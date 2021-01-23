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Адвокат на Одесчине задержан за угрозы судье убийством

Адвокат на Одесчине задержан за угрозы судье убийством

В Одесской области полицейские объявили о подозрении адвокату, который угрожал убить судью.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, правонарушителю сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Действия адвоката квалифицированы по ч. 1 ст. 377 (Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

По информации правоохранителей, подозреваемый – адвокат, исполняющий обязанности управляющего делами одного из поселковых советов района. В помещении районного суда мужчина выразил недовольство решением, принятым судьей, осуществлял правосудие, и стал угрожать последнему убийством.

Досудебное следствие в уголовном производстве, которое проводят следственные Белгород-Днестровского отдела полиции, продолжается.

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адвокат (1431) Одесская область (3547) Нацполиция (16433) судья (2644) угрозы (850)


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Топ комментарии
+8
Портняшку когда задержат?
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23.01.2021 08:55
+5
скажу так судью можно укатать ушатать но красиво с аллегорией сарказмом литературными цитатами не раз ставил судей на место им не надо угрожать просто советовал прогуляться рано утром на нашем городском кладбище посмотреть сколько так крутых и распальцовкой в земле лежат и при погонах и мантиях.. когда судья в угаре начинает орать жлобом шо воно СУДЬЯ Я ИМ ВСЕГДА спрашивая отвечал и шо вас шо выплюнули а не выродили прямо в мантии или вы вместо мочи бургундским звиняюсь писнете или камушки брюлики у вас не как у всех людей или шо? чем вы отличаетесь от ЧЕЛОВЕКА НИЧЕМ помрете как все как голым пришли так голышом вас и закопают... вы со статусом судьи не получили вечную жизнь и освобождение от кармы грехов наказания и проклятий... вы знаетет оччень многи сразу приходили до вменяемости вспоминали про законы конституции и мораль совесть и Бога и суд последний для Души...
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23.01.2021 09:04
+3
Судья обнаглел и затребовал лишнего 100%...как никак делят курортную зону
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23.01.2021 08:55
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Последний аргумент защиты?
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23.01.2021 08:54 Ответить
Портняшку когда задержат?
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23.01.2021 08:55 Ответить
а смысл..... ему одна дорога.... и подстилка знает какая.... или пуля в лоб или петля на шею...
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23.01.2021 09:05 Ответить
Судья обнаглел и затребовал лишнего 100%...как никак делят курортную зону
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23.01.2021 08:55 Ответить
скажу так судью можно укатать ушатать но красиво с аллегорией сарказмом литературными цитатами не раз ставил судей на место им не надо угрожать просто советовал прогуляться рано утром на нашем городском кладбище посмотреть сколько так крутых и распальцовкой в земле лежат и при погонах и мантиях.. когда судья в угаре начинает орать жлобом шо воно СУДЬЯ Я ИМ ВСЕГДА спрашивая отвечал и шо вас шо выплюнули а не выродили прямо в мантии или вы вместо мочи бургундским звиняюсь писнете или камушки брюлики у вас не как у всех людей или шо? чем вы отличаетесь от ЧЕЛОВЕКА НИЧЕМ помрете как все как голым пришли так голышом вас и закопают... вы со статусом судьи не получили вечную жизнь и освобождение от кармы грехов наказания и проклятий... вы знаетет оччень многи сразу приходили до вменяемости вспоминали про законы конституции и мораль совесть и Бога и суд последний для Души...
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23.01.2021 09:04 Ответить
не верю . имея опыт общения могу сказать . что судья в ответ скрутит дулю и будет в лучшем случае смеяться . интересно так стало жить благодаря зебилам . у нас с месяц назад прокурор с следователем в суде отп№дили адвоката . скрутили и держали его пока суд шёл . что бы не сбежал с заседания по продлению меры пресечения . прибежавшие коллеги адвоката сумели отвоевать его у суровой руки прокуратуры
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23.01.2021 10:24 Ответить
скорее всего было занесено . а судья не порешал ну и теперь адвокату перед клиентом ответ держать и доказывать . что деньги не прихомутал
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23.01.2021 10:29 Ответить
По ходу у Антоненко/Riffmaster мега железная выдержка !!!
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23.01.2021 08:59 Ответить
а як же Тартаров ?
прикрився статусом адвоката і уникнув арешту !
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23.01.2021 09:04 Ответить
а то профанация статуса и сути.. адвокат как и судья должен иметь гарантии ТОЛЬКО В ПРОЦЕССЕ И ТОЧКА а все остальное это бандюки выписали себе преференции и поставили себя выше Бога им бы почитать главу Библии --Вавилонская башня...
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23.01.2021 09:08 Ответить
В помещении районного суда мужчина выразил недовольство решением, принятым судье и стал угрожать последнему убийством его вилами, судья посчитал что сразу четыре проникновения это много для его уважаемого тела и ...Задрала эта правовая система Украины всех в кумовской Украине Источник: https://censor.net/ru/n3243594
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23.01.2021 09:14 Ответить
довели...
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23.01.2021 09:15 Ответить
Висновок, потрібно не гавкати..., а просто щось робити !
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23.01.2021 09:27 Ответить
Он только судье первой инстанции угрожал или думал и всем последующим, ну не дурак.
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23.01.2021 09:34 Ответить
Адвокат адвокату рознь,один помнится похуже хотел сделать с прокурором, причем в извращённой форме😁😁
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23.01.2021 09:44 Ответить
Надо ещё того судью проанализировать - живет ли на свою зарплату ? Или мама помогает 😀😀😀
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23.01.2021 10:01 Ответить
Навряд чи адвокат став би погрожувати вбивством так відкрито. Швидше за все адвоката взяли за якусь просту фразу типу "З таким суддівством своєю смертю ви не помрете" після відвертого неправосудного рішення. А підор в мантії образився.
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23.01.2021 10:03 Ответить
"свободу павличенко"?
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23.01.2021 10:38 Ответить
Надо меньше болтать и больше делать!
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23.01.2021 10:47 Ответить
адвокат молодец, а судьям не угрожать - а топить в Черном море надо
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23.01.2021 10:48 Ответить
Это адвокат-извращенец какой-то попался, обычно адвокат действует или по закону или по договорнякам.
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23.01.2021 10:48 Ответить
 
 