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Новини Фото Силовики
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У Харкові блоковано підпільне виготовлення бойових пістолетів, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Харкові правоохоронці блокували нелегальне промислове виготовлення короткоствольної вогнепальної зброї та боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук начальника пресцентру УСБУ в Харківській області Владислава Абдули.

У Харкові блоковано підпільне виготовлення бойових пістолетів, - СБУ 01

За даними слідства, організував незаконний "бізнес" керівник одного з місцевих підприємств, яке спеціалізується на виробництві пневматичної, травматичної, мисливської та спортивної зброї.

Чоловік налагодив на промислових потужностях підприємства підпільну переробку спецзасобів на бойові пістолети з нарізними стволами і залучав до техпроцесу своїх підлеглих. Готовий товар він продавав, використовуючи особисті зв'язки, зокрема і представникам кримінальних кіл.

У Харкові блоковано підпільне виготовлення бойових пістолетів, - СБУ 02

Оперативники спецслужби задокументували факт збуту пістолетів, перероблених на бойові, і патронів до них. Співробітники СБУ затримали організатора нелегального виробництва зброї за місцем проживання в Харкові після збуту чергової партії товару.

У будинку затриманого правоохоронці виявили пістолети з ознаками переробки, гладкоствольні рушниці, патрони до них і комплектуючі. Під час спецоперації з незаконного обігу вилучено 5 перероблених на бойові пістолети калібру 5,6 і 9 мм, 2 перероблені пістолети для відстрілу патронів з посиленою травматичною дією, 5 гладкоствольних рушниць, а також понад 1 тис. патронів.

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У Харкові блоковано підпільне виготовлення бойових пістолетів, - СБУ 03

У Харкові блоковано підпільне виготовлення бойових пістолетів, - СБУ 04

Вирішується питання про повідомлення затриманому підозри за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України.

Автор: 

зброя (7461) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12809) силовики (2513) Харків (5591)


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Топ коментарі
+6
Та понятна холопи ж не граждане, їм нільзя, а у бандюків і так усе є і завжди було.
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20.01.2021 18:10
+3
...стремно из переделки стрелять, у клиентов, видать, очко железное
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20.01.2021 18:03
+2
Людей корупционеры, и продажные суды уже достали ! Понять можно, хоть и крайняя мера.
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20.01.2021 18:05
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...стремно из переделки стрелять, у клиентов, видать, очко железное
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20.01.2021 18:03 Відповісти
Людей корупционеры, и продажные суды уже достали ! Понять можно, хоть и крайняя мера.
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20.01.2021 18:05 Відповісти
Та понятна холопи ж не граждане, їм нільзя, а у бандюків і так усе є і завжди було.
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20.01.2021 18:10 Відповісти
Так ,как "у бандюков", всем "можно" (в смысле - доступно), но не всем нужно... А законно нема, бо закона нема от слова "совсем".
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20.01.2021 21:14 Відповісти
Яб прикупил парочку на ворон ато засрали всю стоянку а в мороз попробуй гавно отскрести
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20.01.2021 18:13 Відповісти
.. походу, у ворон своё, особое, природно-бескорысное, отношение к машинам и их людям, засирающих землю и в мороз и в жару..
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20.01.2021 18:59 Відповісти
блокировали ..не иначе ...не обезвредели не накрыли а именно блокировали ..ну что б потом разблокировать можно было ...да лаве....
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20.01.2021 18:15 Відповісти
наградные?)
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20.01.2021 18:27 Відповісти
Абдула опять за своё
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20.01.2021 18:30 Відповісти
Та не подпольное, а незаконное! А то я так смотрю, что Цензор, во главе с редакторами и модераторами, играет в игру - полуправды или подмены понятий!
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20.01.2021 18:39 Відповісти
В Харькове правоохранители блокировали нелегальное промышленное изготовление Источник: https://censor.net/ru/p3242992

Как же наша полиция любит все раздувать и преувеличивать...
Пара "флоберов", турецкий "травмат" и кучка патронов это промышленное производство?
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20.01.2021 18:50 Відповісти
там менты сообщали про промышленные масштабы, а изъяли только парочку стволов... однако где остальные?
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20.01.2021 19:01 Відповісти
Чтоб не было левака, всего-то нужно принять Закон об оружии, чтоб можно было легально это всё купить. "зэбилы, бл@"...
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20.01.2021 19:34 Відповісти
 
 