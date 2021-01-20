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Новини Фото Пожежі в Україні
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Вночі в гуртожитку Одеської юракадемії сталася пожежа. Загиблих і постраждалих немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У ніч на середу, 20 січня, на 2-му поверсі в будівлі гуртожитку Одеської юридичної академії виникла пожежа, самостійно евакуювалися 9 осіб, постраждалих немає

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС Одеської області.

Як повідомили в пресслужбі відомства, 20 січня о 3:44 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про задимлення на 2-му поверсі 2-поверхового будинку гуртожитку юридичної академії в Приморському районі Одеси на вул. Академічна, 30, корпус 3.

"Прибувши рятувальники встановили загорання старих речей, майна та сміття в кімнаті на 2-му поверсі 2-поверхової будівлі гуртожитку. О 04:25 пожежу локалізовано та о 04:35 ліквідовано на площі 15 кв. м", - йдеться в повідомленні на сторінці ДСНС.

Вночі в гуртожитку Одеської юракадемії сталася пожежа. Загиблих і постраждалих немає, - ДСНС 01

Рятувальники наголосили, що будівля нині не експлуатується. На 2-му поверсі кімнати не заселені.

Також дивіться: У гуртожитку Харківського автодорожнього університету сталася пожежа: евакуйовано 45 осіб, жертв немає. ФОТО

"З приміщень 1-го поверху, до прибуття підрозділів ДСНС, шляхом самостійного виходу евакуйовано 9 осіб. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток встановлюються", - додали у відомстві.

Вночі в гуртожитку Одеської юракадемії сталася пожежа. Загиблих і постраждалих немає, - ДСНС 02

До ліквідації пожежі залучалися 33 рятувальники особового складу та 10 одиниць основної пожежної техніки.

Вночі в гуртожитку Одеської юракадемії сталася пожежа. Загиблих і постраждалих немає, - ДСНС 03
Вночі в гуртожитку Одеської юракадемії сталася пожежа. Загиблих і постраждалих немає, - ДСНС 04
Вночі в гуртожитку Одеської юракадемії сталася пожежа. Загиблих і постраждалих немає, - ДСНС 05
Вночі в гуртожитку Одеської юракадемії сталася пожежа. Загиблих і постраждалих немає, - ДСНС 06
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

гуртожиток (130) Одеса (5451) пожежа (4325)


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Топ коментарі
+3
Кого то из начальства ГСЧС уже наконец уволят ? Ведь ясно - они не работают на профилактику
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20.01.2021 08:17
+3
Щось Одеса стала вогненебезпечною після того як там побував бідося..
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20.01.2021 08:48
+2
А ШО делали 9 человек ночью в НЕЭКСПЛУАТИРОВАННОМ ПОМЕЩЕНИИ ????
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20.01.2021 08:49
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Кого то из начальства ГСЧС уже наконец уволят ? Ведь ясно - они не работают на профилактику
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20.01.2021 08:17 Відповісти
Бухали, курили, поролись ...
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20.01.2021 08:33 Відповісти
Самые умные (примерно 25%) читал конспекты.
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20.01.2021 08:39 Відповісти
Щось Одеса стала вогненебезпечною після того як там побував бідося..
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20.01.2021 08:48 Відповісти
Думаю : что кацапы специально делают подпалы , чтобы спровоцировать одесситов на протесты
СБУ ОДЕССКАЯ не работает - сплошная вата
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20.01.2021 08:51 Відповісти
А ШО делали 9 человек ночью в НЕЭКСПЛУАТИРОВАННОМ ПОМЕЩЕНИИ ????
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20.01.2021 08:49 Відповісти
Бухали, курили, кололись, нюхали, (поролись ?)...
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20.01.2021 09:08 Відповісти
Скорее всего . Никакого порядка у Кивалова
А может он там сделал опять ХОСТЕЛ ?
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20.01.2021 09:17 Відповісти
а какой у него порядок может быть, если он - тюфтяй, даже на бытовом уровне, не может просчитать риски. Пару лет назад летел с ним в одном самолете на Киев(на следующий день должно быть заседание Рады). Дык, дурбыцал по приземлению, игнорируя предупреждение не вставать со своих мест до полной остановки , вскочил и с размахом удалого купца распахнул верхний бардачок с ручной кладью. Из него вылетела ****** уйная увесистая барсетка и вращаясь, со всего маху, заехала под глаз сзади сидящей молоденокой и очень симпотной иностраночке... Гематома тутже образовалась. ****** уйная никчема, как пионерка, стала оправдываться перед иностранкой на сруцком наречии, мол, он не виноват, это все стюардесса, бо неправильно уложила барсетку. Дурику невдомек, что нужно было потихоньку приоткрывать крышку бардачка , чтобы исключить нарушение правил техники безопасности и не травмировать окружающих... Я уж не говорю о том , что нужно было дождаться полной остановки самолета.
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20.01.2021 10:23 Відповісти
"Погибших и пострадавших нет"
Шкода...
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20.01.2021 09:23 Відповісти
Треба заборонити завозити в Одесу сірники поки не навчаться з ними поводитись. В даному випадку покарати головного підрахуя.
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20.01.2021 09:26 Відповісти
 
 