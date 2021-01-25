УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4349 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 038 9

Жителя Харкова вдарили по голові і намагалися підірвати гранатою. ФОТО

У Харкові чоловіка вдарили по голові а потім кинули в його бік гранату.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 24 січня о 23:30 в Московському районі Харкова. У поліцію звернувся чоловік, який повідомив, що в сторону його брата невідомий кинув гранату і зник.

38-річний потерпілий розповів, що близько 23:30 біля будинку №52 по вулиці Владислава Зубенка невідомий вдарив його по голові і кинув під ноги предмет, схожий на гранату. Після цього одразу втік. Чоловік встиг відкинути боєприпас в сторону ногою, після чого пролунав хлопок.

Жителя Харкова вдарили по голові і намагалися підірвати гранатою 01
Жителя Харкова вдарили по голові і намагалися підірвати гранатою 02
Жителя Харкова вдарили по голові і намагалися підірвати гранатою 03

З місця події вилучено речові докази.

Також читайте: Житель Луцька побив патрульного під час оформлення ДТП

"За фактом слідчим відділом Харківського районного управління поліції № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років", - відзначили в поліції.

38-річного чоловіка з травмою після удару по голові, госпіталізували в лікарню. Правоохоронці встановлюють особу людини, що кинула гранату.

Автор: 

граната (789) замах (547) Нацполіція (15168) Харків (5600)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эта усский мир , детка . Спасибо топаза и муравьеву...
показати весь коментар
25.01.2021 12:20 Відповісти
Там сейчас главный сепар - Дупа ! Он всё мутит.
показати весь коментар
25.01.2021 12:22 Відповісти
А причина?
показати весь коментар
25.01.2021 12:24 Відповісти
алкаши за последнюю рюмаху подрались...
показати весь коментар
25.01.2021 12:25 Відповісти
алкаши сейчас все в мааскве - за лёху бутера дерутся с омоном
показати весь коментар
25.01.2021 12:48 Відповісти
А точно послідовність була така?))
показати весь коментар
25.01.2021 12:29 Відповісти
Што же так жестоко ?? Че сразу по статье за "хулиганство" ? Ну, пошутил ....с кем не бывает?
показати весь коментар
25.01.2021 13:11 Відповісти
Гарна і правильна реакція, якщо після удару по голові відкинув ногою гранату. Хоча, тут не ********** пахне, а замахом.
показати весь коментар
25.01.2021 13:59 Відповісти
Если сепар,то в голову мало дали..
показати весь коментар
25.01.2021 19:22 Відповісти
 
 