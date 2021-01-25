Житель Луцка избил патрульного при оформлении ДТП
В Луцке 38-летний местный житель нанес телесные повреждения патрульному полицейскому при исполнении им служебных обязанностей. Сотрудника полиции с травмами головы госпитализировали в больницу. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области, передает Цензор.НЕТ.
Происшествие случилось вчера около 22:00 часов. Сотрудники патрульной полиции в Волынской области прибыли на место дорожно-транспортного происшествия без травмированных в областном центре.
При оформлении материалов у водителя, который совершил ДТП, полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет. На место вызвали следственно-оперативную группу для проведения осмотра места происшествия и изъятия обнаруженного предмета. Во время этого в работу полицейских вмешался знакомый правонарушителя - 38-летний житель. Мужчина вел себя агрессивно, мешал работе правоохранительных органов, после чего нанес удар в область лица одному из патрульных полицейских. Сотрудник полиции был госпитализирован с травмами головы в больницу.
Правонарушитель задержан. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения правонарушителю в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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Наголошую, чоловіка зупинили за їзду без ввімкнених фар.
Мусора вообще уже распоясались,до не могу.Хамство и поборы опять норма,даже при Кучме-Януковиче менты не позволяли себе того что позволяют себе новостворенна полиция.
Более чем уверен,что менты вели себя вызывающе,по хамски.
Мало получил мусорок...ох мало...таких за задние ноги и бить об стенку пока фарш изо рта не полезет.
Никто не кричит "бандиты помогите!".
А ещё ж им бороды разрешили носить, видать, шоб под них вторые подбородки прятать. Может кто додумается такого полицая-моджахеда за бороду потаскать - было бы презабавненько.