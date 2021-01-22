В столице Беларуси мужчина совершил самоподжог. ВИДЕО+ФОТО
В Беларуси в центре Минска 22 января перед домом правительства мужчина, предположительно, совершил самоподжог. Его госпитализировали в бессознательном состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в Минздраве Беларуси сообщили, что медики скорой помощи диагностировали у мужчины ожоги более 50% тела. Пострадавшего транспортировали в Республиканский ожоговый центр.
Как пишет TUT.BY со ссылкой на очевидцев, пламя сбили охранники при помощи огнетушителей.
В милиции Минска сообщили, что выясняют личность пострадавшего мужчины и обстоятельства происшествия.
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По Білорусі. Ще в 2014-му, коли ми з чоловіком мали щорічну поїздку в Білорусь до моїх родичів,нам стало ясно,що Білорусь, отруєна роспропагандою,вважає російсько-українську війну просто війною українських олігархів. Після того мій чоловік відмовився їздити зі мною до тещі і решта моїх родичів. Я ще два роки їздила до мами сама, потім відчула небезпеку, і вже два роки не бачила маму,а їй - 83!.
ну и дорога в ""малинки№"