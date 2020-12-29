Мужчину убили струей воды из моющего аппарата на Волыни, - Нацполиция
На Волыни во время конфликта мужчину убили струей воды из моющего аппарата, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Волынской области.
Тело погибшего работника, 42-летнего мужчины, нашли на территории одного из предприятий в Гороховском районе.
По подозрению в совершении умышленного убийства полицейские задержали 53-летнего жителя района, рабочего предприятия. Следователи выяснили, что мужчина во время конфликта с погибшим направил ему в лицо струю воды из моющего аппарата, которая попала в рот, что повлекло смерть потерпевшего.
Правонарушитель задержан. После объявления ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику будут избирать меру пресечения.
Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Продолжается следствие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Если стояли рядом один с включенным аппаратом, а второй ни как не хотел замолчать свой рот, то вода, попавшая в рот, наверное брызнула у чувака за спиной ...
Игрались со шлангом. Компрессор 6 атм.
Жертве разорвало кишки.
21.04.2019 таке зробили з цілою країною....
)))
Кто-то сильно много врал/ругался...
Цікавий спосіб..
🤔
А також уважно прочитайТЕ новину:
"объявления ему подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство)"
Можливо тодi зрозумiєТЕ що я мав на увазi.
Не смотря на то, что благоговейное отношение к ментам мне не свойственно, из информации имеющейся в данной статье могу предположить только следующее:
1. Дело было на авто мойке или на предприятии где что-либо промывают с помощью устройств "мойка высокого давления"
2. Поскольку оба работали на этом предприятии, то следователь возможно получил, от прямых или косвенных свидетелей сей трагедии, информацию о том, что между этими двумя уже давно поддерживались довольно таки горячие "дружественные" отношения и хотя бы раз в общении упоминалось "грохну, тварь!"(или нечто похожее)
3. Если подозреваемый был оператором этой машинки, то он наверняка был знаком с ее возможностями и из инструкции по ТБ, и из собственных ощущений когда ее направляешь на какое-либо близкое препятствие, и, возможно, из однажды увиденного результата от помывки этой машинкой какой-нибудь подвернувшейся под руку крысы или кошки у которых отсутствовала возможность сбежать, к примеру.
Если есть подтверждение п.2, а тем более чему-нибудь подобному п.3, то это стопудово п.1 ст.115, даже если по факту такого умысла и не было. Адвокату, мне так кажется, нужно будет сильно повозиться, чтобы убедить суд в неумышленности.
Так что, дорогой номер, идиТЕ в ... каком-нибудь направлении и засуньТЕ свой настолько тонкий, что аж прозрачный, сарказм себе в ... дальний угол самой дальней своей кладовки
Бувайте.
Чи дебілів стає все більше, чи писати про них більше стали...
ДУШ С РАСЧЛЕНЕНИЕМ
В начале 80-х недалеко от Финбана велись земляные работы. Отсыпали здоровую насыпь на Выборгской железнодорожной ветке. И вот один из бульдозеристов заметил какие-то куски в земле. Мясо напоминают. Остановился, вышел и обомлел. Мясо то с человеческой кожей оказалось. Работам стоп, звонок ментам.
Менты приехали, попросили раскопать. Извлекли мясцо. Больше ничего не нашли - ни одежды, ни иных зацепок. Куски мелкие, но почти целый труп складывается. Явно мужской. Лицо восстановить невозможно - череп сильнее всего разбит и фрагментирован. Труп должен быть свежий, больше 24, но менее 48 часов. Метод расчленения не ясен. Края явно не резано-рубленные. Да и вообще, какие-то странные. Выглядят как будто эти фрагменты человеческого тела помыли, вроде как мясо перед варкой. Чушь какая-то получается - помыли и закопали. Уверенно определить откуда земля, приехали ли куски на самосвале или захоронены на месте оказалось сложно. В одно и тоже место одновременно по крайней мере с восьми точек землю возили. Да и грунты схожи, плюс все перелопачено здорово.
Вся надежда на экспертизу. Взяли пробы землицы, собрали куски, разложили по кулечкам и отправили на Кафедру Судебной Медицины, что в Военно-Медицинской Академии. Определяйте, товарищи эксперты, откуда тело приехало, по той земле, что на мясо налипла. Заодно заключеньице дайте - что это такое интересное с трупом сделали. Ну и главное - причину смерти, если сможете.
Собрались светила экспертизы. Сняли первично-налипший грунт. Быстро выяснили, что останки расчлененного тела были закопаны в землю, которую свозили с метрополитена. Следов крови в грунте нет - расчленение на месте исключается. А вот с самим методом расчленения и причиной смерти проблема. Ни на что не похоже - ни пилено, ни разорвано, ни передавлено. И в то же время чем-то все методы сразу напоминает. Никаких дополнительных ран-травм на фрагментах не обнаруживается. Сердце-почки-печень в норме. Похоже был здоровый молодой парень семнадцати-восемнадцати лет. И вроде как его живого по щучьему велению на запчасти разобрало.
Подготовили ткани на микроскопию. Еще загадочней - ткани водой напитаны, вроде как кто ее туда под давлением закачал. Догадочка одна возникла. Так как подобное на кафедральной практике не встречалось, решили провести эксперимент. Заказали молодого поросеночка со спецфермы и послали гонца в поликлинику Академии за безигольным инжектором для солдатских прививок. Этот аппаратик без иголок укол делает - напором жидкости кожу прошивает. И поросенок нужен был не для шашлыка - просто у маленьких хрюшек кожа и мясо по механическим характеристикам на человечье похоже. Вот этому поросеночку кучу уколов обычной водой сделали, потом умертвили, а места уколов изучили под микроскопом. Картина разрушения тканей идентична с найденными кусками. Для верности еще холодного трупа покололи - там размозжение иное. По результатам экспертизы и следственного эксперимента интересная вещь получается - расчленили живого человека, порезав его струей воды под громадным давлением! Об этом и доложили следакам. Дальше распутывание дела заняло часа три.
Оказалась вот какая история. В Метрострое была водяная пушка. Такая штука в горно-добывающей промышленности используется - она дает струю столь большого давления, что та выбивает камень куда быстрее отбойного молотка. В СССР гидропушки популярны были - беспыльная выработка, вроде как о здоровье проходчика забота. Вот и совали этот метод куда ни попадя, в том числе и на строительство метрополитена. Но там грунта мягкие и от такой пушки толку не было. Не пропадать же добру, и работяги нашли этой «брызгалке» хорошее применение - на самом малом напоре смывали грязь в построенном туннеле. Работала эта пушка всего-ничего, а все остальное время стояла без дела для голой отчетности.
Пришли в Метрострой два пэтэушника на практику. Работали с месяц, пушку при них ни разу не включали. Да они и не знали толком, что это. Знали - туннель мыть. Каждый день после работы были грязные и потные, а до душевых далеко было тащиться. Вот этим умникам после конца смены пришла в голову блестящая мысль - далеко не ходить, а прямо на проходке помыться. На гидропушке была надпись «при большом давлении струя горячая». То что надо! Устройство в управлении простое. Врубают давление на максимум, чтоб душ приятней был. Один разделся и под «краник» стал. Другой у пульта струю врубает. Ну водичка и того - дружка пополам.
«Оператор» испугался. Хоть и непреднамеренное, а убийство. Лет на шесть по минимуму. Вокруг никого, свидетелей нет. Парень решил выкрутиться - положил дружковы половинки на толстый стальной щит и покромсал той же струйкой. Потом куски закопал прямо на ленте землепроходочного комбайна, а место происшествия хорошенько замыл. Утром транспортер скинул дружковы останки прямиком в самосвал - никто ничего бы и не заметил, если б не бульдозерист.
Пошел таки парень за непреднамеренное, но уже с весьма отягчающими.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Інтернеті.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf в Україні».
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf будинок.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери -
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf реальні строки.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf те, що разом хрестили дітей.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Де дороги є, а дурнів - немає.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Це - Україна реальної та здійсненної мрії. Україна найближчого
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf майбутнього.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Україна, у яку повертаються.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта - знати й
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf поважати.
http://vybory2019.pravda.com.ua/pdf_programy/zelenskii.pdf Україна, з якої не поїдуть наші діти.
Ты даже тут и то пишешь под погремухой. Реальное имя боишься показать? Так чего ты ст0ишь по сравнению с теми, кто чего-то достиг? У него, еще до президентства, как-никак было имя которое знали миллионы, как минимум на постсовке. Сделал он его тоже вроде бы не слишком быстро. Может и эти мечты сможет воплотить?
Что такого выдающегося, за свои первые полтора года, сделали все его 5 предшественников? Например Порошенко, что такого суперского он сделал до конца 2015, от чего населению Украины стало лучше?
Як що людина за рік президентсва вже 6 разів ходила у відпустку за грощі платників податків то це каже про то що ій проблеми громадян України до одного місця.
Як ви дам Зебіли кажете - Мальдівьский олігарх ))
Грамоте подучись маленько, а то за такие комплименты можешь от фанатов Пороха и жменю в дыню словить
Про казну, как мне кажется, с тобой вообще нет смысла разговаривать, ибо ты, судя по всему, представляешь себе казну государства каким-то амбаром во дворе президентского дворца, в котором были насыпаны горы резаной бумаги, которые Янык с Бимбой наталкали в карманы и за пазуху и побежали в Ростов.
П.С.
ВСУ ", с нуля", подняли волонтеры, неравнодушное население и "пастор". Даже Беня с Фирташем этому способствовали, первое время отвлекая внимание на себя, то ьишь на свои батальоны. А потом уже начал крутиться Порох, бегая между капитолием, лАндоном и пАрижем. И выбегал он что-то кроме одежды и сухпайков далеко не за 100 дней или даже год. Так что, при всех его заслугах, не нужно делать из него Мессию.
Даєш заводи!
Скорее всего неумышленное или по неосторожности.