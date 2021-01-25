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Житель Луцка избил патрульного при оформлении ДТП

Житель Луцка избил патрульного при оформлении ДТП

В Луцке 38-летний местный житель нанес телесные повреждения патрульному полицейскому при исполнении им служебных обязанностей. Сотрудника полиции с травмами головы госпитализировали в больницу. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области, передает Цензор.НЕТ.

Происшествие случилось вчера около 22:00 часов. Сотрудники патрульной полиции в Волынской области прибыли на место дорожно-транспортного происшествия без травмированных в областном центре.

При оформлении материалов у водителя, который совершил ДТП, полицейские обнаружили предмет, похожий на пистолет. На место вызвали следственно-оперативную группу для проведения осмотра места происшествия и изъятия обнаруженного предмета. Во время этого в работу полицейских вмешался знакомый правонарушителя - 38-летний житель. Мужчина вел себя агрессивно, мешал работе правоохранительных органов, после чего нанес удар в область лица одному из патрульных полицейских. Сотрудник полиции был госпитализирован с травмами головы в больницу.

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Правонарушитель задержан. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику подозрения по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Следователи будут ходатайствовать об избрании меры пресечения правонарушителю в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

избиение (9793) Нацполиция (16437) Волынская область (994)


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Топ комментарии
+6
И шо, сильно помогает полиция-милиция? Шо ты тут людям впариваешь? На любом выезде менты первым делом осматриваются есть ли возможность чемто поживиться и все, больше их ничего не интересует.
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25.01.2021 12:09
+4
А по мне так мужику респект.
Мусора вообще уже распоясались,до не могу.Хамство и поборы опять норма,даже при Кучме-Януковиче менты не позволяли себе того что позволяют себе новостворенна полиция.
Более чем уверен,что менты вели себя вызывающе,по хамски.
Мало получил мусорок...ох мало...таких за задние ноги и бить об стенку пока фарш изо рта не полезет.
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25.01.2021 12:00
+3
Когда остановили сотрудники ДПС то всем хочется набить им морду. Особенно в 22.00. А вот когда ребят или насилуют то все кричать МИЛИЦИЯ! ой, не то ПОЛИЦИЯ!!!!! помогите, мине грабють!!!
Никто не кричит "бандиты помогите!".
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25.01.2021 12:06
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...нанес удар в область лица..., так может он промахнулся, неизвестно какая это область ))
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25.01.2021 11:55 Ответить
для тих, хто почне захищати "честь мундира", ознайомтесь із даним відео: https://www.youtube.com/watch?v=LhQiRe34Odk&lc=z220tbir4lqhhvran04t1aokgbzpbv4qvnrytwyfh1azbk0h00410.1611532447311911 Реальна ЖЕСТЬ Львівських Мусорів !!! / як у Львові Мусора ВЖЕ відпрацьовують Законопроект #2695
Наголошую, чоловіка зупинили за їзду без ввімкнених фар.
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25.01.2021 12:38 Ответить
Что за мода пошла в разных странах ДПСников бить?
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25.01.2021 11:59 Ответить
Большего не заслуживает.
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25.01.2021 12:01 Ответить
Підтримую, на його місці, мав бути ти- ішак вусатого таргана.
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25.01.2021 12:47 Ответить
А по мне так мужику респект.
Мусора вообще уже распоясались,до не могу.Хамство и поборы опять норма,даже при Кучме-Януковиче менты не позволяли себе того что позволяют себе новостворенна полиция.
Более чем уверен,что менты вели себя вызывающе,по хамски.
Мало получил мусорок...ох мало...таких за задние ноги и бить об стенку пока фарш изо рта не полезет.
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25.01.2021 12:00 Ответить
Їдь поживи у сомалі або Венесуелу, "вумник", там поліція не контролює порядок. Побачимо як тобі сподобається.
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25.01.2021 12:52 Ответить
Когда остановили сотрудники ДПС то всем хочется набить им морду. Особенно в 22.00. А вот когда ребят или насилуют то все кричать МИЛИЦИЯ! ой, не то ПОЛИЦИЯ!!!!! помогите, мине грабють!!!
Никто не кричит "бандиты помогите!".
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25.01.2021 12:06 Ответить
И шо, сильно помогает полиция-милиция? Шо ты тут людям впариваешь? На любом выезде менты первым делом осматриваются есть ли возможность чемто поживиться и все, больше их ничего не интересует.
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25.01.2021 12:09 Ответить
Хорошо наверное жить без мозгов, правда? Ничего не болит и каждый день новости.
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25.01.2021 12:19 Ответить
А типа этого кто то не знает что верующие в "добрую милицию-спасительницу" рождены без мозгов в голове и думают жопой, вот ты как пример...
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25.01.2021 13:55 Ответить
Типичное поведение тролля, переходить на личности и оскорбления, типичный кацапский почерк.
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27.01.2021 20:47 Ответить
Да? Он оно как! А шо там по кагарлику чути, не нагадаєте часом?
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25.01.2021 15:16 Ответить
Спинили людину не законно,хамили,ось чоловік захищав свою гідність від мусорського безмежжя.
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25.01.2021 12:51 Ответить
Вдарив поліцейського має сісти без питань.... яке "обмеження волі" .... вдарив- тюрма, навіть як що просто людину, й ще виплата моральної шкоди немаленька, у тюрмі щоб працював а гроші тому кого вдарив надходили як що майна немає. Тільки так можливо бидло вдасця приборкати.
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25.01.2021 12:56 Ответить
Где-то ж там в недрах отдела подготовки подразделения патрульной полиции подшита ведомость сдачи избитым полицаем нормативов по физподготовке и рукопашному бою с позитивными оценками. В противном случае - увольнение по профнепригодности. Стало быть, избитый полицай вместо "отхватить по кумполу" просто обязан был дать сокрушительный отпор или хотя бы убежать.
А ещё ж им бороды разрешили носить, видать, шоб под них вторые подбородки прятать. Может кто додумается такого полицая-моджахеда за бороду потаскать - было бы презабавненько.
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25.01.2021 12:57 Ответить
 
 