Адвоката на Одещині затримано за погрози судді вбивством

В Одеській області поліцейські оголосили про підозру адвокату, який погрожував вбити суддю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, правопорушнику повідомили про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 377 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Підозрюваний - адвокат, виконувач обов’язків керуючого справами однієї з селищних рад району. У приміщенні міськрайонного суду чоловік висловив невдоволення рішенням, прийнятим суддею, що здійснював правосуддя, та став погрожувати останньому вбивством.

Правопорушнику повідомили про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове слідство у кримінальному провадженні, яке проводять слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції, триває.

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