У бизнесмена на Закарпатье вымогали $100 тыс. "долга": преступники задержаны. ФОТО

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры на Закарпатье разоблачены двое участников преступной группы, которая занималась вымогательством.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, группа лиц, в которую входили жители Закарпатской и Киевской областей, на протяжении декабря 2020 - января 2021 безосновательно требовали от закарпатского предпринимателя 100 тыс. долл. США несуществующего долга, угрожая применить насилие к нему и членам его семьи.

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Двух вымогателей задержали в Ужгороде после получения всей суммы средств, которые были изъяты.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъято оружие, компьютерная техника, мобильные телефоны и денежные средства.



