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Новини Фото Хабарники
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Чиновник Тернопільської ОДА попався на хабарі 500 дол., - прокуратура. ФОТО

Чиновник Тернопільської ОДА попався на хабарі 500 дол., - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на одержанні хабаря начальника одного з управлінь Тернопільської ОДА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, чиновник вимагав у фізичної особи-підприємця 500 доларів хабаря за сприяння в підключенні нежитлового приміщення до електроживлення.

Під час отримання другої частини хабаря в сумі 400 доларів чиновника затримали правоохоронці відповідно до ст .208 КК України.

Чиновник Тернопільської ОДА попався на хабарі 500 дол., - прокуратура 01

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Чиновник Тернопільської ОДА попався на хабарі 500 дол., - прокуратура 02

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання міри запобіжного заходу.

Автор: 

хабар (4702) ОДА (1629) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) чиновник (802) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+6
хлопці, який хабар, то на каву
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20.01.2021 16:33
+4
Большая рыба...и сумма приличная... В Киеве вон чиновники-взяточники доллары-евро уже только ящиками картонными считают, а гривны - или весом, или обьемом ...
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20.01.2021 16:30
+3
Прылуки?)))) Ваще чиновник зубажыв при зеленой владе
Чиновник Тернопольской ОГА попался на взятке 500 долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 7848
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20.01.2021 16:25
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Тьфу, говноед... ото нехай сидить...
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20.01.2021 16:22 Відповісти
Прылуки?)))) Ваще чиновник зубажыв при зеленой владе
Чиновник Тернопольской ОГА попался на взятке 500 долл., - прокуратура - Цензор.НЕТ 7848
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20.01.2021 16:25 Відповісти
Та ні, мабуть новенький. Ще не знає в яких розмірах брати-тариф не вивчив.
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20.01.2021 16:31 Відповісти
Поэтому они Зеленского и ненавидят
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20.01.2021 17:54 Відповісти
тю
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20.01.2021 16:28 Відповісти
Большая рыба...и сумма приличная... В Киеве вон чиновники-взяточники доллары-евро уже только ящиками картонными считают, а гривны - или весом, или обьемом ...
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20.01.2021 16:30 Відповісти
хлопці, який хабар, то на каву
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20.01.2021 16:33 Відповісти
Заробив копійчину.
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20.01.2021 16:36 Відповісти
не там и не тех ловят...
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20.01.2021 16:59 Відповісти
А казав, що ера зубожіння вже закінчилпсь.....
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20.01.2021 17:40 Відповісти
Мельчает власть!
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20.01.2021 17:56 Відповісти
 
 