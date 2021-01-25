У бизнесмена на Закарпатье вымогали $100 тыс. "долга": преступники задержаны. ФОТО
Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры на Закарпатье разоблачены двое участников преступной группы, которая занималась вымогательством.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, группа лиц, в которую входили жители Закарпатской и Киевской областей, на протяжении декабря 2020 - января 2021 безосновательно требовали от закарпатского предпринимателя 100 тыс. долл. США несуществующего долга, угрожая применить насилие к нему и членам его семьи.
Двух вымогателей задержали в Ужгороде после получения всей суммы средств, которые были изъяты.
В ходе обысков по месту жительства фигурантов изъято оружие, компьютерная техника, мобильные телефоны и денежные средства.
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І історія там мутна. Вимагач бізнесмен, забудовник, яки ворочає великими сумами. Тому не факт, що це не було вимагання реального боргу.