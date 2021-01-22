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Новини
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Справу про зґвалтування в Кагарлику слухатимуть у закритому режимі, - суд

Справу про зґвалтування в Кагарлику слухатимуть у закритому режимі, - суд

Справа щодо ймовірного травневого зґвалтування поліцейськими жінки у Кагарлицькому відділенні поліції слухатиметься у закритому режимі через розгляд статевих злочинів. На цьому наполягали адвокати обвинувачених.

Таке рішення судді Обухівського суду Київщини ухвалили під час підготовчого судового засідання, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Адвокати обвинувачених просили закрити справу та повернути обвинувальний акт прокурору або ж — призначити закриті слухання, наголоcивши на тому, що в процесі досліджуватиметься сексуальні злочини. Обвинувачені Микола Кузів, Сергій Сулима, Євген Трохименко, Ярослав Левандюк та Сергій Панасенко підтримали своїх захисників.

Прокурори просили призначити судові слухання у відкритому режимі. Сама потерпіла Неля Погребицька та її адвокати не заперечували проти відкритих судових слухань, наголошуючи на тому, що вона готова розповісти все публічно.

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Суд ухвалив рішення про закритий судовий розгляд, пославшись на статтю 27 Кримінально-процесуального кодексу. Прокурор у справі Яніс Симонов зазначив, що через це суспільство не зможе побачити докази у справі. За словами прокурорів, вони зібрали крім свідчень потерпілих результати експертиз, відео та інформацію про місце перебування обвинувачених.

Адвокат Кузіва Віктор Чевгуз наголосив, що злочини проти неповнолітніх, статеві злочини, злочини, що належать до державної таємниці мають розглядатися саме у закритому режимі. "Якщо потерпіла не заперечує, то нехай вийде на вулицю і розкаже всім. Злочини проти неповнолітніх, статеві злочини та з державною таємницею слухаються у закритому режимі. Крапка", — сказав він.

Адвокатка потерпілої Нелі Погребицької Злата Симоненко у коментарі зазначила, що вважає необґрунтованим рішення суду про закритий процес.

"Оскільки всі потерпілі просили відкрите судове засідання. Більш того, якщо обвинуваченим не має що приховувати і вони впевнені у своїй невинуватості, відкритий судовий розгляд навпаки може їм допомогти висвітлити ситуацію та їхню позицію. Просили відкритий, оскільки результат розгляду справи має суспільне значення. Насилля та злочини не потрібно приховувати в залі суду, а навпаки говорити про це і впроваджувати функцію превенції", — сказала Симоненко.

Також суд продовжив цілодобовий домашній арешт колишньому очільнику Кагарлицького відділення поліції Сергію Панасенку та його підлеглому Ярославу Левандюку. Домашній арешт Євгену Трохименку та тримання під вартою Сулимі й Кузіву продовжили раніше.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

Автор: 

зґвалтування (384) Київська область (4007) Нацполіція (15138) суд (11660)


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Топ коментарі
+5
Грёбаные менты и продажные судьи! Да когда же это всё кончится?
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23.01.2021 09:45
+4
Так проще своих отмазывать,меньше свидетелей!!
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23.01.2021 10:28
+3
каструвати *********
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22.01.2021 23:49
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каструвати *********
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22.01.2021 23:49 Відповісти
Адвокат Чевгуз ведёт себя крайне некорректно к оппонентам. Указывать или предлагать жертвам насилия по своему желанию публично об этом распространятся должно было провести к жёсткой реакции суда к пресечению! А так в закрытом режиме погоже будут глумиться на потерпевшими...
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23.01.2021 00:40 Відповісти
Діяльність поліції в Кагалику це відверте і брудне порно? Тому і закрите слухання.
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23.01.2021 07:26 Відповісти
При всьому співчутті до потерпілої, її згода про все докладно розповісти публічно, говорить не на її користь. Може, вона дала якийсь привід до того, що сталося. Бо це неймовірний випадок.
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23.01.2021 08:06 Відповісти
А що їй втрачати, можливо відкрите засідання примусить суд на справедливий вирок. При закритому засіданні можливо все, даже оправдання звинувачених. А Вам потім не страшно буде зустрітись десь на темній вулиці із "захисником порядку і моралі" кагарлицьким поліцаєм ?!
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23.01.2021 09:59 Відповісти
Грёбаные менты и продажные судьи! Да когда же это всё кончится?
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23.01.2021 09:45 Відповісти
Тільки лінчування !
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23.01.2021 10:00 Відповісти
В закритому? З якого дива? Я, очевидно, не здогадуюсь.
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23.01.2021 09:59 Відповісти
Так проще своих отмазывать,меньше свидетелей!!
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23.01.2021 10:28 Відповісти
Если бы девушка ради любви зашла в отделение полиции, или согласилась на интим с полицейскими, то можно было бы рассматривать в закрытом режиме. А то всё делалось против её воли.
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23.01.2021 10:50 Відповісти
Щоби в процесі слухання не було розголошено державну таємницю.
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23.01.2021 10:58 Відповісти
Законопроект "2695" суперечить правам та свободам громадян (водіїв) також спонукає породження ще більшої корупції на фоні існуючої, розв"язує руки поліцейським для створення махінацій та маніпулювання водіями з метою отримання хабарів в великих розмірах. Потрібно не допустити прийняття даного законопроекту, який не має право на існування в державі Україна !
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23.01.2021 18:27 Відповісти
 
 