Чоловіка вбили струменем води з миючого апарата на Волині, - Нацполіція

Чоловіка вбили струменем води з миючого апарата на Волині, - Нацполіція

На Волині під час конфлікту чоловіка вбили струменем води з миючого апарата, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Волинської області.

Тіло загиблого працівника, 42-річного чоловіка, знайшли на території одного з підприємств у Горохівському районі.

За підозрою у вчиненні умисного вбивства поліцейські затримали 53-річного жителя району, робітника підприємства. Слідчі з’ясували, що чоловік під час конфлікту із загиблим спрямував йому в обличчя струмінь води із миючого апарата, яка потрапила до рота, що спричинило смерть потерпілого.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, зловмисникові обиратимуть запобіжний захід.

Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває слідство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2020 році у світі вбили 50 журналістів, найчастіше - у "мирних" країнах, - Репортери без кордонів

Топ коментарі
+25
Ні. У мене на роботі зберігався акт про нещасний випадок, який трапився на підприємствві у 1983 році. Коротко суть. Один з робітників обдував стисненим повітрям верстаки і слюсарні столи в майстерні. Інший, незадоволений, сказав йому: Ще в ср\ку дунь!". Той, не довго думаючи, приставив йому шланг до заду і, треба ж такому трапитись (!), через одяг приклав шланг прямо до ануса і надув потерпілого. Потерпілому одразу стало погано, йому викликали щвидку і робили операцію, він вижив і потім ще довго працював. Якби я, своїми очима, не читав акт про нещасний випадок на виробництві нізащо не повірив би в подібну історію...
показати весь коментар
29.12.2020 13:22 Відповісти
+21
Мужчину убили струей воды из моющего аппарата на Волыни, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2416
показати весь коментар
29.12.2020 13:00 Відповісти
+18
160-180... У дружини мийка, так один мийник вирішив ноги влітку помити. Мінус нігті.
показати весь коментар
29.12.2020 13:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь я видел все
показати весь коментар
29.12.2020 12:57 Відповісти
Моющие аппараты - 100+ бар давление воды.
Если стояли рядом один с включенным аппаратом, а второй ни как не хотел замолчать свой рот, то вода, попавшая в рот, наверное брызнула у чувака за спиной ...
показати весь коментар
29.12.2020 13:06 Відповісти
160-180... У дружини мийка, так один мийник вирішив ноги влітку помити. Мінус нігті.
показати весь коментар
29.12.2020 13:18 Відповісти
Ні. У мене на роботі зберігався акт про нещасний випадок, який трапився на підприємствві у 1983 році. Коротко суть. Один з робітників обдував стисненим повітрям верстаки і слюсарні столи в майстерні. Інший, незадоволений, сказав йому: Ще в ср\ку дунь!". Той, не довго думаючи, приставив йому шланг до заду і, треба ж такому трапитись (!), через одяг приклав шланг прямо до ануса і надув потерпілого. Потерпілому одразу стало погано, йому викликали щвидку і робили операцію, він вижив і потім ще довго працював. Якби я, своїми очима, не читав акт про нещасний випадок на виробництві нізащо не повірив би в подібну історію...
показати весь коментар
29.12.2020 13:22 Відповісти
В конце 70-х у нас на предприятии не выжил.
Игрались со шлангом. Компрессор 6 атм.
Жертве разорвало кишки.
показати весь коментар
29.12.2020 13:50 Відповісти
Прікольщікі....
21.04.2019 таке зробили з цілою країною....
показати весь коментар
29.12.2020 14:23 Відповісти
2й раз, первый в 2014
показати весь коментар
29.12.2020 14:30 Відповісти
Щось від тебе постійно смердить немитим. Ану скажи "Путєн - )(уйло".
показати весь коментар
29.12.2020 14:41 Відповісти
Да без проблем, Мамоша) Путен - трижды )(уйло. Полегчало, сердешный
показати весь коментар
29.12.2020 15:48 Відповісти
Залишилися смутні підозри: чому смердить ?
показати весь коментар
29.12.2020 17:15 Відповісти
Мамонов ти казламордий?
показати весь коментар
29.12.2020 20:12 Відповісти
О, ще одна прокацапська мразь висунулася. Не втерпіло. Тебе ж, лапоть, за версту видно, як не маскуйся. Тупа шпілі-вілі
показати весь коментар
30.12.2020 11:18 Відповісти
У нас один так играл с электродрелью, приставил сверло до штанов товарища и бжикнул на секунду, а сверло по инерции штаны намотало и зад поранило.
показати весь коментар
29.12.2020 15:21 Відповісти
быдло ты можешь только видеть ширинку перед твоим носом.Надеюсь когда здохнешь порохоботы тоже над твоей смертью посмеются!!!
показати весь коментар
29.12.2020 14:59 Відповісти
До чего дошел прогресс.. Креатив
показати весь коментар
29.12.2020 12:57 Відповісти
керхер рулит!
показати весь коментар
29.12.2020 12:58 Відповісти
Мужчину убили струей воды из моющего аппарата на Волыни, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2416
показати весь коментар
29.12.2020 13:00 Відповісти
при совке один другому был в джопу шланг сунул. тот тоже умер. чем закончилось для другого не знаю.
показати весь коментар
29.12.2020 13:10 Відповісти
Петька первый на московии так с боярами развлекался... Мехами через жопу надувал...
показати весь коментар
29.12.2020 13:32 Відповісти
Класска!!))
показати весь коментар
29.12.2020 13:21 Відповісти
Нет просто он из твоего племени.
показати весь коментар
29.12.2020 13:26 Відповісти
А Ви з якого - Лохів чи неЛохів?
)))
показати весь коментар
29.12.2020 14:20 Відповісти
Вот ты точно из цирка янелоха. Это ты его избиратель ,ну и троль зедебильный на ставке с 19 года,все все помнят.
показати весь коментар
30.12.2020 09:42 Відповісти
направил ему в лицо струю воды из моющего аппарата, которая попала в рот, что повлекло смерть потерпевшего. (c)

Кто-то сильно много врал/ругался...
показати весь коментар
29.12.2020 13:00 Відповісти
Умышленное? Таким способом можно рассчитывать что человек умрет? Полиция как всегда жжет...
показати весь коментар
29.12.2020 13:03 Відповісти
Розірвав весь кішковик.
показати весь коментар
29.12.2020 13:05 Відповісти
Схоже на те.
показати весь коментар
29.12.2020 13:06 Відповісти
...і собаковик на додачу
показати весь коментар
29.12.2020 13:09 Відповісти
Стравохід швидше.
показати весь коментар
29.12.2020 13:14 Відповісти
І шлунок.
показати весь коментар
29.12.2020 13:15 Відповісти
Вряд ли. Скорее в первую очередь перерезал сосуды и позвоночник, ну и пищевод с трахеей и легкими наверное порвал.
показати весь коментар
29.12.2020 13:19 Відповісти
Все набагато простіше: аспірація холодної води - рефлекторна зупинка дихання - гостра гіпоксія мозку - смерть.
показати весь коментар
29.12.2020 13:28 Відповісти
Ну если откинуть давление воды, то наверное
показати весь коментар
29.12.2020 15:10 Відповісти
Чоловіка вбили струменем води з миючого апарата на Волині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6058
показати весь коментар
29.12.2020 13:08 Відповісти
Ну вот теперь и керхеры запретят в Украине
показати весь коментар
29.12.2020 13:09 Відповісти
Змусять знизити тиск до 50 бар)))
показати весь коментар
29.12.2020 13:23 Відповісти
Кто первый напишет, что это был зебил?
показати весь коментар
29.12.2020 13:11 Відповісти
Як казав Соєриг, треба було краник прикрутити
показати весь коментар
29.12.2020 13:26 Відповісти
Надо просто перестать поливать!
показати весь коментар
29.12.2020 13:13 Відповісти
Вы так удивляетесь, а если бы подозреваемым был кто то другой или хотя бы при деньгах, то это еще и как самоубийство квалифицировать можно.
показати весь коментар
29.12.2020 13:15 Відповісти
Век живи - хер усьо узнаешь..
Цікавий спосіб..
🤔
показати весь коментар
29.12.2020 13:17 Відповісти
Водой, правда с песком, металл режут
показати весь коментар
29.12.2020 13:23 Відповісти
Водой без песка и уголь добывают. Есть такая гидравлическая выемка угля. Реально уголь режут гидромониторами.
показати весь коментар
29.12.2020 16:08 Відповісти
Фиг докажут умышленное убийство.
показати весь коментар
29.12.2020 13:22 Відповісти
Тобто тер якщо комуcь в обличча склянку води виплиснеш, то то є замах на вбивство? Мєнти ще тi кловани
показати весь коментар
29.12.2020 13:28 Відповісти
Клован это ты. Сходи на авто мойку попроси кёрхер и на ухо себе"плесни". Только сзади, а то если спереди может случится так, что через соседнее ухо мозги выдует, а так только одно отпадет. Как минимум 115-ю никому не станут клеить.
показати весь коментар
29.12.2020 15:24 Відповісти
Бидло, навчiтесь з незнайомими спiлкуватись, та й прочитайТЕ значення термiну "сарказм"

А також уважно прочитайТЕ новину:
"объявления ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство)"

Можливо тодi зрозумiєТЕ що я мав на увазi.
показати весь коментар
29.12.2020 15:48 Відповісти
с незнакомыми номерами я обычно так и общаюсь.

Не смотря на то, что благоговейное отношение к ментам мне не свойственно, из информации имеющейся в данной статье могу предположить только следующее:
1. Дело было на авто мойке или на предприятии где что-либо промывают с помощью устройств "мойка высокого давления"
2. Поскольку оба работали на этом предприятии, то следователь возможно получил, от прямых или косвенных свидетелей сей трагедии, информацию о том, что между этими двумя уже давно поддерживались довольно таки горячие "дружественные" отношения и хотя бы раз в общении упоминалось "грохну, тварь!"(или нечто похожее)
3. Если подозреваемый был оператором этой машинки, то он наверняка был знаком с ее возможностями и из инструкции по ТБ, и из собственных ощущений когда ее направляешь на какое-либо близкое препятствие, и, возможно, из однажды увиденного результата от помывки этой машинкой какой-нибудь подвернувшейся под руку крысы или кошки у которых отсутствовала возможность сбежать, к примеру.

Если есть подтверждение п.2, а тем более чему-нибудь подобному п.3, то это стопудово п.1 ст.115, даже если по факту такого умысла и не было. Адвокату, мне так кажется, нужно будет сильно повозиться, чтобы убедить суд в неумышленности.
Так что, дорогой номер, идиТЕ в ... каком-нибудь направлении и засуньТЕ свой настолько тонкий, что аж прозрачный, сарказм себе в ... дальний угол самой дальней своей кладовки
показати весь коментар
29.12.2020 16:59 Відповісти
Ну що ж, перше враження, що ви бидло, в мене не змiнилось. Тому балакати немає про що.
Бувайте.
показати весь коментар
29.12.2020 17:16 Відповісти
Егеж, бувайТЕ, пан/пані еліто, не кашляйТЕ
показати весь коментар
29.12.2020 18:24 Відповісти
интересны последние мысли убиенного...
показати весь коментар
29.12.2020 13:49 Відповісти
Розірвало легені або шлунок.
Чи дебілів стає все більше, чи писати про них більше стали...
показати весь коментар
29.12.2020 13:55 Відповісти
Ломачинский Андрей Анатольевич
ДУШ С РАСЧЛЕНЕНИЕМ



В начале 80-х недалеко от Финбана велись земляные работы. Отсыпали здоровую насыпь на Выборгской железнодорожной ветке. И вот один из бульдозеристов заметил какие-то куски в земле. Мясо напоминают. Остановился, вышел и обомлел. Мясо то с человеческой кожей оказалось. Работам стоп, звонок ментам.
Менты приехали, попросили раскопать. Извлекли мясцо. Больше ничего не нашли - ни одежды, ни иных зацепок. Куски мелкие, но почти целый труп складывается. Явно мужской. Лицо восстановить невозможно - череп сильнее всего разбит и фрагментирован. Труп должен быть свежий, больше 24, но менее 48 часов. Метод расчленения не ясен. Края явно не резано-рубленные. Да и вообще, какие-то странные. Выглядят как будто эти фрагменты человеческого тела помыли, вроде как мясо перед варкой. Чушь какая-то получается - помыли и закопали. Уверенно определить откуда земля, приехали ли куски на самосвале или захоронены на месте оказалось сложно. В одно и тоже место одновременно по крайней мере с восьми точек землю возили. Да и грунты схожи, плюс все перелопачено здорово.
Вся надежда на экспертизу. Взяли пробы землицы, собрали куски, разложили по кулечкам и отправили на Кафедру Судебной Медицины, что в Военно-Медицинской Академии. Определяйте, товарищи эксперты, откуда тело приехало, по той земле, что на мясо налипла. Заодно заключеньице дайте - что это такое интересное с трупом сделали. Ну и главное - причину смерти, если сможете.
Собрались светила экспертизы. Сняли первично-налипший грунт. Быстро выяснили, что останки расчлененного тела были закопаны в землю, которую свозили с метрополитена. Следов крови в грунте нет - расчленение на месте исключается. А вот с самим методом расчленения и причиной смерти проблема. Ни на что не похоже - ни пилено, ни разорвано, ни передавлено. И в то же время чем-то все методы сразу напоминает. Никаких дополнительных ран-травм на фрагментах не обнаруживается. Сердце-почки-печень в норме. Похоже был здоровый молодой парень семнадцати-восемнадцати лет. И вроде как его живого по щучьему велению на запчасти разобрало.
Подготовили ткани на микроскопию. Еще загадочней - ткани водой напитаны, вроде как кто ее туда под давлением закачал. Догадочка одна возникла. Так как подобное на кафедральной практике не встречалось, решили провести эксперимент. Заказали молодого поросеночка со спецфермы и послали гонца в поликлинику Академии за безигольным инжектором для солдатских прививок. Этот аппаратик без иголок укол делает - напором жидкости кожу прошивает. И поросенок нужен был не для шашлыка - просто у маленьких хрюшек кожа и мясо по механическим характеристикам на человечье похоже. Вот этому поросеночку кучу уколов обычной водой сделали, потом умертвили, а места уколов изучили под микроскопом. Картина разрушения тканей идентична с найденными кусками. Для верности еще холодного трупа покололи - там размозжение иное. По результатам экспертизы и следственного эксперимента интересная вещь получается - расчленили живого человека, порезав его струей воды под громадным давлением! Об этом и доложили следакам. Дальше распутывание дела заняло часа три.
Оказалась вот какая история. В Метрострое была водяная пушка. Такая штука в горно-добывающей промышленности используется - она дает струю столь большого давления, что та выбивает камень куда быстрее отбойного молотка. В СССР гидропушки популярны были - беспыльная выработка, вроде как о здоровье проходчика забота. Вот и совали этот метод куда ни попадя, в том числе и на строительство метрополитена. Но там грунта мягкие и от такой пушки толку не было. Не пропадать же добру, и работяги нашли этой «брызгалке» хорошее применение - на самом малом напоре смывали грязь в построенном туннеле. Работала эта пушка всего-ничего, а все остальное время стояла без дела для голой отчетности.
Пришли в Метрострой два пэтэушника на практику. Работали с месяц, пушку при них ни разу не включали. Да они и не знали толком, что это. Знали - туннель мыть. Каждый день после работы были грязные и потные, а до душевых далеко было тащиться. Вот этим умникам после конца смены пришла в голову блестящая мысль - далеко не ходить, а прямо на проходке помыться. На гидропушке была надпись «при большом давлении струя горячая». То что надо! Устройство в управлении простое. Врубают давление на максимум, чтоб душ приятней был. Один разделся и под «краник» стал. Другой у пульта струю врубает. Ну водичка и того - дружка пополам.
«Оператор» испугался. Хоть и непреднамеренное, а убийство. Лет на шесть по минимуму. Вокруг никого, свидетелей нет. Парень решил выкрутиться - положил дружковы половинки на толстый стальной щит и покромсал той же струйкой. Потом куски закопал прямо на ленте землепроходочного комбайна, а место происшествия хорошенько замыл. Утром транспортер скинул дружковы останки прямиком в самосвал - никто ничего бы и не заметил, если б не бульдозерист.
Пошел таки парень за непреднамеренное, но уже с весьма отягчающими.
показати весь коментар
29.12.2020 14:05 Відповісти
29.12.2020 14:10 Відповісти
ГАРНА МРІЯ, сєпарам і ватнікам як сіль на глаза
показати весь коментар
29.12.2020 15:58 Відповісти
Шкода тільки що це клоун проблєяв
показати весь коментар
29.12.2020 16:33 Відповісти
Шкода якщо тільки "проблєяв" ..... А якщо зробить, то теж шкода? Ну, що зробив, але ж клоун ...
показати весь коментар
29.12.2020 18:14 Відповісти
Гєній, а багато він зробив за пітора року?)))))
показати весь коментар
29.12.2020 23:29 Відповісти
А что сделал ты, для того, чтобы Украина была страной в которой хочется жить?
Ты даже тут и то пишешь под погремухой. Реальное имя боишься показать? Так чего ты ст0ишь по сравнению с теми, кто чего-то достиг? У него, еще до президентства, как-никак было имя которое знали миллионы, как минимум на постсовке. Сделал он его тоже вроде бы не слишком быстро. Может и эти мечты сможет воплотить?
Что такого выдающегося, за свои первые полтора года, сделали все его 5 предшественников? Например Порошенко, что такого суперского он сделал до конца 2015, от чего населению Украины стало лучше?
показати весь коментар
30.12.2020 10:36 Відповісти
Бачу ти Зебіл яких ще пошукати та ще й дебіл кончений.
Як що людина за рік президентсва вже 6 разів ходила у відпустку за грощі платників податків то це каже про то що ій проблеми громадян України до одного місця.
Як ви дам Зебіли кажете - Мальдівьский олігарх ))
показати весь коментар
30.12.2020 14:55 Відповісти
Дебіл - Порох Україну взяв з пустою казною і зробив ЗСУ з нуля, але тобі дебілу це не показник,хто знає може ти кацап під проксі, так що не перди у калюжу.
показати весь коментар
30.12.2020 14:57 Відповісти
Дебіл - Порох ..... это жесть . Ты из опызыжыстов штоле?

Грамоте подучись маленько, а то за такие комплименты можешь от фанатов Пороха и жменю в дыню словить
Про казну, как мне кажется, с тобой вообще нет смысла разговаривать, ибо ты, судя по всему, представляешь себе казну государства каким-то амбаром во дворе президентского дворца, в котором были насыпаны горы резаной бумаги, которые Янык с Бимбой наталкали в карманы и за пазуху и побежали в Ростов.

П.С.
ВСУ ", с нуля", подняли волонтеры, неравнодушное население и "пастор". Даже Беня с Фирташем этому способствовали, первое время отвлекая внимание на себя, то ьишь на свои батальоны. А потом уже начал крутиться Порох, бегая между капитолием, лАндоном и пАрижем. И выбегал он что-то кроме одежды и сухпайков далеко не за 100 дней или даже год. Так что, при всех его заслугах, не нужно делать из него Мессию.
показати весь коментар
30.12.2020 16:21 Відповісти
Змийся в унітаз лайно кацапське
показати весь коментар
30.12.2020 19:46 Відповісти
Обирайте ЗЄлю на другу каденцію і все отримаєте, всі мріють, а треба важко працювати.
показати весь коментар
29.12.2020 16:45 Відповісти
Хотів щоб було як у Герберта Велса, а вийшло як у Джорджа Орвелла. Так нас Клоун розсмішив, що плакать хочеться.
показати весь коментар
29.12.2020 17:06 Відповісти
Субмарину Курськ що втопили путінські соколи , пререрізали пополам струменем води з добавками абразивів. А тут глотку підставив. Як пише трактат з тібецької медицини - хочеш довго жити не товаришуй з дурнями.
показати весь коментар
29.12.2020 15:24 Відповісти
Дебільна смерть, цікаво за кого голосував померлий....
показати весь коментар
29.12.2020 15:59 Відповісти
А щас кого не спроси, то говорят, что мы за него не голосовали и вообще мы вне политики)))
показати весь коментар
29.12.2020 16:23 Відповісти
Чого це ? Серед виборців опзж і слуг багато лауреатів премії Дарвіна і вони пишаються фактом що можуть пити на заводі технічний спирт, тому і голосують за ригів і їх дітей слуг.
Даєш заводи!
показати весь коментар
29.12.2020 16:37 Відповісти
Чоловіка вбили струменем води з миючого апарата на Волині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8021
показати весь коментар
29.12.2020 17:51 Відповісти
Умышленное убийство? Они серьезно? Так и вижу как мужик замышляет, а затем и тщательно планирует убийство с помощью моющего аппарата своего коллеги по цеху. Больший бред трудно и придумать. Но это наша реформированная Сабаковская полиция. От нее всего можно ждать, даже такие высеры.
Скорее всего неумышленное или по неосторожности.
показати весь коментар
29.12.2020 19:32 Відповісти
губит людей не пиво.
показати весь коментар
30.12.2020 01:23 Відповісти
 
 