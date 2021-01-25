Житель Луцька побив патрульного під час оформлення ДТП
У Луцьку 38-річний місцевий житель завдав тілесних ушкоджень патрульному поліцейському під час виконання ним службових обов'язків. Співробітника поліції з травмами голови госпіталізували в лікарню. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області, передає Цензор.НЕТ.
Подія трапилася вчора близько 22:00 години. Співробітники патрульної поліції у Волинській області прибули на місце дорожньо-транспортної пригоди без травмованих в обласному центрі.
Під час оформлення матеріалів у водія, який скоїв автопригоду, поліцейські виявили предмет, схожий на пістолет. На місце викликали слідчо-оперативну групу для проведення огляду місця події та вилучення виявленого предмета. Під час цього у роботу поліцейських втрутився знайомий правопорушника – 38-річний лучанин. Чоловік поводився агресивно, заважав роботі правоохоронців, після чого завдав удар в область обличчя одному із патрульних поліцейських. Співробітника поліції госпіталізували із травмами голови до лікарні.
Правопорушника затримали. Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Слідчі клопотатимуть про обрання запобіжного заходу правопорушнику у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
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Наголошую, чоловіка зупинили за їзду без ввімкнених фар.
Мусора вообще уже распоясались,до не могу.Хамство и поборы опять норма,даже при Кучме-Януковиче менты не позволяли себе того что позволяют себе новостворенна полиция.
Более чем уверен,что менты вели себя вызывающе,по хамски.
Мало получил мусорок...ох мало...таких за задние ноги и бить об стенку пока фарш изо рта не полезет.
Никто не кричит "бандиты помогите!".
А ещё ж им бороды разрешили носить, видать, шоб под них вторые подбородки прятать. Может кто додумается такого полицая-моджахеда за бороду потаскать - было бы презабавненько.