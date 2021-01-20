Чиновник Тернопільської ОДА попався на хабарі 500 дол., - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на одержанні хабаря начальника одного з управлінь Тернопільської ОДА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Тернопільської області.

За версією слідства, чиновник вимагав у фізичної особи-підприємця 500 доларів хабаря за сприяння в підключенні нежитлового приміщення до електроживлення.

Під час отримання другої частини хабаря в сумі 400 доларів чиновника затримали правоохоронці відповідно до ст .208 КК України.

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Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання міри запобіжного заходу.