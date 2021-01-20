Вночі в гуртожитку Одеської юракадемії сталася пожежа. Загиблих і постраждалих немає, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У ніч на середу, 20 січня, на 2-му поверсі в будівлі гуртожитку Одеської юридичної академії виникла пожежа, самостійно евакуювалися 9 осіб, постраждалих немає

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС Одеської області.

Як повідомили в пресслужбі відомства, 20 січня о 3:44 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про задимлення на 2-му поверсі 2-поверхового будинку гуртожитку юридичної академії в Приморському районі Одеси на вул. Академічна, 30, корпус 3.

"Прибувши рятувальники встановили загорання старих речей, майна та сміття в кімнаті на 2-му поверсі 2-поверхової будівлі гуртожитку. О 04:25 пожежу локалізовано та о 04:35 ліквідовано на площі 15 кв. м", - йдеться в повідомленні на сторінці ДСНС.

Рятувальники наголосили, що будівля нині не експлуатується. На 2-му поверсі кімнати не заселені.

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"З приміщень 1-го поверху, до прибуття підрозділів ДСНС, шляхом самостійного виходу евакуйовано 9 осіб. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток встановлюються", - додали у відомстві.

До ліквідації пожежі залучалися 33 рятувальники особового складу та 10 одиниць основної пожежної техніки.









Фото: сайт ДСНС