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Житель Луцька побив патрульного під час оформлення ДТП

Житель Луцька побив патрульного під час оформлення ДТП

У Луцьку 38-річний місцевий житель завдав тілесних ушкоджень патрульному поліцейському під час виконання ним службових обов'язків. Співробітника поліції з травмами голови госпіталізували в лікарню. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області, передає Цензор.НЕТ.

Подія трапилася вчора близько 22:00 години. Співробітники патрульної поліції у Волинській області прибули на місце дорожньо-транспортної пригоди без травмованих в обласному центрі.

Під час оформлення матеріалів у водія, який скоїв автопригоду, поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет. На місце викликали слідчо-оперативну групу для проведення огляду місця події та вилучення виявленого предмета. Під час цього у роботу поліцейських втрутився знайомий правопорушника – 38-річний лучанин. Чоловік поводився агресивно, заважав роботі правоохоронців, після чого завдав удар в область обличчя одному із патрульних поліцейських. Співробітника поліції госпіталізували із травмами голови до лікарні.

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Правопорушника затримали. Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Слідчі клопотатимуть про обрання запобіжного заходу правопорушнику у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Автор: 

побиття (931) Нацполіція (15142) Волинська область (861)


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Топ коментарі
+6
И шо, сильно помогает полиция-милиция? Шо ты тут людям впариваешь? На любом выезде менты первым делом осматриваются есть ли возможность чемто поживиться и все, больше их ничего не интересует.
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25.01.2021 12:09
+4
А по мне так мужику респект.
Мусора вообще уже распоясались,до не могу.Хамство и поборы опять норма,даже при Кучме-Януковиче менты не позволяли себе того что позволяют себе новостворенна полиция.
Более чем уверен,что менты вели себя вызывающе,по хамски.
Мало получил мусорок...ох мало...таких за задние ноги и бить об стенку пока фарш изо рта не полезет.
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25.01.2021 12:00
+3
Когда остановили сотрудники ДПС то всем хочется набить им морду. Особенно в 22.00. А вот когда ребят или насилуют то все кричать МИЛИЦИЯ! ой, не то ПОЛИЦИЯ!!!!! помогите, мине грабють!!!
Никто не кричит "бандиты помогите!".
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25.01.2021 12:06
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...нанес удар в область лица..., так может он промахнулся, неизвестно какая это область ))
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25.01.2021 11:55 Відповісти
для тих, хто почне захищати "честь мундира", ознайомтесь із даним відео: https://www.youtube.com/watch?v=LhQiRe34Odk&lc=z220tbir4lqhhvran04t1aokgbzpbv4qvnrytwyfh1azbk0h00410.1611532447311911 Реальна ЖЕСТЬ Львівських Мусорів !!! / як у Львові Мусора ВЖЕ відпрацьовують Законопроект #2695
Наголошую, чоловіка зупинили за їзду без ввімкнених фар.
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25.01.2021 12:38 Відповісти
Что за мода пошла в разных странах ДПСников бить?
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25.01.2021 11:59 Відповісти
Большего не заслуживает.
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25.01.2021 12:01 Відповісти
Підтримую, на його місці, мав бути ти- ішак вусатого таргана.
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25.01.2021 12:47 Відповісти
А по мне так мужику респект.
Мусора вообще уже распоясались,до не могу.Хамство и поборы опять норма,даже при Кучме-Януковиче менты не позволяли себе того что позволяют себе новостворенна полиция.
Более чем уверен,что менты вели себя вызывающе,по хамски.
Мало получил мусорок...ох мало...таких за задние ноги и бить об стенку пока фарш изо рта не полезет.
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25.01.2021 12:00 Відповісти
Їдь поживи у сомалі або Венесуелу, "вумник", там поліція не контролює порядок. Побачимо як тобі сподобається.
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25.01.2021 12:52 Відповісти
Когда остановили сотрудники ДПС то всем хочется набить им морду. Особенно в 22.00. А вот когда ребят или насилуют то все кричать МИЛИЦИЯ! ой, не то ПОЛИЦИЯ!!!!! помогите, мине грабють!!!
Никто не кричит "бандиты помогите!".
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25.01.2021 12:06 Відповісти
И шо, сильно помогает полиция-милиция? Шо ты тут людям впариваешь? На любом выезде менты первым делом осматриваются есть ли возможность чемто поживиться и все, больше их ничего не интересует.
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25.01.2021 12:09 Відповісти
Хорошо наверное жить без мозгов, правда? Ничего не болит и каждый день новости.
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25.01.2021 12:19 Відповісти
А типа этого кто то не знает что верующие в "добрую милицию-спасительницу" рождены без мозгов в голове и думают жопой, вот ты как пример...
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25.01.2021 13:55 Відповісти
Типичное поведение тролля, переходить на личности и оскорбления, типичный кацапский почерк.
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27.01.2021 20:47 Відповісти
Да? Он оно как! А шо там по кагарлику чути, не нагадаєте часом?
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25.01.2021 15:16 Відповісти
Спинили людину не законно,хамили,ось чоловік захищав свою гідність від мусорського безмежжя.
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25.01.2021 12:51 Відповісти
Вдарив поліцейського має сісти без питань.... яке "обмеження волі" .... вдарив- тюрма, навіть як що просто людину, й ще виплата моральної шкоди немаленька, у тюрмі щоб працював а гроші тому кого вдарив надходили як що майна немає. Тільки так можливо бидло вдасця приборкати.
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25.01.2021 12:56 Відповісти
Где-то ж там в недрах отдела подготовки подразделения патрульной полиции подшита ведомость сдачи избитым полицаем нормативов по физподготовке и рукопашному бою с позитивными оценками. В противном случае - увольнение по профнепригодности. Стало быть, избитый полицай вместо "отхватить по кумполу" просто обязан был дать сокрушительный отпор или хотя бы убежать.
А ещё ж им бороды разрешили носить, видать, шоб под них вторые подбородки прятать. Может кто додумается такого полицая-моджахеда за бороду потаскать - было бы презабавненько.
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25.01.2021 12:57 Відповісти
 
 