Мужчину убили струей воды из моющего аппарата на Волыни, - Нацполиция

Мужчину убили струей воды из моющего аппарата на Волыни, - Нацполиция

На Волыни во время конфликта мужчину убили струей воды из моющего аппарата, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Волынской области.

Тело погибшего работника, 42-летнего мужчины, нашли на территории одного из предприятий в Гороховском районе.

По подозрению в совершении умышленного убийства полицейские задержали 53-летнего жителя района, рабочего предприятия. Следователи выяснили, что мужчина во время конфликта с погибшим направил ему в лицо струю воды из моющего аппарата, которая попала в рот, что повлекло смерть потерпевшего.

Правонарушитель задержан. После объявления ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику будут избирать меру пресечения.

Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается следствие.

Автор: 

Нацполиция (16702) убийство (6549) Волынская область (1030)
Топ комментарии
+25
Ні. У мене на роботі зберігався акт про нещасний випадок, який трапився на підприємствві у 1983 році. Коротко суть. Один з робітників обдував стисненим повітрям верстаки і слюсарні столи в майстерні. Інший, незадоволений, сказав йому: Ще в ср\ку дунь!". Той, не довго думаючи, приставив йому шланг до заду і, треба ж такому трапитись (!), через одяг приклав шланг прямо до ануса і надув потерпілого. Потерпілому одразу стало погано, йому викликали щвидку і робили операцію, він вижив і потім ще довго працював. Якби я, своїми очима, не читав акт про нещасний випадок на виробництві нізащо не повірив би в подібну історію...
показать весь комментарий
29.12.2020 13:22 Ответить
+21
Мужчину убили струей воды из моющего аппарата на Волыни, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2416
показать весь комментарий
29.12.2020 13:00 Ответить
+18
160-180... У дружини мийка, так один мийник вирішив ноги влітку помити. Мінус нігті.
показать весь комментарий
29.12.2020 13:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Теперь я видел все
показать весь комментарий
29.12.2020 12:57 Ответить
Моющие аппараты - 100+ бар давление воды.
Если стояли рядом один с включенным аппаратом, а второй ни как не хотел замолчать свой рот, то вода, попавшая в рот, наверное брызнула у чувака за спиной ...
показать весь комментарий
29.12.2020 13:06 Ответить
160-180... У дружини мийка, так один мийник вирішив ноги влітку помити. Мінус нігті.
показать весь комментарий
29.12.2020 13:18 Ответить
Ні. У мене на роботі зберігався акт про нещасний випадок, який трапився на підприємствві у 1983 році. Коротко суть. Один з робітників обдував стисненим повітрям верстаки і слюсарні столи в майстерні. Інший, незадоволений, сказав йому: Ще в ср\ку дунь!". Той, не довго думаючи, приставив йому шланг до заду і, треба ж такому трапитись (!), через одяг приклав шланг прямо до ануса і надув потерпілого. Потерпілому одразу стало погано, йому викликали щвидку і робили операцію, він вижив і потім ще довго працював. Якби я, своїми очима, не читав акт про нещасний випадок на виробництві нізащо не повірив би в подібну історію...
показать весь комментарий
29.12.2020 13:22 Ответить
В конце 70-х у нас на предприятии не выжил.
Игрались со шлангом. Компрессор 6 атм.
Жертве разорвало кишки.
показать весь комментарий
29.12.2020 13:50 Ответить
Прікольщікі....
21.04.2019 таке зробили з цілою країною....
показать весь комментарий
29.12.2020 14:23 Ответить
2й раз, первый в 2014
показать весь комментарий
29.12.2020 14:30 Ответить
Щось від тебе постійно смердить немитим. Ану скажи "Путєн - )(уйло".
показать весь комментарий
29.12.2020 14:41 Ответить
Да без проблем, Мамоша) Путен - трижды )(уйло. Полегчало, сердешный
показать весь комментарий
29.12.2020 15:48 Ответить
Залишилися смутні підозри: чому смердить ?
показать весь комментарий
29.12.2020 17:15 Ответить
Мамонов ти казламордий?
показать весь комментарий
29.12.2020 20:12 Ответить
О, ще одна прокацапська мразь висунулася. Не втерпіло. Тебе ж, лапоть, за версту видно, як не маскуйся. Тупа шпілі-вілі
показать весь комментарий
30.12.2020 11:18 Ответить
У нас один так играл с электродрелью, приставил сверло до штанов товарища и бжикнул на секунду, а сверло по инерции штаны намотало и зад поранило.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:21 Ответить
быдло ты можешь только видеть ширинку перед твоим носом.Надеюсь когда здохнешь порохоботы тоже над твоей смертью посмеются!!!
показать весь комментарий
29.12.2020 14:59 Ответить
До чего дошел прогресс.. Креатив
показать весь комментарий
29.12.2020 12:57 Ответить
керхер рулит!
показать весь комментарий
29.12.2020 12:58 Ответить
Мужчину убили струей воды из моющего аппарата на Волыни, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2416
показать весь комментарий
29.12.2020 13:00 Ответить
при совке один другому был в джопу шланг сунул. тот тоже умер. чем закончилось для другого не знаю.
показать весь комментарий
29.12.2020 13:10 Ответить
Петька первый на московии так с боярами развлекался... Мехами через жопу надувал...
показать весь комментарий
29.12.2020 13:32 Ответить
Класска!!))
показать весь комментарий
29.12.2020 13:21 Ответить
Нет просто он из твоего племени.
показать весь комментарий
29.12.2020 13:26 Ответить
А Ви з якого - Лохів чи неЛохів?
)))
показать весь комментарий
29.12.2020 14:20 Ответить
Вот ты точно из цирка янелоха. Это ты его избиратель ,ну и троль зедебильный на ставке с 19 года,все все помнят.
показать весь комментарий
30.12.2020 09:42 Ответить
направил ему в лицо струю воды из моющего аппарата, которая попала в рот, что повлекло смерть потерпевшего. (c)

Кто-то сильно много врал/ругался...
показать весь комментарий
29.12.2020 13:00 Ответить
Умышленное? Таким способом можно рассчитывать что человек умрет? Полиция как всегда жжет...
показать весь комментарий
29.12.2020 13:03 Ответить
Розірвав весь кішковик.
показать весь комментарий
29.12.2020 13:05 Ответить
Схоже на те.
показать весь комментарий
29.12.2020 13:06 Ответить
...і собаковик на додачу
показать весь комментарий
29.12.2020 13:09 Ответить
Стравохід швидше.
показать весь комментарий
29.12.2020 13:14 Ответить
І шлунок.
показать весь комментарий
29.12.2020 13:15 Ответить
Вряд ли. Скорее в первую очередь перерезал сосуды и позвоночник, ну и пищевод с трахеей и легкими наверное порвал.
показать весь комментарий
29.12.2020 13:19 Ответить
Все набагато простіше: аспірація холодної води - рефлекторна зупинка дихання - гостра гіпоксія мозку - смерть.
показать весь комментарий
29.12.2020 13:28 Ответить
Ну если откинуть давление воды, то наверное
показать весь комментарий
29.12.2020 15:10 Ответить
Чоловіка вбили струменем води з миючого апарата на Волині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6058
показать весь комментарий
29.12.2020 13:08 Ответить
Ну вот теперь и керхеры запретят в Украине
показать весь комментарий
29.12.2020 13:09 Ответить
Змусять знизити тиск до 50 бар)))
показать весь комментарий
29.12.2020 13:23 Ответить
Кто первый напишет, что это был зебил?
показать весь комментарий
29.12.2020 13:11 Ответить
Як казав Соєриг, треба було краник прикрутити
показать весь комментарий
29.12.2020 13:26 Ответить
Надо просто перестать поливать!
показать весь комментарий
29.12.2020 13:13 Ответить
Вы так удивляетесь, а если бы подозреваемым был кто то другой или хотя бы при деньгах, то это еще и как самоубийство квалифицировать можно.
показать весь комментарий
29.12.2020 13:15 Ответить
Век живи - хер усьо узнаешь..
Цікавий спосіб..
🤔
показать весь комментарий
29.12.2020 13:17 Ответить
Водой, правда с песком, металл режут
показать весь комментарий
29.12.2020 13:23 Ответить
Водой без песка и уголь добывают. Есть такая гидравлическая выемка угля. Реально уголь режут гидромониторами.
показать весь комментарий
29.12.2020 16:08 Ответить
Фиг докажут умышленное убийство.
показать весь комментарий
29.12.2020 13:22 Ответить
Тобто тер якщо комуcь в обличча склянку води виплиснеш, то то є замах на вбивство? Мєнти ще тi кловани
показать весь комментарий
29.12.2020 13:28 Ответить
Клован это ты. Сходи на авто мойку попроси кёрхер и на ухо себе"плесни". Только сзади, а то если спереди может случится так, что через соседнее ухо мозги выдует, а так только одно отпадет. Как минимум 115-ю никому не станут клеить.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:24 Ответить
Бидло, навчiтесь з незнайомими спiлкуватись, та й прочитайТЕ значення термiну "сарказм"

А також уважно прочитайТЕ новину:
"объявления ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство)"

Можливо тодi зрозумiєТЕ що я мав на увазi.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:48 Ответить
с незнакомыми номерами я обычно так и общаюсь.

Не смотря на то, что благоговейное отношение к ментам мне не свойственно, из информации имеющейся в данной статье могу предположить только следующее:
1. Дело было на авто мойке или на предприятии где что-либо промывают с помощью устройств "мойка высокого давления"
2. Поскольку оба работали на этом предприятии, то следователь возможно получил, от прямых или косвенных свидетелей сей трагедии, информацию о том, что между этими двумя уже давно поддерживались довольно таки горячие "дружественные" отношения и хотя бы раз в общении упоминалось "грохну, тварь!"(или нечто похожее)
3. Если подозреваемый был оператором этой машинки, то он наверняка был знаком с ее возможностями и из инструкции по ТБ, и из собственных ощущений когда ее направляешь на какое-либо близкое препятствие, и, возможно, из однажды увиденного результата от помывки этой машинкой какой-нибудь подвернувшейся под руку крысы или кошки у которых отсутствовала возможность сбежать, к примеру.

Если есть подтверждение п.2, а тем более чему-нибудь подобному п.3, то это стопудово п.1 ст.115, даже если по факту такого умысла и не было. Адвокату, мне так кажется, нужно будет сильно повозиться, чтобы убедить суд в неумышленности.
Так что, дорогой номер, идиТЕ в ... каком-нибудь направлении и засуньТЕ свой настолько тонкий, что аж прозрачный, сарказм себе в ... дальний угол самой дальней своей кладовки
показать весь комментарий
29.12.2020 16:59 Ответить
Ну що ж, перше враження, що ви бидло, в мене не змiнилось. Тому балакати немає про що.
Бувайте.
показать весь комментарий
29.12.2020 17:16 Ответить
Егеж, бувайТЕ, пан/пані еліто, не кашляйТЕ
показать весь комментарий
29.12.2020 18:24 Ответить
интересны последние мысли убиенного...
показать весь комментарий
29.12.2020 13:49 Ответить
Розірвало легені або шлунок.
Чи дебілів стає все більше, чи писати про них більше стали...
показать весь комментарий
29.12.2020 13:55 Ответить
Ломачинский Андрей Анатольевич
ДУШ С РАСЧЛЕНЕНИЕМ



В начале 80-х недалеко от Финбана велись земляные работы. Отсыпали здоровую насыпь на Выборгской железнодорожной ветке. И вот один из бульдозеристов заметил какие-то куски в земле. Мясо напоминают. Остановился, вышел и обомлел. Мясо то с человеческой кожей оказалось. Работам стоп, звонок ментам.
Менты приехали, попросили раскопать. Извлекли мясцо. Больше ничего не нашли - ни одежды, ни иных зацепок. Куски мелкие, но почти целый труп складывается. Явно мужской. Лицо восстановить невозможно - череп сильнее всего разбит и фрагментирован. Труп должен быть свежий, больше 24, но менее 48 часов. Метод расчленения не ясен. Края явно не резано-рубленные. Да и вообще, какие-то странные. Выглядят как будто эти фрагменты человеческого тела помыли, вроде как мясо перед варкой. Чушь какая-то получается - помыли и закопали. Уверенно определить откуда земля, приехали ли куски на самосвале или захоронены на месте оказалось сложно. В одно и тоже место одновременно по крайней мере с восьми точек землю возили. Да и грунты схожи, плюс все перелопачено здорово.
Вся надежда на экспертизу. Взяли пробы землицы, собрали куски, разложили по кулечкам и отправили на Кафедру Судебной Медицины, что в Военно-Медицинской Академии. Определяйте, товарищи эксперты, откуда тело приехало, по той земле, что на мясо налипла. Заодно заключеньице дайте - что это такое интересное с трупом сделали. Ну и главное - причину смерти, если сможете.
Собрались светила экспертизы. Сняли первично-налипший грунт. Быстро выяснили, что останки расчлененного тела были закопаны в землю, которую свозили с метрополитена. Следов крови в грунте нет - расчленение на месте исключается. А вот с самим методом расчленения и причиной смерти проблема. Ни на что не похоже - ни пилено, ни разорвано, ни передавлено. И в то же время чем-то все методы сразу напоминает. Никаких дополнительных ран-травм на фрагментах не обнаруживается. Сердце-почки-печень в норме. Похоже был здоровый молодой парень семнадцати-восемнадцати лет. И вроде как его живого по щучьему велению на запчасти разобрало.
Подготовили ткани на микроскопию. Еще загадочней - ткани водой напитаны, вроде как кто ее туда под давлением закачал. Догадочка одна возникла. Так как подобное на кафедральной практике не встречалось, решили провести эксперимент. Заказали молодого поросеночка со спецфермы и послали гонца в поликлинику Академии за безигольным инжектором для солдатских прививок. Этот аппаратик без иголок укол делает - напором жидкости кожу прошивает. И поросенок нужен был не для шашлыка - просто у маленьких хрюшек кожа и мясо по механическим характеристикам на человечье похоже. Вот этому поросеночку кучу уколов обычной водой сделали, потом умертвили, а места уколов изучили под микроскопом. Картина разрушения тканей идентична с найденными кусками. Для верности еще холодного трупа покололи - там размозжение иное. По результатам экспертизы и следственного эксперимента интересная вещь получается - расчленили живого человека, порезав его струей воды под громадным давлением! Об этом и доложили следакам. Дальше распутывание дела заняло часа три.
Оказалась вот какая история. В Метрострое была водяная пушка. Такая штука в горно-добывающей промышленности используется - она дает струю столь большого давления, что та выбивает камень куда быстрее отбойного молотка. В СССР гидропушки популярны были - беспыльная выработка, вроде как о здоровье проходчика забота. Вот и совали этот метод куда ни попадя, в том числе и на строительство метрополитена. Но там грунта мягкие и от такой пушки толку не было. Не пропадать же добру, и работяги нашли этой «брызгалке» хорошее применение - на самом малом напоре смывали грязь в построенном туннеле. Работала эта пушка всего-ничего, а все остальное время стояла без дела для голой отчетности.
Пришли в Метрострой два пэтэушника на практику. Работали с месяц, пушку при них ни разу не включали. Да они и не знали толком, что это. Знали - туннель мыть. Каждый день после работы были грязные и потные, а до душевых далеко было тащиться. Вот этим умникам после конца смены пришла в голову блестящая мысль - далеко не ходить, а прямо на проходке помыться. На гидропушке была надпись «при большом давлении струя горячая». То что надо! Устройство в управлении простое. Врубают давление на максимум, чтоб душ приятней был. Один разделся и под «краник» стал. Другой у пульта струю врубает. Ну водичка и того - дружка пополам.
«Оператор» испугался. Хоть и непреднамеренное, а убийство. Лет на шесть по минимуму. Вокруг никого, свидетелей нет. Парень решил выкрутиться - положил дружковы половинки на толстый стальной щит и покромсал той же струйкой. Потом куски закопал прямо на ленте землепроходочного комбайна, а место происшествия хорошенько замыл. Утром транспортер скинул дружковы останки прямиком в самосвал - никто ничего бы и не заметил, если б не бульдозерист.
Пошел таки парень за непреднамеренное, но уже с весьма отягчающими.
показать весь комментарий
29.12.2020 14:05 Ответить
Субмарину Курськ що втопили путінські соколи , пререрізали пополам струменем води з добавками абразивів. А тут глотку підставив. Як пише трактат з тібецької медицини - хочеш довго жити не товаришуй з дурнями.
показать весь комментарий
29.12.2020 15:24 Ответить
Дебільна смерть, цікаво за кого голосував померлий....
показать весь комментарий
29.12.2020 15:59 Ответить
А щас кого не спроси, то говорят, что мы за него не голосовали и вообще мы вне политики)))
показать весь комментарий
29.12.2020 16:23 Ответить
Чого це ? Серед виборців опзж і слуг багато лауреатів премії Дарвіна і вони пишаються фактом що можуть пити на заводі технічний спирт, тому і голосують за ригів і їх дітей слуг.
Даєш заводи!
показать весь комментарий
29.12.2020 16:37 Ответить
Чоловіка вбили струменем води з миючого апарата на Волині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8021
показать весь комментарий
29.12.2020 17:51 Ответить
Умышленное убийство? Они серьезно? Так и вижу как мужик замышляет, а затем и тщательно планирует убийство с помощью моющего аппарата своего коллеги по цеху. Больший бред трудно и придумать. Но это наша реформированная Сабаковская полиция. От нее всего можно ждать, даже такие высеры.
Скорее всего неумышленное или по неосторожности.
показать весь комментарий
29.12.2020 19:32 Ответить
губит людей не пиво.
показать весь комментарий
30.12.2020 01:23 Ответить
 
 