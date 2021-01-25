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У бизнесмена на Закарпатье вымогали $100 тыс. "долга": преступники задержаны. ФОТО

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры на Закарпатье разоблачены двое участников преступной группы, которая занималась вымогательством.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, группа лиц, в которую входили жители Закарпатской и Киевской областей, на протяжении декабря 2020 - января 2021 безосновательно требовали от закарпатского предпринимателя 100 тыс. долл. США несуществующего долга, угрожая применить насилие к нему и членам его семьи.

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Двух вымогателей задержали в Ужгороде после получения всей суммы средств, которые были изъяты.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъято оружие, компьютерная техника, мобильные телефоны и денежные средства.

У бизнесмена на Закарпатье вымогали $100 тыс. долга: преступники задержаны 01
У бизнесмена на Закарпатье вымогали $100 тыс. долга: преступники задержаны 02

вымогательство (428) Ужгород (434) Офис Генпрокурора (2467)


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Сча прокуратура еще бизнесмену предъяву сделает на те 100 тыс за уход от налогов...
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25.01.2021 14:16 Ответить
не предявлять нічого бізнесмену, гроші їхні, оперовскі (колись навіть дійсно позичали в бізнесменів)
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25.01.2021 15:05 Ответить
Класс. Позичив у гроші, а настав час віддавати- заяву поліцаям.
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25.01.2021 14:19 Ответить
обычно, когда дают в долг - есть какие-то документы, договор, нотариус...
думал ли ты об этом, когда писал свой комментарий?
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25.01.2021 15:26 Ответить
друзей низзя обижать, а то еще предъявят пару лямов
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25.01.2021 14:31 Ответить
Так їм і треба, зараз панятія і слово вара пустий пук в засраній лагерній параші, вєс має шматок паперу з печаткою нотаріуса чи суду. Поїзд гопніков вже пішов, зараз не 90 чи початок 0
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25.01.2021 15:02 Ответить
Вони вимагали не сто, а п'ятсот тисяч баксів...
І історія там мутна. Вимагач бізнесмен, забудовник, яки ворочає великими сумами. Тому не факт, що це не було вимагання реального боргу.
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25.01.2021 17:01 Ответить
 
 