РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10458 посетителей онлайн
Новости Фото Пожары в Украине
2 208 12

Ночью в общежитии Одесской юракадемии произошел пожар. Погибших и пострадавших нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В ночь на среду, 20 января, на 2-м этаже в здании общежития Одесской юридической академии возник пожар, самостоятельно эвакуировалось 9 человек, пострадавших нет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы в ГСЧС Одесской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 20 января в 3:44 в Службу спасения "101" поступило сообщение о задымлении на 2-м этаже 2-х этажного здания общежития юридической академии в Приморском районе Одессы на ул. Академическая, 30, корпус 3.

"По прибытию спасатели установили возгорания старых вещей, имущества и мусора в комнате на 2-м этаже 2-х этажного здания общежития. В 4:25 пожар локализован и в 4:35 ликвидирован на площади 15 кв м", – сказано в сообщении на странице ГСЧС.

Ночью в общежитии Одесской юракадемии произошел пожар. Погибших и пострадавших нет, - ГСЧС 01

Спасатели подчеркнули, что здание в настоящее время не эксплуатируется. На 2-м этаже комнаты не заселены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В общежитии Харьковского автодорожного университета произошел пожар: эвакуированы 45 человек, жертв нет. ФОТО

"Из помещений 1-го этажа до прибытия подразделений ГСЧС, путем самостоятельного выхода эвакуированы 9 человек. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются", – добавили в ведомстве.

Ночью в общежитии Одесской юракадемии произошел пожар. Погибших и пострадавших нет, - ГСЧС 02

К ликвидации пожара привлекались 33 человека личного состава и 10 единиц основной пожарной техники.

Ночью в общежитии Одесской юракадемии произошел пожар. Погибших и пострадавших нет, - ГСЧС 03
Ночью в общежитии Одесской юракадемии произошел пожар. Погибших и пострадавших нет, - ГСЧС 04
Ночью в общежитии Одесской юракадемии произошел пожар. Погибших и пострадавших нет, - ГСЧС 05
Ночью в общежитии Одесской юракадемии произошел пожар. Погибших и пострадавших нет, - ГСЧС 06
Фото: сайт ГСЧС

общежитие (167) Одесса (7879) пожар (5943)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Кого то из начальства ГСЧС уже наконец уволят ? Ведь ясно - они не работают на профилактику
показать весь комментарий
20.01.2021 08:17
+3
Щось Одеса стала вогненебезпечною після того як там побував бідося..
показать весь комментарий
20.01.2021 08:48
+2
А ШО делали 9 человек ночью в НЕЭКСПЛУАТИРОВАННОМ ПОМЕЩЕНИИ ????
показать весь комментарий
20.01.2021 08:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кого то из начальства ГСЧС уже наконец уволят ? Ведь ясно - они не работают на профилактику
показать весь комментарий
20.01.2021 08:17 Ответить
Бухали, курили, поролись ...
показать весь комментарий
20.01.2021 08:33 Ответить
Самые умные (примерно 25%) читал конспекты.
показать весь комментарий
20.01.2021 08:39 Ответить
Щось Одеса стала вогненебезпечною після того як там побував бідося..
показать весь комментарий
20.01.2021 08:48 Ответить
Думаю : что кацапы специально делают подпалы , чтобы спровоцировать одесситов на протесты
СБУ ОДЕССКАЯ не работает - сплошная вата
показать весь комментарий
20.01.2021 08:51 Ответить
А ШО делали 9 человек ночью в НЕЭКСПЛУАТИРОВАННОМ ПОМЕЩЕНИИ ????
показать весь комментарий
20.01.2021 08:49 Ответить
Бухали, курили, кололись, нюхали, (поролись ?)...
показать весь комментарий
20.01.2021 09:08 Ответить
Скорее всего . Никакого порядка у Кивалова
А может он там сделал опять ХОСТЕЛ ?
показать весь комментарий
20.01.2021 09:17 Ответить
а какой у него порядок может быть, если он - тюфтяй, даже на бытовом уровне, не может просчитать риски. Пару лет назад летел с ним в одном самолете на Киев(на следующий день должно быть заседание Рады). Дык, дурбыцал по приземлению, игнорируя предупреждение не вставать со своих мест до полной остановки , вскочил и с размахом удалого купца распахнул верхний бардачок с ручной кладью. Из него вылетела ****** уйная увесистая барсетка и вращаясь, со всего маху, заехала под глаз сзади сидящей молоденокой и очень симпотной иностраночке... Гематома тутже образовалась. ****** уйная никчема, как пионерка, стала оправдываться перед иностранкой на сруцком наречии, мол, он не виноват, это все стюардесса, бо неправильно уложила барсетку. Дурику невдомек, что нужно было потихоньку приоткрывать крышку бардачка , чтобы исключить нарушение правил техники безопасности и не травмировать окружающих... Я уж не говорю о том , что нужно было дождаться полной остановки самолета.
показать весь комментарий
20.01.2021 10:23 Ответить
"Погибших и пострадавших нет"
Шкода...
показать весь комментарий
20.01.2021 09:23 Ответить
Треба заборонити завозити в Одесу сірники поки не навчаться з ними поводитись. В даному випадку покарати головного підрахуя.
показать весь комментарий
20.01.2021 09:26 Ответить
 
 