Будинок депутата райради на Рівненщині Ткача обстріляли невідомі. ФОТОрепортаж

Невідомі в ніч на п'ятницю, 22 січня, обстріляли будинок депутата Вараської районної ради. Куля влучила у вікно дитячої кімнати.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Господиня будинку, яка є приватним підприємцем, розповіла, що близько 4 ранку почула підозрілі звуки і гавкіт собаки. Вона є дружиною Віктора Ткача, депутата партії "Сила і честь" Вараської райради.

"Увечері, вже коли стемніло, приїхали правоохоронці, все оглядали, але не було спочатку експерта. Загалом нарахували 14 слідів від куль. Стріляли по всіх спальнях і будинку здалеку. Поки що зібрали кулі і після висновків робитимуть балістичну експертизу", - прокоментувала інцидент дружина депутата Олена Ткач.

Здогадок, хто це міг зробити, жінка не має.

"Як варіант - діяльність чоловіка, але він депутатом став ось тільки зараз. Ні з ким не сварилися. Я сама займаюся манікюром, не думаю, щоб за погані нігті хтось би стріляв по будинку", - додає вона.













Поліцейські відкрили кримінальне провадження та встановлюють причетних до злочину, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

"Під час огляду місця події слідчо-оперативна група виявила пошкодження трьох вікон. Слідчі вилучили чотири предмети, схожі на частини від куль, що залишилися між камерами склопакетів", - розповіла прессекретарка Нацполіції області Марія Юстицька.

За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням предмета, заздалегідь виготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, слідчі почали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

Читайте також: 11 депутатів ОПЗЖ просили надати їм охорону за держкошти, - ЗМІ