Адвокат на Одесчине задержан за угрозы судье убийством

В Одесской области полицейские объявили о подозрении адвокату, который угрожал убить судью.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, правонарушителю сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Действия адвоката квалифицированы по ч. 1 ст. 377 (Угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

По информации правоохранителей, подозреваемый – адвокат, исполняющий обязанности управляющего делами одного из поселковых советов района. В помещении районного суда мужчина выразил недовольство решением, принятым судьей, осуществлял правосудие, и стал угрожать последнему убийством.

Досудебное следствие в уголовном производстве, которое проводят следственные Белгород-Днестровского отдела полиции, продолжается.

Читайте также: Бродский заявляет об угрозах со стороны советника главы ОП Подоляка: "Пообещал пустить мою кровь. Ну и банда собралась"