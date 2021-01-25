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Жителя Харькова ударили по голове и пытались подорвать гранатой. ФОТО

В Харькове мужчину ударили по голове а потом бросили в его сторону гранату.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 24 января в 23:30 в Московском районе Харькова. В полицию обратился мужчина, который сообщил, что в сторону его брата неизвестный бросил гранату и скрылся.

38-летний пострадавший рассказал, что около 23:30 у дома №52 по улице Владислава Зубенко неизвестный ударил его по голове и бросил под ноги предмет, похожий на гранату. После этого сразу убежал. Мужчина успел отбросить боеприпас в сторону ногой, после чего раздался хлопок.

Жителя Харькова ударили по голове и пытались подорвать гранатой 01
Жителя Харькова ударили по голове и пытались подорвать гранатой 02
Жителя Харькова ударили по голове и пытались подорвать гранатой 03

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С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

"По факту следственным отделом Харьковского районного управления полиции № 2 открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет", — отметили в полиции.

38-летний мужчина с травмой, полученной в результате удара по голове, госпитализирован в больницу. Правоохранители устанавливают личность человека, бросившего гранату.

граната (998) покушение (1034) Нацполиция (16463) Харьков (7485)


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Эта усский мир , детка . Спасибо топаза и муравьеву...
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25.01.2021 12:20 Ответить
Там сейчас главный сепар - Дупа ! Он всё мутит.
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25.01.2021 12:22 Ответить
А причина?
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25.01.2021 12:24 Ответить
алкаши за последнюю рюмаху подрались...
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25.01.2021 12:25 Ответить
алкаши сейчас все в мааскве - за лёху бутера дерутся с омоном
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25.01.2021 12:48 Ответить
А точно послідовність була така?))
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25.01.2021 12:29 Ответить
Што же так жестоко ?? Че сразу по статье за "хулиганство" ? Ну, пошутил ....с кем не бывает?
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25.01.2021 13:11 Ответить
Гарна і правильна реакція, якщо після удару по голові відкинув ногою гранату. Хоча, тут не ********** пахне, а замахом.
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25.01.2021 13:59 Ответить
Если сепар,то в голову мало дали..
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25.01.2021 19:22 Ответить
 
 