". Только там зимой +15+20.
Прыгуны в прорубь - конкурсанты на премию Дарвина.
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19.01.2021 00:28 Ответить
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