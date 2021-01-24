Дом депутата райрады на Ривненщине Ткача обстреляли неизвестные. ФОТОрепортаж

Неизвестные в ночь на пятницу, 22 января, обстреляли дом депутата Вараского районного совета. Пуля попала в окно детской комнаты.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Хозяйка дома, которая является частным предпринимателем, рассказала, что около 4 утра услышала подозрительные звуки и лай собаки. Она является женой Виктора Ткача, депутата партии "Сила и честь" Вараского райсовета.

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"Вечером, уже когда стемнело, приехали правоохранители, все осматривали, но не было изначально эксперта. В общем насчитали 14 следов от пуль. Стреляли по всем спальням и дому издалека. Пока что собрали пули и после выводов будут делать баллистическую экспертизу", - прокомментировала инцидент жена депутата Елена Ткач.

Догадок, кто это мог сделать, женщина не имеет.

"Как вариант - деятельность мужа, но он депутатом стал вот только сейчас. Ни с кем не ссорились. Я сама занимаюсь маникюром, не думаю, чтобы за плохие ногти кто-то бы стрелял по дому", - добавляет она.















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Полицейские открыли уголовное производство и устанавливают причастных к преступлению, сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила повреждения трех окон. Следователи изъяли четыре предмета, похожие на части от пуль, оставшиеся между камерами стеклопакетов", - рассказала пресс-секретарь Нацполиции области Мария Юстицкая.

По факту хулиганства, совершенного с применением предмета, заранее изготовленного для нанесения телесных повреждений, следователи начали досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.