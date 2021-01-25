Жителя Харкова вдарили по голові і намагалися підірвати гранатою. ФОТО

У Харкові чоловіка вдарили по голові а потім кинули в його бік гранату.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 24 січня о 23:30 в Московському районі Харкова. У поліцію звернувся чоловік, який повідомив, що в сторону його брата невідомий кинув гранату і зник.

38-річний потерпілий розповів, що близько 23:30 біля будинку №52 по вулиці Владислава Зубенка невідомий вдарив його по голові і кинув під ноги предмет, схожий на гранату. Після цього одразу втік. Чоловік встиг відкинути боєприпас в сторону ногою, після чого пролунав хлопок.







З місця події вилучено речові докази.

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"За фактом слідчим відділом Харківського районного управління поліції № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років", - відзначили в поліції.

38-річного чоловіка з травмою після удару по голові, госпіталізували в лікарню. Правоохоронці встановлюють особу людини, що кинула гранату.