Дело об изнасиловании в Кагарлыке будут слушать в закрытом режиме, - суд

Дело о вероятном майском изнасиловании полицейскими женщины в Кагарлыцком отделении полиции будет слушаться в закрытом режиме из-за рассмотрения половых преступлений. На этом настаивали адвокаты обвиняемых.

Такое решение судьи Обуховского суда Киевской области приняли во время подготовительного судебного заседания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Адвокаты обвиняемых просили закрыть дело и вернуть обвинительный акт прокурору либо назначить закрытое слушание, подчеркивая, что в процессе будут исследоваться сексуальные преступления. Обвиняемые Николай Кузив, Сергей Сулима, Евгений Трофименко, Ярослав Левандюк и Сергей Панасенко поддержали своих защитников.

Прокуроры просили назначить судебные слушания в открытом режиме. Сама потерпевшая Неля Погребицкая и ее адвокаты не возражали против открытых судебных слушаний, подчеркивая, что она готова рассказать обо всем публично.

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Суд принял решение о закрытом судебном разбирательстве, сославшись на статью 27 Уголовно-процессуального кодекса. Прокурор по делу Янис Симонов отметил, что из-за этого общество не сможет увидеть доказательства по делу. По словам прокуроров, они собрали, кроме показаний потерпевших, результаты экспертиз, видео и информацию о месте нахождения обвиняемых.

Адвокат Кузива Виктор Чевгуз отметил, что преступления против несовершеннолетних, половые преступления, преступления, относящиеся к государственной тайне, слушаются именно в закрытом режиме. "Если потерпевшая не возражает, то пусть выйдет на улицу и расскажет всем. Преступления против несовершеннолетних, половые преступления и с государственной тайной слушаются в закрытом режиме. Точка", — сказал он.

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Адвокат потерпевшей Нели Погребицкой Злата Симоненко в комментарии отметила, что считает решение суда о закрытом процессе необоснованным.

"Поскольку все потерпевшие просили открытое судебное заседание. Более того, если обвиняемым нечего скрывать и они уверены в своей невиновности, открытое судебное разбирательство, наоборот, может им помочь осветить ситуацию и их позицию. Просили открытый, поскольку исход рассмотрения дела имеет общественное значение. Насилие и преступления не нужно скрывать в зале суда, а наоборот, говорить об этом и внедрять функцию превенции", — сказала Симоненко.

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Также суд продлил круглосуточный домашний арест бывшему главе Кагарлыцкого отделения полиции Сергею Панасенко и его подчиненному Ярославу Левандюку. Домашний арест Евгению Трофименко и содержания под стражей Сулиме и Кузиву продолжили ранее.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением об избиении и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.