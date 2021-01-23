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Адвоката на Одещині затримано за погрози судді вбивством

Адвоката на Одещині затримано за погрози судді вбивством

В Одеській області поліцейські оголосили про підозру адвокату, який погрожував вбити суддю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, правопорушнику повідомили про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 377 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Підозрюваний - адвокат, виконувач обов’язків керуючого справами однієї з селищних рад району. У приміщенні міськрайонного суду чоловік висловив невдоволення рішенням, прийнятим суддею, що здійснював правосуддя, та став погрожувати останньому вбивством.

Правопорушнику повідомили про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове слідство у кримінальному провадженні, яке проводять слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції, триває.

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адвокат (935) Одеська область (3186) Нацполіція (15138) суддя (1580) погрози (487)


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Топ коментарі
+8
Портняшку когда задержат?
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23.01.2021 08:55
+5
скажу так судью можно укатать ушатать но красиво с аллегорией сарказмом литературными цитатами не раз ставил судей на место им не надо угрожать просто советовал прогуляться рано утром на нашем городском кладбище посмотреть сколько так крутых и распальцовкой в земле лежат и при погонах и мантиях.. когда судья в угаре начинает орать жлобом шо воно СУДЬЯ Я ИМ ВСЕГДА спрашивая отвечал и шо вас шо выплюнули а не выродили прямо в мантии или вы вместо мочи бургундским звиняюсь писнете или камушки брюлики у вас не как у всех людей или шо? чем вы отличаетесь от ЧЕЛОВЕКА НИЧЕМ помрете как все как голым пришли так голышом вас и закопают... вы со статусом судьи не получили вечную жизнь и освобождение от кармы грехов наказания и проклятий... вы знаетет оччень многи сразу приходили до вменяемости вспоминали про законы конституции и мораль совесть и Бога и суд последний для Души...
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23.01.2021 09:04
+3
Судья обнаглел и затребовал лишнего 100%...как никак делят курортную зону
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23.01.2021 08:55
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Последний аргумент защиты?
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23.01.2021 08:54 Відповісти
Портняшку когда задержат?
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23.01.2021 08:55 Відповісти
а смысл..... ему одна дорога.... и подстилка знает какая.... или пуля в лоб или петля на шею...
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23.01.2021 09:05 Відповісти
Судья обнаглел и затребовал лишнего 100%...как никак делят курортную зону
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23.01.2021 08:55 Відповісти
скажу так судью можно укатать ушатать но красиво с аллегорией сарказмом литературными цитатами не раз ставил судей на место им не надо угрожать просто советовал прогуляться рано утром на нашем городском кладбище посмотреть сколько так крутых и распальцовкой в земле лежат и при погонах и мантиях.. когда судья в угаре начинает орать жлобом шо воно СУДЬЯ Я ИМ ВСЕГДА спрашивая отвечал и шо вас шо выплюнули а не выродили прямо в мантии или вы вместо мочи бургундским звиняюсь писнете или камушки брюлики у вас не как у всех людей или шо? чем вы отличаетесь от ЧЕЛОВЕКА НИЧЕМ помрете как все как голым пришли так голышом вас и закопают... вы со статусом судьи не получили вечную жизнь и освобождение от кармы грехов наказания и проклятий... вы знаетет оччень многи сразу приходили до вменяемости вспоминали про законы конституции и мораль совесть и Бога и суд последний для Души...
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23.01.2021 09:04 Відповісти
не верю . имея опыт общения могу сказать . что судья в ответ скрутит дулю и будет в лучшем случае смеяться . интересно так стало жить благодаря зебилам . у нас с месяц назад прокурор с следователем в суде отп№дили адвоката . скрутили и держали его пока суд шёл . что бы не сбежал с заседания по продлению меры пресечения . прибежавшие коллеги адвоката сумели отвоевать его у суровой руки прокуратуры
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23.01.2021 10:24 Відповісти
скорее всего было занесено . а судья не порешал ну и теперь адвокату перед клиентом ответ держать и доказывать . что деньги не прихомутал
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23.01.2021 10:29 Відповісти
По ходу у Антоненко/Riffmaster мега железная выдержка !!!
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23.01.2021 08:59 Відповісти
а як же Тартаров ?
прикрився статусом адвоката і уникнув арешту !
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23.01.2021 09:04 Відповісти
а то профанация статуса и сути.. адвокат как и судья должен иметь гарантии ТОЛЬКО В ПРОЦЕССЕ И ТОЧКА а все остальное это бандюки выписали себе преференции и поставили себя выше Бога им бы почитать главу Библии --Вавилонская башня...
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23.01.2021 09:08 Відповісти
В помещении районного суда мужчина выразил недовольство решением, принятым судье и стал угрожать последнему убийством его вилами, судья посчитал что сразу четыре проникновения это много для его уважаемого тела и ...Задрала эта правовая система Украины всех в кумовской Украине Источник: https://censor.net/ru/n3243594
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23.01.2021 09:14 Відповісти
довели...
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23.01.2021 09:15 Відповісти
Висновок, потрібно не гавкати..., а просто щось робити !
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23.01.2021 09:27 Відповісти
Он только судье первой инстанции угрожал или думал и всем последующим, ну не дурак.
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23.01.2021 09:34 Відповісти
Адвокат адвокату рознь,один помнится похуже хотел сделать с прокурором, причем в извращённой форме😁😁
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23.01.2021 09:44 Відповісти
Надо ещё того судью проанализировать - живет ли на свою зарплату ? Или мама помогает 😀😀😀
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23.01.2021 10:01 Відповісти
Навряд чи адвокат став би погрожувати вбивством так відкрито. Швидше за все адвоката взяли за якусь просту фразу типу "З таким суддівством своєю смертю ви не помрете" після відвертого неправосудного рішення. А підор в мантії образився.
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23.01.2021 10:03 Відповісти
"свободу павличенко"?
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23.01.2021 10:38 Відповісти
Надо меньше болтать и больше делать!
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23.01.2021 10:47 Відповісти
адвокат молодец, а судьям не угрожать - а топить в Черном море надо
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23.01.2021 10:48 Відповісти
Это адвокат-извращенец какой-то попался, обычно адвокат действует или по закону или по договорнякам.
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23.01.2021 10:48 Відповісти
 
 