Житель Луцька побив патрульного під час оформлення ДТП

У Луцьку 38-річний місцевий житель завдав тілесних ушкоджень патрульному поліцейському під час виконання ним службових обов'язків. Співробітника поліції з травмами голови госпіталізували в лікарню. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області, передає Цензор.НЕТ.

Подія трапилася вчора близько 22:00 години. Співробітники патрульної поліції у Волинській області прибули на місце дорожньо-транспортної пригоди без травмованих в обласному центрі.

Під час оформлення матеріалів у водія, який скоїв автопригоду, поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет. На місце викликали слідчо-оперативну групу для проведення огляду місця події та вилучення виявленого предмета. Під час цього у роботу поліцейських втрутився знайомий правопорушника – 38-річний лучанин. Чоловік поводився агресивно, заважав роботі правоохоронців, після чого завдав удар в область обличчя одному із патрульних поліцейських. Співробітника поліції госпіталізували із травмами голови до лікарні.

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Правопорушника затримали. Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Слідчі клопотатимуть про обрання запобіжного заходу правопорушнику у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.