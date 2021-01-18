Массовые крещенские купания не являются древней украинской традицией, - ПЦУ

Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения.

Об этом ПЦУ сообщает на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В последние годы во время празднования Крещения Господня активизируется мода на массовые ныряния в прорубь. Мотивация у каждого разная: кто-то "смывает грехи", кто испытывает возможности своего тела, а кто-то аргументирует это соблюдением "древней украинской традиции". Последнее утверждение - вполне ошибочное! У нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было", - отметили в ПЦУ.

Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня. Нет описания такого действа ни в древних источниках, ни в исследования о традициях казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста. Некоторые историки связывают такой обычай с нашими северными соседями, россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани, а также с распространением идей закалки организма, как части здорового образа жизни.

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"По наблюдениям массовые ныряния в воду на праздник Богоявления фактически появились во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов. Так что этот обычай в Украине имеет новейшее, а не старинное, происхождения. Также напомним, что абсолютно ошибочным является суждение, что купание в ледяной воде после освящения "смывает" все грехи. Каким образом их можно "смыть"? Разве сам физический акт погружения в освященную воду, без покаяния в грехах, может привести к их преодолению?", - добавили в ПЦУ.

В ПЦУ отметили, что церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор каждого.

"Но мы призываем не считать это действие церковным, связанным с празднованием Крещения Господня. Кто делает такой выбор - должен делать это осознанно и ответственно, тщательно взвешивая все "за" и "против": состояние здоровья, причины для такого поступка, возможные последствия, в частности, в условиях пандемии", - говорится в сообщении.

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