Житель Луцка избил патрульного при оформлении ДТП

В Луцке 38-летний местный житель нанес телесные повреждения патрульному полицейскому при исполнении им служебных обязанностей. Сотрудника полиции с травмами головы госпитализировали в больницу. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области, передает Цензор.НЕТ.

Происшествие случилось вчера около 22:00 часов. Сотрудники патрульной полиции в Волынской области прибыли на место дорожно-транспортного происшествия без травмированных в областном центре.

При оформлении материалов у водителя, который совершил ДТП, полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет. На место вызвали следственно-оперативную группу для проведения осмотра места происшествия и изъятия обнаруженного предмета. Во время этого в работу полицейских вмешался знакомый правонарушителя - 38-летний житель. Мужчина вел себя агрессивно, мешал работе правоохранительных органов, после чего нанес удар в область лица одному из патрульных полицейских. Сотрудник полиции был госпитализирован с травмами головы в больницу.

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Правонарушитель задержан. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения правонарушителю в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.