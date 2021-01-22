У столиці Білорусі чоловік вчинив самопідпал. ВІДЕО+ФОТО
У Білорусі в центрі Мінська 22 січня перед будинком уряду чоловік, імовірно, здійснив самопідпал. Його госпіталізували непритомним.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у МОЗ Білорусі повідомили, що медики швидкої допомоги діагностували в чоловіка опіки понад 50% тіла. Постраждалого транспортували в Республіканський опіковий центр.
Як пише TUT.BY із посиланням на очевидців, полум'я збили охоронці за допомогою вогнегасників.
У міліції Мінська повідомили, що з'ясовують особу постраждалого чоловіка та обставини події.
Топ коментарі
+7 Igor Bogolyubov
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По Білорусі. Ще в 2014-му, коли ми з чоловіком мали щорічну поїздку в Білорусь до моїх родичів,нам стало ясно,що Білорусь, отруєна роспропагандою,вважає російсько-українську війну просто війною українських олігархів. Після того мій чоловік відмовився їздити зі мною до тещі і решта моїх родичів. Я ще два роки їздила до мами сама, потім відчула небезпеку, і вже два роки не бачила маму,а їй - 83!.
ну и дорога в ""малинки№"