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В Харькове блокировано подпольное изготовление боевых пистолетов, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Харькове правоохранители блокировали нелегальное промышленное изготовление короткоствольного огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы.

В Харькове блокировано подпольное изготовление боевых пистолетов, - СБУ 01

По данным следствия, организовал незаконный "бизнес" руководитель одного из местных предприятий, которое специализируется на производстве пневматического, травматического, охотничьего и спортивного оружия. 

Мужчина наладил на промышленных мощностях предприятия подпольную переработку спецсредств в боевые пистолеты с нарезными стволами и привлекал к техпроцессу своих подчиненных. Готовый товар он продавал, используя личные связи, в том числе и представителям криминальных кругов.

В Харькове блокировано подпольное изготовление боевых пистолетов, - СБУ 02

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Оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта пистолетов, переработанных в боевые, и патронов к ним. Сотрудники СБУ задержали организатора нелегального производства оружия по месту жительства в Харькове после сбыта очередной партии товара.

В доме задержанного правоохранители обнаружили пистолеты с признаками переработки, гладкоствольные ружья, патроны к ним и комплектующие. В ходе спецоперации из незаконного оборота изъято 5 переработанных в боевые пистолеты калибра 5,6 и 9 мм, 2 переработанных пистолета для отстрела патронов с усиленным травматическим действием, 5 гладкоствольных ружей, а также более 1 тыс.патронов.

В Харькове блокировано подпольное изготовление боевых пистолетов, - СБУ 03
В Харькове блокировано подпольное изготовление боевых пистолетов, - СБУ 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раскрыта группировка, занимавшаяся изготовлением и сбытом через интернет переделанного оружия, - Нацполиция. ФОТО

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 (нелегальное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

оружие (10215) правоохранительные органы (2970) СБУ (19890) силовики (2798) Харьков (7475)


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Топ комментарии
+6
Та понятна холопи ж не граждане, їм нільзя, а у бандюків і так усе є і завжди було.
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20.01.2021 18:10
+3
...стремно из переделки стрелять, у клиентов, видать, очко железное
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20.01.2021 18:03
+2
Людей корупционеры, и продажные суды уже достали ! Понять можно, хоть и крайняя мера.
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20.01.2021 18:05
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...стремно из переделки стрелять, у клиентов, видать, очко железное
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20.01.2021 18:03 Ответить
Людей корупционеры, и продажные суды уже достали ! Понять можно, хоть и крайняя мера.
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20.01.2021 18:05 Ответить
Та понятна холопи ж не граждане, їм нільзя, а у бандюків і так усе є і завжди було.
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20.01.2021 18:10 Ответить
Так ,как "у бандюков", всем "можно" (в смысле - доступно), но не всем нужно... А законно нема, бо закона нема от слова "совсем".
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20.01.2021 21:14 Ответить
Яб прикупил парочку на ворон ато засрали всю стоянку а в мороз попробуй гавно отскрести
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20.01.2021 18:13 Ответить
.. походу, у ворон своё, особое, природно-бескорысное, отношение к машинам и их людям, засирающих землю и в мороз и в жару..
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20.01.2021 18:59 Ответить
блокировали ..не иначе ...не обезвредели не накрыли а именно блокировали ..ну что б потом разблокировать можно было ...да лаве....
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20.01.2021 18:15 Ответить
наградные?)
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20.01.2021 18:27 Ответить
Абдула опять за своё
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20.01.2021 18:30 Ответить
Та не подпольное, а незаконное! А то я так смотрю, что Цензор, во главе с редакторами и модераторами, играет в игру - полуправды или подмены понятий!
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20.01.2021 18:39 Ответить
В Харькове правоохранители блокировали нелегальное промышленное изготовление Источник: https://censor.net/ru/p3242992

Как же наша полиция любит все раздувать и преувеличивать...
Пара "флоберов", турецкий "травмат" и кучка патронов это промышленное производство?
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20.01.2021 18:50 Ответить
там менты сообщали про промышленные масштабы, а изъяли только парочку стволов... однако где остальные?
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20.01.2021 19:01 Ответить
Чтоб не было левака, всего-то нужно принять Закон об оружии, чтоб можно было легально это всё купить. "зэбилы, бл@"...
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20.01.2021 19:34 Ответить
 
 