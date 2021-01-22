В столице Беларуси мужчина совершил самоподжог. ВИДЕО+ФОТО

В Беларуси в центре Минска 22 января перед домом правительства мужчина, предположительно, совершил самоподжог. Его госпитализировали в бессознательном состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Минздраве Беларуси сообщили, что медики скорой помощи диагностировали у мужчины ожоги более 50% тела. Пострадавшего транспортировали в Республиканский ожоговый центр.

Как пишет TUT.BY со ссылкой на очевидцев, пламя сбили охранники при помощи огнетушителей.

В милиции Минска сообщили, что выясняют личность пострадавшего мужчины и обстоятельства происшествия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для Украины и Европы важно, чтобы Беларусь была свободной от российского влияния, - МИД