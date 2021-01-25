Жителя Харькова ударили по голове и пытались подорвать гранатой. ФОТО

В Харькове мужчину ударили по голове а потом бросили в его сторону гранату.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 24 января в 23:30 в Московском районе Харькова. В полицию обратился мужчина, который сообщил, что в сторону его брата неизвестный бросил гранату и скрылся.

38-летний пострадавший рассказал, что около 23:30 у дома №52 по улице Владислава Зубенко неизвестный ударил его по голове и бросил под ноги предмет, похожий на гранату. После этого сразу убежал. Мужчина успел отбросить боеприпас в сторону ногой, после чего раздался хлопок.







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С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

"По факту следственным отделом Харьковского районного управления полиции № 2 открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет", — отметили в полиции.

38-летний мужчина с травмой, полученной в результате удара по голове, госпитализирован в больницу. Правоохранители устанавливают личность человека, бросившего гранату.