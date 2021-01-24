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Будинок депутата райради на Рівненщині Ткача обстріляли невідомі. ФОТОрепортаж

Невідомі в ніч на п'ятницю, 22 січня, обстріляли будинок депутата Вараської районної ради. Куля влучила у вікно дитячої кімнати.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Господиня будинку, яка є приватним підприємцем, розповіла, що близько 4 ранку почула підозрілі звуки і гавкіт собаки. Вона є дружиною Віктора Ткача, депутата партії "Сила і честь" Вараської райради.

"Увечері, вже коли стемніло, приїхали правоохоронці, все оглядали, але не було спочатку експерта. Загалом нарахували 14 слідів від куль. Стріляли по всіх спальнях і будинку здалеку. Поки що зібрали кулі і після висновків робитимуть балістичну експертизу", - прокоментувала інцидент дружина депутата Олена Ткач.

Здогадок, хто це міг зробити, жінка не має.

"Як варіант - діяльність чоловіка, але він депутатом став ось тільки зараз. Ні з ким не сварилися. Я сама займаюся манікюром, не думаю, щоб за погані нігті хтось би стріляв по будинку", - додає вона.

Будинок депутата райради на Рівненщині Ткача обстріляли невідомі 01

Будинок депутата райради на Рівненщині Ткача обстріляли невідомі 02
Будинок депутата райради на Рівненщині Ткача обстріляли невідомі 03
Будинок депутата райради на Рівненщині Ткача обстріляли невідомі 04
Будинок депутата райради на Рівненщині Ткача обстріляли невідомі 05
Будинок депутата райради на Рівненщині Ткача обстріляли невідомі 06
Будинок депутата райради на Рівненщині Ткача обстріляли невідомі 07

Поліцейські відкрили кримінальне провадження та встановлюють причетних до злочину, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

"Під час огляду місця події слідчо-оперативна група виявила пошкодження трьох вікон. Слідчі вилучили чотири предмети, схожі на частини від куль, що залишилися між камерами склопакетів", - розповіла прессекретарка Нацполіції області Марія Юстицька.

За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь виготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, слідчі почали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

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Автор: 

депутат (1776) обстріл (28472) замах (547) Нацполіція (15168) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+4
А нечего крысятничать бабло от янтаря.
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24.01.2021 15:23
+2
Судячи по калібру кулі - 16, або 20-й калібр мисливського гладкоствола... Це точно не "перероблений газовик" чи "травмат". Там не стрільба була, а "методичний обстріл". Стріляли або з двохстволки, або з "Сайги" 20-го калібру. Просто не видно, наскільки куля сплющена... Навіть при "Сайзі" треба було мінять магазин...
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24.01.2021 15:58
+1
Газовий, перероблений під стрільбу свинцевими кулями? З такого лайна убили двох пошуковців у Пущі-Водиці та охоронців у Каравані.
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24.01.2021 15:29
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А нечего крысятничать бабло от янтаря.
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24.01.2021 15:23 Відповісти
Газовий, перероблений під стрільбу свинцевими кулями? З такого лайна убили двох пошуковців у Пущі-Водиці та охоронців у Каравані.
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24.01.2021 15:29 Відповісти
Следователи изъяли четыре предмета, похожие на части от пуль, оставшиеся между камерами стеклопакетов"Источник: https://censor.net/ru/p3243702

Или стекла бронированные, или стреляли из рогатки.
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24.01.2021 15:30 Відповісти
Пленка противоударная
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24.01.2021 15:48 Відповісти
Якщо стріляли здалеку,то скло кулю з гладкоствола садить сильно.
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24.01.2021 18:47 Відповісти
скорее изза того,шо маникюрщиці в политику полезли
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24.01.2021 15:35 Відповісти
ГУЭНН - ЗЕ ШОУ МУСТ ГО ОН .обажаю Ф.Меркули но не политиков в УКРАИНЕ ...МАЙДАНЦЫ МЫ ПРОИГРАЛИ ВЫБРАЛИ пороха ,сейчас проигрываем зеленому..НО ПОДОЖДЕМ ДО 2022 ГОДА !2021 год оставим для того чтобы УБЕДИТСА В парашке нечего незменитса не смотря убийство путрела и "чесных выборов"
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24.01.2021 15:36 Відповісти
Був просто злодієм, а став злодієм в законі?
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24.01.2021 15:38 Відповісти
Судячи по калібру кулі - 16, або 20-й калібр мисливського гладкоствола... Це точно не "перероблений газовик" чи "травмат". Там не стрільба була, а "методичний обстріл". Стріляли або з двохстволки, або з "Сайги" 20-го калібру. Просто не видно, наскільки куля сплющена... Навіть при "Сайзі" треба було мінять магазин...
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24.01.2021 15:58 Відповісти
Теперь депутату/ам необходимо будет круговое видеонаблюдение и госохрана за счёт наших налогов.
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24.01.2021 17:24 Відповісти
Судя по фото,выстрел (вероятнее всего именно один выстрел)картечью 6.5-7мм.Их(картечин) в патроне 12 калибра,полтора десятка.Стреляли со стороны пустыря,с противоположной стороны которого жилые дома.По описанию разлёта,несколько окон,металлочерепица-дистанция стрельбы 70-100 .Вполне возможно,стреляли бухие охотники по дичи,протупив,что могут шмальнуть по жилью.
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24.01.2021 17:58 Відповісти
Там, на четвертому фото, виставлена, поряд з "картеччю", лінійка... Ти де бачив "картеч" діаметром у 17 міліметрів?...
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24.01.2021 19:04 Відповісти
Подивись уважніше,якраз 8.2мм,звичайнісінька картеч.
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24.01.2021 19:16 Відповісти
Друже,мій будинок неподалік.Це луг понад Стиром,там немає на що полювати,тим паче з картеч'ю.Там камер по будинках багато,думаю найдуть стрільця.
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24.01.2021 19:11 Відповісти
 
 