Мужчину убили струей воды из моющего аппарата на Волыни, - Нацполиция

На Волыни во время конфликта мужчину убили струей воды из моющего аппарата, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Волынской области.

Тело погибшего работника, 42-летнего мужчины, нашли на территории одного из предприятий в Гороховском районе.

По подозрению в совершении умышленного убийства полицейские задержали 53-летнего жителя района, рабочего предприятия. Следователи выяснили, что мужчина во время конфликта с погибшим направил ему в лицо струю воды из моющего аппарата, которая попала в рот, что повлекло смерть потерпевшего.

Правонарушитель задержан. После объявления ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику будут избирать меру пресечения.

Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается следствие.

