В Харькове блокировано подпольное изготовление боевых пистолетов, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Харькове правоохранители блокировали нелегальное промышленное изготовление короткоствольного огнестрельного оружия и боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы.

По данным следствия, организовал незаконный "бизнес" руководитель одного из местных предприятий, которое специализируется на производстве пневматического, травматического, охотничьего и спортивного оружия.

Мужчина наладил на промышленных мощностях предприятия подпольную переработку спецсредств в боевые пистолеты с нарезными стволами и привлекал к техпроцессу своих подчиненных. Готовый товар он продавал, используя личные связи, в том числе и представителям криминальных кругов.

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Оперативники спецслужбы задокументировали факт сбыта пистолетов, переработанных в боевые, и патронов к ним. Сотрудники СБУ задержали организатора нелегального производства оружия по месту жительства в Харькове после сбыта очередной партии товара.

В доме задержанного правоохранители обнаружили пистолеты с признаками переработки, гладкоствольные ружья, патроны к ним и комплектующие. В ходе спецоперации из незаконного оборота изъято 5 переработанных в боевые пистолеты калибра 5,6 и 9 мм, 2 переработанных пистолета для отстрела патронов с усиленным травматическим действием, 5 гладкоствольных ружей, а также более 1 тыс.патронов.





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Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 263 (нелегальное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины.