У столиці Білорусі чоловік вчинив самопідпал. ВІДЕО+ФОТО

У Білорусі в центрі Мінська 22 січня перед будинком уряду чоловік, імовірно, здійснив самопідпал. Його госпіталізували непритомним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у МОЗ Білорусі повідомили, що медики швидкої допомоги діагностували в чоловіка опіки понад 50% тіла. Постраждалого транспортували в Республіканський опіковий центр.

Як пише TUT.BY із посиланням на очевидців, полум'я збили охоронці за допомогою вогнегасників.

У міліції Мінська повідомили, що з'ясовують особу постраждалого чоловіка та обставини події.

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