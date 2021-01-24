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Дом депутата райрады на Ривненщине Ткача обстреляли неизвестные. ФОТОрепортаж

Неизвестные в ночь на пятницу, 22 января, обстреляли дом депутата Вараского районного совета. Пуля попала в окно детской комнаты.

Об этом сообщает "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Хозяйка дома, которая является частным предпринимателем, рассказала, что около 4 утра услышала подозрительные звуки и лай собаки. Она является женой Виктора Ткача, депутата партии "Сила и честь" Вараского райсовета.

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"Вечером, уже когда стемнело, приехали правоохранители, все осматривали, но не было изначально эксперта. В общем насчитали 14 следов от пуль. Стреляли по всем спальням и дому издалека. Пока что собрали пули и после выводов будут делать баллистическую экспертизу", - прокомментировала инцидент жена депутата Елена Ткач.

Догадок, кто это мог сделать, женщина не имеет.

"Как вариант - деятельность мужа, но он депутатом стал вот только сейчас. Ни с кем не ссорились. Я сама занимаюсь маникюром, не думаю, чтобы за плохие ногти кто-то бы стрелял по дому", - добавляет она.

Дом депутата райрады на Ривненщине Ткача обстреляли неизвестные 01
Дом депутата райрады на Ривненщине Ткача обстреляли неизвестные 02
Дом депутата райрады на Ривненщине Ткача обстреляли неизвестные 03
Дом депутата райрады на Ривненщине Ткача обстреляли неизвестные 04
Дом депутата райрады на Ривненщине Ткача обстреляли неизвестные 05
Дом депутата райрады на Ривненщине Ткача обстреляли неизвестные 06
Дом депутата райрады на Ривненщине Ткача обстреляли неизвестные 07

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Полицейские открыли уголовное производство и устанавливают причастных к преступлению, сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила повреждения трех окон. Следователи изъяли четыре предмета, похожие на части от пуль, оставшиеся между камерами стеклопакетов", - рассказала пресс-секретарь Нацполиции области Мария Юстицкая.

По факту хулиганства, совершенного с применением предмета, заранее изготовленного для нанесения телесных повреждений, следователи начали досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

депутат (3316) обстрел (27151) покушение (1034) Нацполиция (16463) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+4
А нечего крысятничать бабло от янтаря.
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24.01.2021 15:23
+2
Судячи по калібру кулі - 16, або 20-й калібр мисливського гладкоствола... Це точно не "перероблений газовик" чи "травмат". Там не стрільба була, а "методичний обстріл". Стріляли або з двохстволки, або з "Сайги" 20-го калібру. Просто не видно, наскільки куля сплющена... Навіть при "Сайзі" треба було мінять магазин...
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24.01.2021 15:58
+1
Газовий, перероблений під стрільбу свинцевими кулями? З такого лайна убили двох пошуковців у Пущі-Водиці та охоронців у Каравані.
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24.01.2021 15:29
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А нечего крысятничать бабло от янтаря.
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24.01.2021 15:23 Ответить
Газовий, перероблений під стрільбу свинцевими кулями? З такого лайна убили двох пошуковців у Пущі-Водиці та охоронців у Каравані.
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24.01.2021 15:29 Ответить
Следователи изъяли четыре предмета, похожие на части от пуль, оставшиеся между камерами стеклопакетов"Источник: https://censor.net/ru/p3243702

Или стекла бронированные, или стреляли из рогатки.
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24.01.2021 15:30 Ответить
Пленка противоударная
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24.01.2021 15:48 Ответить
Якщо стріляли здалеку,то скло кулю з гладкоствола садить сильно.
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24.01.2021 18:47 Ответить
скорее изза того,шо маникюрщиці в политику полезли
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24.01.2021 15:35 Ответить
ГУЭНН - ЗЕ ШОУ МУСТ ГО ОН .обажаю Ф.Меркули но не политиков в УКРАИНЕ ...МАЙДАНЦЫ МЫ ПРОИГРАЛИ ВЫБРАЛИ пороха ,сейчас проигрываем зеленому..НО ПОДОЖДЕМ ДО 2022 ГОДА !2021 год оставим для того чтобы УБЕДИТСА В парашке нечего незменитса не смотря убийство путрела и "чесных выборов"
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24.01.2021 15:36 Ответить
Був просто злодієм, а став злодієм в законі?
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24.01.2021 15:38 Ответить
Судячи по калібру кулі - 16, або 20-й калібр мисливського гладкоствола... Це точно не "перероблений газовик" чи "травмат". Там не стрільба була, а "методичний обстріл". Стріляли або з двохстволки, або з "Сайги" 20-го калібру. Просто не видно, наскільки куля сплющена... Навіть при "Сайзі" треба було мінять магазин...
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24.01.2021 15:58 Ответить
Теперь депутату/ам необходимо будет круговое видеонаблюдение и госохрана за счёт наших налогов.
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24.01.2021 17:24 Ответить
Судя по фото,выстрел (вероятнее всего именно один выстрел)картечью 6.5-7мм.Их(картечин) в патроне 12 калибра,полтора десятка.Стреляли со стороны пустыря,с противоположной стороны которого жилые дома.По описанию разлёта,несколько окон,металлочерепица-дистанция стрельбы 70-100 .Вполне возможно,стреляли бухие охотники по дичи,протупив,что могут шмальнуть по жилью.
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24.01.2021 17:58 Ответить
Там, на четвертому фото, виставлена, поряд з "картеччю", лінійка... Ти де бачив "картеч" діаметром у 17 міліметрів?...
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24.01.2021 19:04 Ответить
Подивись уважніше,якраз 8.2мм,звичайнісінька картеч.
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24.01.2021 19:16 Ответить
Друже,мій будинок неподалік.Це луг понад Стиром,там немає на що полювати,тим паче з картеч'ю.Там камер по будинках багато,думаю найдуть стрільця.
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24.01.2021 19:11 Ответить
 
 