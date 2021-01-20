Чиновник Тернопольской ОГА попался на взятке 500 долл., - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали при получении взятки начальника одного из управлений Тернопольской ОГА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.

По версии следствия, чиновник требовал у физического лица-предпринимателя 500 долларов взятки за содействие в подключении нежилого помещения к электропитанию.

Во время получения второй части взятки в сумме 400 долларов чиновника задержали правоохранители в соответствии со ст .208 УК Украины.

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Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения.