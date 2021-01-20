У Харкові блоковано підпільне виготовлення бойових пістолетів, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Харкові правоохоронці блокували нелегальне промислове виготовлення короткоствольної вогнепальної зброї та боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук начальника пресцентру УСБУ в Харківській області Владислава Абдули.

За даними слідства, організував незаконний "бізнес" керівник одного з місцевих підприємств, яке спеціалізується на виробництві пневматичної, травматичної, мисливської та спортивної зброї.

Чоловік налагодив на промислових потужностях підприємства підпільну переробку спецзасобів на бойові пістолети з нарізними стволами і залучав до техпроцесу своїх підлеглих. Готовий товар він продавав, використовуючи особисті зв'язки, зокрема і представникам кримінальних кіл.

Оперативники спецслужби задокументували факт збуту пістолетів, перероблених на бойові, і патронів до них. Співробітники СБУ затримали організатора нелегального виробництва зброї за місцем проживання в Харкові після збуту чергової партії товару.

У будинку затриманого правоохоронці виявили пістолети з ознаками переробки, гладкоствольні рушниці, патрони до них і комплектуючі. Під час спецоперації з незаконного обігу вилучено 5 перероблених на бойові пістолети калібру 5,6 і 9 мм, 2 перероблені пістолети для відстрілу патронів з посиленою травматичною дією, 5 гладкоствольних рушниць, а також понад 1 тис. патронів.

Читайте також: Правоохоронці на Херсонщині затримали чоловіка, який переносив у сумці обріз, гранати і сотню набоїв. ФОТО

Вирішується питання про повідомлення затриманому підозри за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України.