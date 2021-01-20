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Чиновник Тернопольской ОГА попался на взятке 500 долл., - прокуратура. ФОТО

Чиновник Тернопольской ОГА попался на взятке 500 долл., - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали при получении взятки начальника одного из управлений Тернопольской ОГА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.

По версии следствия, чиновник требовал у физического лица-предпринимателя 500 долларов взятки за содействие в подключении нежилого помещения к электропитанию.

Во время получения второй части взятки в сумме 400 долларов чиновника задержали правоохранители в соответствии со ст .208 УК Украины.

Чиновник Тернопольской ОГА попался на взятке 500 долл., - прокуратура 01

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Чиновник Тернопольской ОГА попался на взятке 500 долл., - прокуратура 02

Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и избрании меры пресечения.

Автор: 

взятка (6158) ОГА (2392) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) чиновник (1560) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+6
хлопці, який хабар, то на каву
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20.01.2021 16:33
+4
Большая рыба...и сумма приличная... В Киеве вон чиновники-взяточники доллары-евро уже только ящиками картонными считают, а гривны - или весом, или обьемом ...
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20.01.2021 16:30
+3
Прылуки?)))) Ваще чиновник зубажыв при зеленой владе
Чиновник Тернопольской ОГА попался на взятке 500 долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 7848
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20.01.2021 16:25
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Тьфу, говноед... ото нехай сидить...
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20.01.2021 16:22 Ответить
Прылуки?)))) Ваще чиновник зубажыв при зеленой владе
Чиновник Тернопольской ОГА попался на взятке 500 долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 7848
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20.01.2021 16:25 Ответить
Та ні, мабуть новенький. Ще не знає в яких розмірах брати-тариф не вивчив.
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20.01.2021 16:31 Ответить
Поэтому они Зеленского и ненавидят
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20.01.2021 17:54 Ответить
тю
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20.01.2021 16:28 Ответить
Большая рыба...и сумма приличная... В Киеве вон чиновники-взяточники доллары-евро уже только ящиками картонными считают, а гривны - или весом, или обьемом ...
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20.01.2021 16:30 Ответить
хлопці, який хабар, то на каву
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20.01.2021 16:33 Ответить
Заробив копійчину.
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20.01.2021 16:36 Ответить
не там и не тех ловят...
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20.01.2021 16:59 Ответить
А казав, що ера зубожіння вже закінчилпсь.....
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20.01.2021 17:40 Ответить
Мельчает власть!
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20.01.2021 17:56 Ответить
 
 