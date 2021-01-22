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У столиці Білорусі чоловік вчинив самопідпал. ВІДЕО+ФОТО

У Білорусі в центрі Мінська 22 січня перед будинком уряду чоловік, імовірно, здійснив самопідпал. Його госпіталізували непритомним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у МОЗ Білорусі повідомили, що медики швидкої допомоги діагностували в чоловіка опіки понад 50% тіла. Постраждалого транспортували в Республіканський опіковий центр.

Як пише TUT.BY із посиланням на очевидців, полум'я збили охоронці за допомогою вогнегасників.

У столиці Білорусі чоловік вчинив самопідпал 01

У міліції Мінська повідомили, що з'ясовують особу постраждалого чоловіка та обставини події.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для України і Європи важливо, щоб Білорусь була вільною від російського впливу, - МЗС

Автор: 

Білорусь (7930) підпал (673)


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Топ коментарі
+7
Менталітет переciчних білорусів не змінюється… https://www.facebook.com/profile.php?id=100014562551114&comment_id=Y29tbWVudDozMzU3Mzk4Nzc0MzI3MzM5XzMzNTc4NDgxMzc2MTU3MzY%3D Лідія Родіонова «В мене в Білорусі живуть родичі 60+. Розмова 4 дні тому: «На Майдані до сих пір розгулюють злі бандерівці і радикали». їм досі цікаво: за скільки «зелених» ми продалися Западу. «Лукашенко - всіх дістав», «путін всєх спасьот»».
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012001846942&comment_id=Y29tbWVudDoxMDU2OTYzODExNDgxMTU2XzEwNTY5ODYwNDE0Nzg5MzM%3D&__cft__%5b0%5d=*******************************-CLfEbGqiCPBN9jLeng9HNObZLtGmBYtEvyVN1a6r3SYFa4VD7s7_fd9qsBknVSYcvrzS5x6Tv1QGdZ9TBlz7dPREFZ2HGF3Fclg&__tn__=R%5d-R Наталя Голубовська
По Білорусі. Ще в 2014-му, коли ми з чоловіком мали щорічну поїздку в Білорусь до моїх родичів,нам стало ясно,що Білорусь, отруєна роспропагандою,вважає російсько-українську війну просто війною українських олігархів. Після того мій чоловік відмовився їздити зі мною до тещі і решта моїх родичів. Я ще два роки їздила до мами сама, потім відчула небезпеку, і вже два роки не бачила маму,а їй - 83!.
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22.01.2021 12:45
+6
ну и на фиг это надо? лучше бы мусарню поджог
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22.01.2021 11:42
+5
Лучше бы лукашенкоподжог совершил.
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22.01.2021 11:37
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Лучше бы лукашенкоподжог совершил.
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22.01.2021 11:37 Відповісти
Менталітет переciчних білорусів не змінюється… https://www.facebook.com/profile.php?id=100014562551114&comment_id=Y29tbWVudDozMzU3Mzk4Nzc0MzI3MzM5XzMzNTc4NDgxMzc2MTU3MzY%3D Лідія Родіонова «В мене в Білорусі живуть родичі 60+. Розмова 4 дні тому: «На Майдані до сих пір розгулюють злі бандерівці і радикали». їм досі цікаво: за скільки «зелених» ми продалися Западу. «Лукашенко - всіх дістав», «путін всєх спасьот»».
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012001846942&comment_id=Y29tbWVudDoxMDU2OTYzODExNDgxMTU2XzEwNTY5ODYwNDE0Nzg5MzM%3D&__cft__%5b0%5d=*******************************-CLfEbGqiCPBN9jLeng9HNObZLtGmBYtEvyVN1a6r3SYFa4VD7s7_fd9qsBknVSYcvrzS5x6Tv1QGdZ9TBlz7dPREFZ2HGF3Fclg&__tn__=R%5d-R Наталя Голубовська
По Білорусі. Ще в 2014-му, коли ми з чоловіком мали щорічну поїздку в Білорусь до моїх родичів,нам стало ясно,що Білорусь, отруєна роспропагандою,вважає російсько-українську війну просто війною українських олігархів. Після того мій чоловік відмовився їздити зі мною до тещі і решта моїх родичів. Я ще два роки їздила до мами сама, потім відчула небезпеку, і вже два роки не бачила маму,а їй - 83!.
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22.01.2021 12:45 Відповісти
Оце мене і бісить... Особливо серед новоявлених опозиціонерів які рік тому були лукашистами...
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22.01.2021 16:49 Відповісти
дурачок за Красную Орду обжегся?
ну и дорога в ""малинки№"
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22.01.2021 11:37 Відповісти
Не, ну после такой мощнейшей акции, Лукашенко точно в отставку уйдет. Или ... спасибо скажет, что на одного "протестуна" меньше стало.
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22.01.2021 11:40 Відповісти
ну и на фиг это надо? лучше бы мусарню поджог
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22.01.2021 11:42 Відповісти
Насилие не их методы, "страна для жизни" ёпта...
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22.01.2021 11:47 Відповісти
Сначала тепло... потом- холодно... сомнительное удовольствие, должен сказать. А главное- в чем фишка? Хоть бы плакат какой-то предварительно выставил.
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22.01.2021 11:42 Відповісти
Обычно приглашают журналистов, фотографов на такие акции, если протест. А здесь как то странно.
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22.01.2021 12:00 Відповісти
Дебіл.
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22.01.2021 11:46 Відповісти
Eto uze protest protiv nezakonoj vlasti na kotorogo obratit vnimanije vse strani.
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22.01.2021 11:58 Відповісти
Публічне самогубство деструктивно впливає на слабких духом громадян і викликає хвилю самогубств. Як правило такі самогубства скоюють в диктаторських та православних країнах особами які відчувають повне власне безсилля і вичерпали, як їм здається, всі засоби для досягнення справедливості. Вільна людина звільнить світ від ворога а раб від себе на потіху ворогу...
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22.01.2021 12:04 Відповісти
Eto protest protiv rezima.Eto poxoze tak postupili svojio vremia Jan Palach cexiji,Oleksa Hirnyk Ukraine ,Romas Kalanta Litve i drugyje.Ix znajet vse im jest pamiatniki nazvani ulici ix ocenit potom
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22.01.2021 12:15 Відповісти
...а тем временем укр. власть не спешит вводить санкции против "саши три процента"- поговаривают даже о возможной встрече с укр коллегой,активно покупает электричество (Балтия наотрез отказалась - хотя там дефицит) и просит давить санкциями скрепную...сюрреализм какой то - требуют санкций а сами показывают "многовекторность"...На двух стульях не усидеть - очко пополам разорвется.Самосожжение это форма протеста - она действенна - о этих людях как правило вспоминают лишь через несколько лет,а то и десятилетий!
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22.01.2021 12:48 Відповісти
Довели человека, сволочи.
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22.01.2021 12:50 Відповісти
 
 