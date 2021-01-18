Массовые крещенские купания не являются древней украинской традицией, - ПЦУ
Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения.
Об этом ПЦУ сообщает на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В последние годы во время празднования Крещения Господня активизируется мода на массовые ныряния в прорубь. Мотивация у каждого разная: кто-то "смывает грехи", кто испытывает возможности своего тела, а кто-то аргументирует это соблюдением "древней украинской традиции". Последнее утверждение - вполне ошибочное! У нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было", - отметили в ПЦУ.
Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня. Нет описания такого действа ни в древних источниках, ни в исследования о традициях казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста. Некоторые историки связывают такой обычай с нашими северными соседями, россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани, а также с распространением идей закалки организма, как части здорового образа жизни.
"По наблюдениям массовые ныряния в воду на праздник Богоявления фактически появились во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов. Так что этот обычай в Украине имеет новейшее, а не старинное, происхождения. Также напомним, что абсолютно ошибочным является суждение, что купание в ледяной воде после освящения "смывает" все грехи. Каким образом их можно "смыть"? Разве сам физический акт погружения в освященную воду, без покаяния в грехах, может привести к их преодолению?", - добавили в ПЦУ.
В ПЦУ отметили, что церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор каждого.
"Но мы призываем не считать это действие церковным, связанным с празднованием Крещения Господня. Кто делает такой выбор - должен делать это осознанно и ответственно, тщательно взвешивая все "за" и "против": состояние здоровья, причины для такого поступка, возможные последствия, в частности, в условиях пандемии", - говорится в сообщении.
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Зато какая волна радости накатывает потом - это знают те, кто купался.
Конечно, надо готовиться, закаляться, обливаться холодной водой весь год, но вода действительно смывает много негатива, действительно при купании 19-го обрывается множество негативных энергетических привязок. Смыть все грехи не получится, но отсечь многие слабости, поднять уровень самоуважения вполне реально. В состоянии гриппа это лучше не делать, но ите, кто купается, перенесли ковид практически не заметив. Всё надо делать без фанатизма, но хотя бы облиться под душем холодной водой не сложно.
Прыгуны в прорубь - конкурсанты на премию Дарвина.