Чоловіка вбили струменем води з миючого апарата на Волині, - Нацполіція

На Волині під час конфлікту чоловіка вбили струменем води з миючого апарата, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Волинської області.

Тіло загиблого працівника, 42-річного чоловіка, знайшли на території одного з підприємств у Горохівському районі.

За підозрою у вчиненні умисного вбивства поліцейські затримали 53-річного жителя району, робітника підприємства. Слідчі з’ясували, що чоловік під час конфлікту із загиблим спрямував йому в обличчя струмінь води із миючого апарата, яка потрапила до рота, що спричинило смерть потерпілого.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, зловмисникові обиратимуть запобіжний захід.

Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває слідство.

